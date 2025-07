Elég erre a 7 dologra odafigyelni, ha megvan, már sokkal egészségesebben fog élni

Új irányelvet adott ki az Amerikai Szívgyógyászati Társaság (AHA), amelyben a szív- és érrendszer egészségének eléréséhez és fenntartásához szükséges legfontosabb teendőket foglalta össze. A szakemberek összesen 483 tanulmányt néztek át a Life’s Simple 7 összeállításához, amelyből az is kiderül, hogy a teljes test egészsége mindössze hét tényezőre bontható – összegez a CNN.

A kutatók szerint összesen hét olyan tényező van, amit figyelembe kell venni az egészség érdekében. Ezek az alábbiak:

a dohányzás mellőzése,

tápláló étrend,

rendszeres testmozgás,

egészséges testsúly,

optimális vérnyomás,

kontrollált vércukorszint, valamint

a jól kezelt koleszterinszint.

A szakemberek arra a megállapításra jutottak, hogy a mutatók közül legalább három ideális szintjének fenntartása a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázatával jár, még akkor is, ha valakinek genetikai hajlama van az ilyen betegségekre. Ha pedig valaki mind a hét tényezőre odafigyel, az nemcsak a szív- és érrendszer, de a teljes szervezet egészségéhez is hozzájárul. Az erről szóló tanulmány a Journal of the American Heart Association című tudományos lapban jelent meg.

Liliana Aguayo, a tanulmány vezető szerzője szerint kiderült, hogy nemcsak az agy, hanem szinte a teljes test profitál a Life’s Simple 7 betartásából. A kutatás egyik legjelentősebb megállapítása, hogy már egy kis változás is jelentős különbséget jelent a változás előtti és utáni életmód, valamint az egészség tekintetében.

A szakemberek egy 0-tól 14-ig terjedő skálán értékelték a fenti pontok betartásának előnyeit. Ennek során azt találták, hogy minden 1 pontos javulás

a demencia kockázatának 11 százalékos,

a szembetegségek kockázatának 6 százalékos,

a zsírmáj kialakulásának 23 százalékos, valamint

a krónikus vesebetegség kockázatának 11 százalékos

csökkenésével járt együtt. Vagyis még a kevés súlyvesztés és a bármilyen mennyiségű aktivitás is javít az emberek egészségén – hangsúlyozza Aguayo.

A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a Life Simple 7 irányelveinek betartása összefüggésben áll az agy- és tüdőfunkciók, a látás és a hallás, valamint a fogak és az izomerő megőrzésével az öregedés során.

A szakemberek szerint a fentiek mellett a jó alvás is rendkívül fontos, így azt is bevették az egészséges életmódra vonatkozó ajánlások közé. Az AHA szerint a jó alvás

a legtöbb felnőtt számára 7–9 órát,

az 5 éves és fiatalabb gyermekek számára 10–16 órát,

a 6–12 éves gyermekek számára 9–12 órát,

a 13–18 éves serdülők számára pedig 8-10 órát

jelent éjszakánként.

A szakemberek szerint a legfontosabb üzenete a vizsgálatnak az, hogy soha nem késő elkezdeni a változtatást. Az egészséges táplálkozással kapcsolatban azt javasolják, hogy növényi alapú élelmiszerekre, például gyümölcsökre, zöldségekre, hüvelyesekre és teljes kiőrlésű gabonákra összpontosítsanak az emberek, és fogyasszanak sovány fehérjéket, például halat. Emellett korlátozniuk kell a feldolgozott élelmiszerek, valamint a cukros italok fogyasztását.

A mozgással kapcsolatban a felnőtteknek heti 150 perc közepes intenzitású mozgást – ilyen lehet a tánc, a séta vagy a kertészkedés –, vagy 75 perc intenzív testmozgást ajánlanak.

