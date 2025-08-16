Mennyi halolajat egyek, hogy jobb legyen a kedvem?

A British Journal of Nutrition tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerzői 67 klinikai vizsgálat eredményeit vetették szisztematikusan górcső alá. Az alanyok étellel, étrend-kiegészítővel, vagy ezek kombinációjával vitték be a jótékony zsírsavakat. Egy részük a vizsgálat előtt semmilyen depresszív tünetet nem mutató, egészséges ember volt, mások depresszióban, Alzheimer-kórban szenvedtek, vagy éppen folyamatosan jelentős stressznek voltak kitéve. Egyértelmű bizonyítást nyert, hogy az omega-3 zsírsavak a depresszió megelőzésében és a már kialakult, orvosilag diagnosztizált betegség tüneteinek enyhítésében is hatásosak.

Azt még nem sikerült kideríteni, hogy a két legfontosabb zsírsav, az EPA és a DHA egészen pontosan milyen úton hatnak a mentális jólétre, de a kutatók azt feltételezik, hogy az egészséges véráramlás elősegítése, a sejtmembránok rugalmasságának megőrzése, illetve az agyban található, hangulatszabályozásban részt vevő molekulákkal való kölcsönhatás révén érik el az eredményt.

Azt viszont már tudni lehet, hogy mennyit érdemes bevinni. A kutatók szerint napi egy gramm EPA és DHA kombinált mennyisége a legtöbb alanynál már érezhető eredménnyel jár, az adagot másfél grammig érdemes emelni. A napi 1–1,5 grammnál több EPA és DHA bevitele ebből a szempontból nem segít: aki ekkora adagnál nem érez számottevő javulást, annál nagyobb porció sem fog változást hozni.

Jó tudni, hogy az érvényben lévő egészségügyi hatások szerint az omega-3 zsírsavak bármely kedvező hatása napi 250 mg EPA és 250 gramm DHA bevitelével érhető el, ennél kisebb mennyiség bevitelének tehát nem sok értelme van.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.