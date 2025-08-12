Megmérgezte a ChatGPT a férfit, aki csak egészségesebben akart élni

Az elmúlt években több olyan hír is megjelent már, ami arról szólt, hogy hogyan mentett életet a ChatGPT. Az egyik felhasználónál még 2024-ben derített fényt a mesterséges intelligencia arra, hogy a férfinek a szívrohamhoz közeli állapota van, míg egy másik felhasználónál a hivatalos orvosi diagnózis előtt diagnosztizált egy ritka, a vesére veszélyes állapotot. Úgy tűnik azonban, hogy a rendszer nemcsak segíteni képes, de rontani is tud az ember egészségi állapotán.

Egy Washinthonból származó esettanulmány szerint egy 60 éves férfi – akinek korábban semmilyen pszichiátriai vagy kórtörténete nem volt – azzal jelentkezett az egyik kórház sürgősségi osztályán, hogy a szomszédja mérgezi őt. Bár a vizsgálat semmi ilyesmire utaló jelet nem mutatott ki, az illető fetűnően szomjas volt, ám amikor vízzel kínálták el, azt nem fogadta el – az esetet leíró csapat szerint azért nem, mert paranoiás volt, hogy abban is méreg lehet.

A férfit végül befektették a kórházba, az idő előrehaladtával pedig egyre nyilvánvalóbbá vált az állapota. „A felvételt követő első 24 órában egyre növekvő paranoiát, valamint hallási és vizuális hallucinációkat mutatott a beteg” – áll az Annals of Internal Medicine: Clinical Case című tudományos lapban megjelent tanulmányban. A férfi végül megpróbált elmenekülni.

Bár a súlyos kiszáradás valóban delíriumhoz és hallucinációkhoz vezethet, a beteg problémáinak forrása másban volt keresendő. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótlás után kiderült, nemcsak a paranoia volt a tünetei okozója: a beteg rendkívül szigorú vegetáriánus étrendről számolt be, és számos mikrotápanyag – beleértve a C-vitamint, a B12-vitamint és a folsavat – hiányzott a szervezetéből.

Emellett további tünetekről is beszámolt: több bőrprobléma is jelentkezett nála, fáradékony volt, de alvászavarban szenvedett, elvesztette egyensúlyát, nehezen tudott beszélni és nyelni.

Mint később kiderült, az egyik fő probléma az volt, hogy le akart állni a sóval, mivel azt olvasta, hogy az káros az egészségre, a szív- és érrendszerre. Bár ez valóban így van – leginkább akkor, ha túl sokat fogyaszt belőle az ember –, a férfi a nátrium-kloridból csak a kloridot akarta kiiktatni. A férfi ezért három hónapon át nátrium-bromiddal helyettesítette a nátrium-kloridot,

mert a ChatGPT-vel való beszélgetés azt mondta neki, hogy az megfelelő helyettesítő lehet.

Bár a nátrium-klorid valóban helyettesíhető nátrium-bromiddal, ez leginkább az úszómedencék fertőtlenítésénél, vagy az égésgátlók gyártásánál igaz, az élelmiszereknél határozottan nem – írja az IFLScience.

„A klorid egy ásványi anyag, amelyre számos testi funkcióhoz szükség van” – magyarázza az Európai Élelmiszerinformációs Tanács. A klorid az egyik legfontosabb ásványi anyag, amelyre szervezetnek viszonylag nagyobb mennyiségben van szüksége az egészség megőrzéséhez, és amit számos élelmiszerben meg lehet találni. A bromid ezzel szemben mérgező. Túladagolása hányingert és hányást, étvágytalanságot, bőrproblémákat és számos pszichiátriai állapotot okozhat.

A férfi vérében 1700 mg/l volt a bromid, ami a normál szint 233-szorosa, ez pedig érthető módon pszichiátriai tüneteket okozott nála. A férfi tünetei végül három hét után már javultak.

A szakemberek szerint az eset rávilágít arra, mennyire veszélyes lehet a ChatGPT használata. A férfi a GPT-3.5, vagy a GPT-4 modellt használhatta, és bár nem tudni, hogy mikor és hogyan történt a beszélgetés, az orvosok a tesztek során kaptak olyan választ a ChatGPT-től, amiben a bromidot említette.

