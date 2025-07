Vége a számolgatásnak: hamarosan egy egész italospalackot is felvihet a repülőgépre

Sokáig úgy tűnt, vége lehet a repülőtereken a folyadékokra vonatkozó 100 milliliteres limitnek, mert megjelentek azok az új generációs, nagy felbontású 3D-s képeket készítő CT-szkennerek, melyek feleslegessé teszik a sok utas életét megnehezítő előírást. Bár 2024 nyarán egyre több reptér szüntette meg az előírást, 2024 ősze óta az utasok ismét legfeljebb 100 milliliteres kiszerelésben szállíthatnak a kézipoggyászaikban folyadékokat.

Az Európai Bizottság azért döntött a korlátozásról, amit elmondásuk szerint csak ideiglenesen vezetnek be, mert az előírás feloldására sem ütemtervet, sem eljárást nem dolgozott ki a testület. Most úgy tűnik, tényleg csak ideiglenes volt a korlátozás visszaállítása, a The Independent szerint ugyanis a legújabb döntés értelmében végre megszűnik a limit az Európai Unió repülőterein.

Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője a lappal azt közölte, a végső döntésre néhány nap múlva kerül majd sor.

A fejlett szkennerekkel felszerelt légi közlekedési csomópontok lehetővé teszik az utasok számára, hogy bort, olívaolajat, parfümöt és egyéb folyadékokat – legfeljebb kétliteres tartályokban – vigyenek magukkal.

Drágább lehet a fapados repülés egy uniós döntés miatt A jövőben nagyobb csomagot lehetne felvinni a repülőgépek fedélzetére, amit a cégek belekalkulálnának a jegyárba.

Első körben például Berlin, Róma, Amszterdam és Milánó repülőterein szűnik meg a korlátozás, és várhatóan a többi is csatlakozni fog hozzájuk. Ennek alapfeltétele a modern CT-berendezés telepítése. A lap azt írja, a londoni Heathrow-n jelenleg még nincs ilyen gép, amelynek a telepítése 1,04 milliárd fontba kerülne. Ez átszámítva 481,1 milliárd forintot jelent.

A beszámoló szerint a repülőterek számára nem lesz kötelező az új technológia bevezetése, és az egyes létesítmények döntenek majd arról, hogy beszerzik-e a szkennereket. Emiatt a szabályozás problémát okozhat azoknak az utasoknak, akik ugyan egy modern géppel felszerelt repülőtérről indulnak útnak, de egy olyanról indulnának haza, ahol nincs ilyen gép. Ebben az esetben a hazafalé tartó úton a kézipoggyászban csak 100 ml folyadékot lehetne felvinni a repülőgépre. Így járhatnak például azok, akik Angliába utaznak, és az említett Heathrow-ról indulnának haza.

Az új eszközök üzembe állítása azt is jelenti, hogy az utasoknak többé nem kell kivenniük a poggyászukból a laptopot és táblagépet, ami tovább egyszerűsíti a biztonsági folyamatot.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.