Most már bárki beírhatja a naptárba: kiszámolták, mikor pusztul el a világegyetem

A jelenleg érvényes tudományos konszenzus szerint a világegyetem 13,7 milliárd évvel ezelőtt keletkezett az ősrobbanás során – igaz, már készült olyan tanulmány, ami szerint inkább a duplája lehet a valós életkor. Akárhogy is, a kezdetét még mindig pontosabban ki lehet számítani, mint a végét, és most úgy tűnik, ez hamarabb eljöhet, mint korábban gondolták a tudósok.

Persze nem arról van szó, hogy a héten már nem érdemes tartós tejet venni, vagy befizetni a közüzemi számlákat: az arXiv preprint szerveren megjelent publikációban kínai kutatók azt írják, várhatóan 33 milliárd éves korában pusztulhat el a világegyetem. Krisztusi korban, kozmikus értelemben.

A bekövetkezés pontos időpontja a világegyetem egy titokzatos összetevőjétől, a sötét energiától függ. Ez az anyag felelős a kozmosz jelenlegi gyorsuló tágulásáért, de valódi természetétől függően drámaian eltérő jövőt eredményezhet a világegyetem számára.

Az elképzelés szerint az univerzum örökké tágulhat, és egyre hidegebbé válhat, végül elérve a hőhalált. A hőhalál a termodinamika II. főtételéből következő állapot, melyet a világegyetem egészében jelentkező teljes kiegyenlítettség, többek között a hőmérsékletkülönbségek eltűnése jellemez. Ha ez bekövetkezik, a különböző térbeli tartományok tartalma következmények nélkül fölcserélhető. Ilyen világban semmilyen elkülöníthető szerveződés, így élő sem létezhet.

De mi van, ha az univerzum nem tágul örökké? Akkor elképzelhető, hogy az ősrobbanás után jöhet a Nagy Összeomlás – idézi a szerzőket az IFLScience.

Maga az elképzelés régóta létezik, de az univerzum gyorsuló tágulása miatt ezt kevésbé gondolták valószínűnek a tudósok. Az eredeti elképzelés szerint ugyanis a tágulás csak egy pontig tart, majd megindul az összeszűkülés. Csakhogy a sötét energia a jelek szerint egyfajta üzemanyaga a tágulásnak, így a gyorsulás sosem áll le.

Az új tanulmányban a sötét energia természetét próbálták megfejteni a szakemberek. A szerzők szerint a természete vegyes: részben kozmológiai állandó, részben pedig az axionok energiája. Ez egy lehetséges részecske, amely a hasonlóan titokzatos és hipotetikus sötét anyagot alkotja. A modelljük szerint a világegyetem 33, egész pontosan 33,3 milliárd évesen követezhet be. Ha valakinek van egy ilyen hosszú kalendáriuma, már be is írhatja az időpontot.

Hogy valóban így van-e, azt nagyon nehéz megjósolni, így minden bizonnyal ez az elmélet is egy lesz a sok közül, amely próbálja megfejteni az univerzum sorsát.

