[{"available":true,"c_guid":"32e24c57-ddac-4249-95ef-e02a68cd1275","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A debreceni lakosság napi vízigényének háromnegyedét fogják elhasználni az ottani gyárak. Nagyrészt szürkevizet, illetve a Tisza vizét használják majd a gyártás során.","shortLead":"A debreceni lakosság napi vízigényének háromnegyedét fogják elhasználni az ottani gyárak. Nagyrészt szürkevizet...","id":"20250611_Ivoviz-helyett-a-Tisza-vizet-hasznalhatjak-a-debreceni-gyarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32e24c57-ddac-4249-95ef-e02a68cd1275.jpg","index":0,"item":"6c13d33c-72c2-435b-b17d-fad7cba35f92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Ivoviz-helyett-a-Tisza-vizet-hasznalhatjak-a-debreceni-gyarak","timestamp":"2025. június. 11. 16:09","title":"Ivóvíz helyett a Tisza vizét használhatják a debreceni gyárak, de ez is komoly gondokat okozhat a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986ad60f-8677-43c1-b90a-4226e38f2a50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyi ellenzéki képviselők szerint az intézkedéssel kár érte a várost.","shortLead":"Helyi ellenzéki képviselők szerint az intézkedéssel kár érte a várost.","id":"20250612_satoraljaujhely-bortemplom-felujitas-kozpenz-nemeth-szilard-okros-mariann-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/986ad60f-8677-43c1-b90a-4226e38f2a50.jpg","index":0,"item":"fb98540e-25a5-41b0-b704-c76e27d851ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_satoraljaujhely-bortemplom-felujitas-kozpenz-nemeth-szilard-okros-mariann-ellenzek","timestamp":"2025. június. 12. 07:48","title":"1,8 milliárd forint közpénzből újították fel, most Németh Szilárd alapítványa rendelkezik a sátoraljaújhelyi Bortemplommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Elfogadta az EU az orosz és fehérorosz mezőgazdasági termékekre kivetett új vámokat. A tagállami szavazáson a magyar kormány, korábban az Európai Parlamentben pedig sem a Fidesz, sem a Tisza Párt képviselői nem támogatták az orosz mezőgazdasági termékeket sújtó új vámokat.","shortLead":"Elfogadta az EU az orosz és fehérorosz mezőgazdasági termékekre kivetett új vámokat. A tagállami szavazáson a magyar...","id":"20250612_vam_europai-tanacs_mezogazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa.jpg","index":0,"item":"7429402f-2a96-44d6-9960-9b042c597c6f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250612_vam_europai-tanacs_mezogazdasag","timestamp":"2025. június. 12. 15:29","title":"A kormány nem tudta megmenteni az orosz mezőgazdaságot Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c83bdd9-ca6c-4a63-9cf5-f6c1c48c96d7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lezuhant repülőt gyártó cég már vizsgálja, mi okozhatta a balesetet.","shortLead":"A lezuhant repülőt gyártó cég már vizsgálja, mi okozhatta a balesetet.","id":"20250612_lezuhant-air-india-boeing-787-katasztrofa-reszvenyek-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c83bdd9-ca6c-4a63-9cf5-f6c1c48c96d7.jpg","index":0,"item":"30456027-eb58-40f0-85af-a4175544f24c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_lezuhant-air-india-boeing-787-katasztrofa-reszvenyek-csokkenes","timestamp":"2025. június. 12. 15:47","title":"A Boeing részvényei 8 százalékot estek az Air India 787-esének katasztrófája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Gábor Bálint büntetőbíró volt, onnan került a Legfőbb Ügyészségre, ahol kabinetfőnök és főosztályvezető lett, szerdán pedig őt választották Polt Péter utódjának.","shortLead":"Nagy Gábor Bálint büntetőbíró volt, onnan került a Legfőbb Ügyészségre, ahol kabinetfőnök és főosztályvezető lett...","id":"20250611_Kilenc-evre-Nagy-Gabor-Balintot-valasztottak-legfobb-ugyesznek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6.jpg","index":0,"item":"ac98bbd7-a3c3-489a-91a5-e471fcee4f25","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Kilenc-evre-Nagy-Gabor-Balintot-valasztottak-legfobb-ugyesznek-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 12:42","title":"Kilenc évre Nagy Gábor Bálintot választották legfőbb ügyésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912f6a17-ffa5-475a-8f8c-a98e6b45b013","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"A változókor önmagában is kihívás, és még nehezebb lehet, ha nem egészen úgy zajlik le, ahogyan szokott. Milyen okok válthatják ki a korai menopauzát, milyen vizsgálatokat érdemes elvégeztetni, és mire figyeljen, aki mindenképp szeretne gyereket? Miért számít, hogy egy nő 20 vagy 40 évet él ösztrogén nélkül, és mit vegyen figyelembe, aki a hormonterápiát fontolgatja? A korai menopauzáról és a korai petefészek-elégtelenségről beszéltünk Dr. Deli Tamás nőgyógyász-endokrinológussal és Iványi Orsolyával, a Magyar Menopausa Társaság vezetőségi tagjával.","shortLead":"A változókor önmagában is kihívás, és még nehezebb lehet, ha nem egészen úgy zajlik le, ahogyan szokott. Milyen okok...","id":"20250612_korai-klimax-menopauza-petefeszek-kimerules-nogyogyasz-endokrinologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/912f6a17-ffa5-475a-8f8c-a98e6b45b013.jpg","index":0,"item":"7c9d8588-e7ba-4ef5-93ee-c24005a6a696","keywords":null,"link":"/360/20250612_korai-klimax-menopauza-petefeszek-kimerules-nogyogyasz-endokrinologus","timestamp":"2025. június. 12. 16:30","title":"„El kellett gyászolnom, hogy tíz évet veszítettem az életemből” – akiket a menopauza túl korán elér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barron Trump legjobb barátja hívta fel a hatóságok figyelmét arra, hogy Khaby Lame vízuma lejárt.","shortLead":"Barron Trump legjobb barátja hívta fel a hatóságok figyelmét arra, hogy Khaby Lame vízuma lejárt.","id":"20250611_Trump-parti-tinedzser-nyomta-fel-az-amerikai-hatosagoknal-Khaby-Lame-TikTok-sztart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4.jpg","index":0,"item":"72dbbbd4-f5fc-4d96-af6b-0d22313eadf2","keywords":null,"link":"/elet/20250611_Trump-parti-tinedzser-nyomta-fel-az-amerikai-hatosagoknal-Khaby-Lame-TikTok-sztart","timestamp":"2025. június. 11. 11:42","title":"Trump-párti tinédzser nyomta fel az amerikai hatóságoknál Khaby Lame Tiktok-sztárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az aktivista-színész szerint rászálltak a kormánypárti trollok az oldalára, ezért nemsokára valószínűleg letiltják a csatornáját is.","shortLead":"Az aktivista-színész szerint rászálltak a kormánypárti trollok az oldalára, ezért nemsokára valószínűleg letiltják...","id":"20250612_Gyulolkodo-magatartas-miatt-tiltotta-le-Molnar-Aron-videojat-a-TikTok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e.jpg","index":0,"item":"50032f18-d6e8-4922-8a38-42dafd17cf53","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Gyulolkodo-magatartas-miatt-tiltotta-le-Molnar-Aron-videojat-a-TikTok","timestamp":"2025. június. 12. 14:41","title":"Gyűlölködő tartalomnak nézte, letiltotta Molnár Áron videóját a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]