Van, ahol már személyi kell a pornónézéshez – és jöhet egy újabb szigor

Július végén lépett hatályba az Egyesült Királyságban egy szigorú szabályozás, miszerint a pornót tartalmazó weboldalak üzememeltetőinek kötelező valamilyen életkor-ellenőrzés alkalmazása. Ez történhet személyi igazolvánnyal vagy bankkártyával is.

A cél, hogy ne legyen könnyen hozzáférhető a pornó a gyerekek számára. A különböző, érintett platformok mind bevezettek valamilyen életkor-ellenőrző megoldást, ám a „fogyasztók” sem tétlenkedtek, és azonnal kilőtt a VPN-használat az országban – ezzel elhitethető a weboldalakkal, hogy a felhasználó egy másik országban van, ahol nincs semmiféle életkor-ellenőrzés.

A brit kormányzat azonban úgy tűnik, megelégelte ezt, és egy erősen vitatható lépéssel szeretné bezárni a kiskaput – azzal, hogy a VPN-használatot is kössék hasonló ellenőrzéshez. Dame Rachel de Souza, a brit kormányzat gyermekügyi biztosa hétfőn a BBC Newsnight című műsorában elmondta: a VPN-ek „olyan kiskapuk, amelyeket be kell zárni”. Egyúttal szorgalmazta az életkor-ellenőrzés bevezetését ezeknél a szolgáltatásoknál is.

Egy friss jelentésében a miniszter úgy fogalmaz, ez a lépés hozzájárulna ahhoz, hogy a kiskorúak ne férjenek hozzá pornográf tartalmakhoz.

Egy friss jelentésében a miniszter úgy fogalmaz, ez a lépés hozzájárulna ahhoz, hogy a kiskorúak ne férjenek hozzá pornográf tartalmakhoz. Mielőtt a törvény hatályba lépett volna, egy felmérés arra jutott, hogy a gyerekek 70 százaléka látott már pornót, melynek leggyakoribb forrása az X – a korábbi Twitter – volt. A jelentés azt is aláhúzza, hogy a válaszadók 58 százaléka 18 éves kora előtt látott már fojtogatást ábrázoló pornót, 44 százalékuk pedig olyat, amelyben alvó személyt erőszakolnak meg – összegez a Gizmodo.

Dame Rachel de Souza ugyanakkor hangsúlyozza, a VPN-ek betiltása nincs terítéken, de ha a platformok ilyen szolgáltatások használatát javasolják, annak súlyos következményei lehetnek. Más kérdés, hogy az alapvetően internetes anonimitásra használt VPN-ek ilyen típusú ellenőrzése milyen következményekkel járna.

Nemrégiben az is kiderült, hogy a szelfis azonosítás pofonegyszerűen, egy videójáték-karakterrel is kijátszható.

