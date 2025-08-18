Faragtak a ChatGPT modorán, kedvesebb lett a chatbot

Augusztus elején mutatta be az OpenAI a régóta várt új nyelvi modellt, a GPT-5-öt, amit az ingyenes ChatGPT-felhasználók is megkaptak.

Az újdonság „az első olyan modell, ami úgy válaszol a kérdésre, mintha egy tudományos fokozattal, PhD-vel rendelkező szakember lenne” – mondta a bemutató során Sam Altman, a cég vezérigazgatója. Azt a szakember időközben elismerte, hogy a rajt „egy kicsit döcögősebb volt”, mint várták, mivel sok felhasználó panaszkodott arra, hogy az előző GPT-4o-t jobban szerették.

Az előző változat ugyanis egy kicsit barátságosabb volt, és most az OpenAI is faragott egy kicsit a GPT-5-ön, hogy kezelje a felhasználók ezirányú panaszait. Noha ezek a változtatások inkább tekinthetők finomhangolásnak, tehát nem jelentősek, mégis érezhető változást hozhatnak a beszélgetésekbe.

Mint a TechCrunch a cég nyomán kiemeli, olyan változásokat jelent ez a gyakorlatban, mint például a „jó kérdés!” a chatbot válasza elején. Azt ugyanakkor kiemeli az OpenAI, hogy nem hízelgésről van szó. „A belső tesztek nem mutatnak növekedést a hízelgés terén a GPT-5 korábbi személyiségéhez képest” – írják.

Az OpenAI alelnöke, Nick Turley elmondta: a GPT-5 a kezdetekben túlzottan lényegre törő volt, most azonban egy kicsit kedvesebbre hangolták.

Gyorsan megkérdeztük az ügyben leginkább illetékes felet, magát a ChatGPT-t is – a chatbot azt a választ adta, hogy valóban finomítottak egy kicsit a modorán. „A GPT-5 korai verziói után sok visszajelzés érkezett arra, hogy a válaszok legyenek empatikusabbak, barátságosabbak és természetesebb hangvételűek – ezt a fejlesztők valóban figyelembe vették” – fejtette ki a ChatGPT.

