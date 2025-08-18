Rengeteget spórolhat a fogorvoson, aki az újfajta fogkrémet használja

Hajszálat találni a fogkefén – főleg fogmosás közben – nem túl gusztusos dolog, úgy tűnik azonban, hogy ettől a jövőben nem undorodni kell, hanem inkább alkalmazni. A King’s College London kutatói szerint egy, a hajban, a bőrben és a gyapjúban is megtalálható fehérje képes helyreállítani a fogzománcot és megállíthatja a korai szuvasodást is. Az erről szóló tanulmányt az Advanced Healthcare Materials című tudományos lapban tették közzé.

Persze azt, hogy hajszálat kell tenni a fogkefére, nem szó szerint kell érteni. A kutatók ugyanis egy olyan fogkrémet készítettek, aminek egyik fő összetevője a keratin, az emberi hajban is megtalálható fehérje volt, és amit a szokásos fogmosással lehetett felvinni a fogak felszínére – írja az Interesting Engineering.

A fogzománc kopása egyre nagyobb problémát jelent, amit elsősorban a helytelen életmód, a savas étrend és az elégtelen szájhigiénia eredményez. Ez nemcsak fogérzékenységhez, hanem később fájdalomhoz, majd a fog elvesztéséhez vezet. A legfőbb probléma pedig az, hogy a csonttal vagy a hajjal ellentétben a zománc nem tud regenerálódni.

Sara Gamea, a tanulmány vezető szerzője csapatával azt figyelte meg, hogy a keratin védőbevonatot képez, amikor a nyálban található ásványi anyagokkal találkozik. Ez a bevonat a fogzománc szerkezetét és működését utánozza. A laboratóriumi tesztek során a keratin alapú kezelések teljesen megállították a szuvasodást, emellett lezárták a szabaddá vált idegcsatornákat, enyhítve az érzékenységet.

King’s College London

A tudósok a vizsgálat során gyapjúból vonták ki a keratint. A fogfelszínre alkalmazva a fehérje így egy kristályszerű vázat képezett. Ez a váz az idő előrehaladtával is vonzotta a kalcium- és foszfátionokat. Az eredmény egy védő, zománcszerű bevonat lett, amely a fog körül jelent meg.

Gamea szerint a keratint fenntartható módon állítják elő biológiai hulladékokból, például hajból és bőrből. Emellett elkerüli a helyreállító fogászatban használt hagyományos műanyag gyantákat, amelyek mérgezőek és kevésbé tartósak.

Bár egyelőre csak a laboratóriumi teszteket végezték el az újfajta fogkrémmel, a szakemberek szerint 2-3 éven belül piacra kerülhet a keratinos fogkrém.

