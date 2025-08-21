Új holdra bukkantak a csillagászok, az Uránusz körül kering

Az Uránusz körül keringő új holdat találtak a csillagászok a James-Webb űrteleszkóp segítségével – közölte az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA. Az egyelőre S/2025 U1 jelű égitesttel 29-re emelkedett a bolygó holdjainak száma.

A hold tíz, egyenként 40 perc hosszú expozíciós sorozatban vált láthatóvá a Webb-teleszkóp infravörös kamerájával (NIRCam). Az így nyert adatokat egy kutatócsoport értékelte ki a Southwest Research Institute (SwRI) intézetben. A Maryame El Moutamid vezette szakértői csapat az égitest átmérőjét nagyjából tíz kilométerre becsüli.

„Ez egy kis hold, de jelentős felfedezés – még a Voyager–2 sem látta meg, amikor közel 40 évvel ezelőtt elrepült mellette”

– mondta a csillagász.

New Moon Discovered Orbiting Uranus Using NASA’s Webb Telescope This timelapse animation shows the newly discovered moon of Uranus, designated S/2025 U1, as well as 13 of the 28 other known moons orbiting the planet. The observations by NASA’s James Webb Space Telescope’s NIRCam (Near-Infrared Camera) were taken over the course of about 6 hours on Feb.

Az S/2025 U1-nek kisebb és alacsonyabb a fényvisszaverő képessége az eddig ismert Uránusz-holdakénál, ezért maradhatott észrevétlen az 1977-ben indított Voyager–2 űrszonda és más teleszkópok előtt.

Az 51 ezer kilométer átmérőjű Uránusz a naprendszer harmadik legnagyobb bolygója. Újonnan felfedezett holdja csaknem teljesen kör alakú pályán kering körülötte, nagyjából 56 ezer kilométerre az bolygó központjától, az Ophelia és a Bianca holdak pályái között.

„Egyetlen más bolygónak sincs annyi kis holdja, mint az Uránusznak, a gyűrűkkel való kölcsönhatásuk pedig ezek kaotikus eredetére utal” – mondta Matthew Tiscareno, a kutatócsapat másik tagja.

Az Uránusz holdjait William Shakespeare és Alexander Pope angol költők műveinek szereplői után nevezeték el. Az S/2025 U1 hivatalos nevéről a Nemzetközi Csillagászati Unió fog majd a későbbiekben dönteni.

Nyitókép: NASA