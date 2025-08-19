A terhesség minden tünetét produkálta egy nő, valójában életveszélyes betegségben szenvedett

Egy rendkívül ritka petefészekrák alakult ki egy 36 éves nőnél, melynek érdekessége az volt, hogy a terhesség tüneteit utánozta – méghozzá rendkívül pontosan, még pozitív terhességi tesztet is produkálva.

Az indiai szakemberek az Oncoscience tudományos folyóiratban publikáltak egy esettanulmányt a nő kálváriájáról, aki azt követően fordult az orvosokhoz, hogy időszakosan már három hónapja volt erős menstruációja.

Az első vizsgálatok része volt egy vizelettel végzett terhességi teszt is, ami pozitív lett. Emellett a hasának vizsgálatakor úgy tűnt, egy 20 hetes magzatot hordoz – az ultrahangos vizsgálat alapján méhen kívüli terhességet gyanítottak az orvosok. (Mint a tanulmányt összegző Gizmodo kiemeli, utóbbi esetben eleve életképtelen a magzat.)

A nőnél azonban szó sem volt terhességről. A részletesebb képalkotó vizsgálatok ugyanis rámutattak: a jobb petefészkében egy daganat van, ami valószínűleg egy choriocarcinoma. Utóbbi egy olyan daganattípus, amely a terhesség során a méhlepényt felépítő sejtekből alakul ki, és különösen veszélyesnek számít, mivel rendkívül gyorsan növekszik, és képez áttéteket a test különböző pontjaiban.

A nő orvosai hamarosan egy műtét során mérték fel, mennyire előrehaladott a daganat, és hogyan lehetne kezelni. Végül eltávolították a rákos elváltozást, de ezzel együtt a méhét és a petefészkét is ki kellett venni, ahogyan a környező nyirokcsomókat is.

A choriocarcinoma jellemzően terhességhez köthető, leginkább olyanból, ami eleve rendellenes, és sajnos a magzat nem tud életben maradni. A nő esetében azonban semmiféle terhességről nem volt szó, a betegség egy rendkívül ritka változatát hordozta.

A rákot még idejében sikerült felfedezni. A műtét után még szükség volt kemoterápiára, és úgy tűnik, végül sikerült legyőzni a betegséget. A jövőben azonban rendszeresen vissza kell majd térnie kontrollvizsgálatokra.

