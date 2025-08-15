Mennyi esélyem van meghalni egy villámcsapástól? És egy aszteroida becsapódásától?

Első ránézésre morbidnak tűnő tanulmányt készített egy nemzetközi kutatócsoport Carrie Nugent, az amerikai Olin Mérnöki Főiskola fizikusának vezetésével. A szakemberek arra a kérdésre keresték a választ, hogy a különböző dolgok – például autóbaleset, szén-monoxid-mérgezés vagy villámcsapás – milyen valószínűséggel ölik meg az embert egy Földet eltaláló aszteroidához képest.

Annak az esélye, hogy egy bolygót megsemmisítő aszteroida a Földbe csapódik, alacsony, de nem nulla. A nemrégiben felfedezett 2024 YR4 kapcsán először úgy tűnt, hogy a 2030-as évek elején eltalálja a Földet, majd a NASA a pályaadatok további elemzésével módosította a prognózist. A jelenlegi állás szerint a Föld helyett a Holdat találja majd telibe az aszteroida, ez pedig 500 atombomba erejével felérő becsapódást jelenthet.

A mostani vizsgálatban a kutatók kiszámolták, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy egy aszteroida becsapódik a Földbe az átlagos emberöltő alatt, és mekkora az esélye annak, hogy a becsapódás elpusztítaná az emberiséget, majd ezt összehasonlították más, potenciálisan halálos események valószínűségével.

A becsléshez a kutatók elemezték a Földhöz közeli objektumok populációjára vonatkozó adatokat, valamint a potenciálisan veszélyes aszteroidák és más, 140 méternél szélesebb űrkőzetek korábbi kockázatértékeléseit. Ezután kiszámították ezen objektumok becsapódásainak gyakoriságát, és ezt összehasonlították más halálozási adatokkal, valamint azzal, hogy mekkora az esélye annak, hogy ezek egy átlagos emberrel élete során bekövetkezzenek.

Az arXiv preprint szerveren megjelent tanulmány szerint egy aszteroida miatt nagyobb eséllyel hal meg az ember, mint például veszettség miatt – vagy megfordítva az analógiát: kisebb az esélye annak, hogy veszettségben hal meg valaki, mint annak, hogy egy pusztító aszteroida találja el a bolygót. Hogy ez megnyugtató vagy inkább nyugtalanító gondolat, azt mindenki döntse el maga.

A helyzet ugyanez a villámcsapás esetén is.

Nugent et. al

Ehhez képest a halálos kimenetelű autóbaleset, egy fertőző megbetegedés vagy a légszennyezettség okozta halálozás valószínűsége sokkal nagyobb az aszteroida becsapódásához képest.

Jó hír, hogy a NASA-nak már van terve a Földre veszélyes aszteroida eltérítésére, így talán a becsapódás esélye is csökkenhet. Más kérdés, hogy ennek nem várt következménye lesz.

