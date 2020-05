Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43edcc9f-5d8d-4c17-a34c-640bcc7b6e7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első F1-es autók napra pontosan 70 évvel ezelőtt rajtoltak el először az első silverstone-i futamon.","shortLead":"Az első F1-es autók napra pontosan 70 évvel ezelőtt rajtoltak el először az első silverstone-i futamon.","id":"20200513_70_eves_forma1_elso_futam_1950_silverstone_giuseppe_farina_alfa_romeo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43edcc9f-5d8d-4c17-a34c-640bcc7b6e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db8424c-148b-420c-bc1c-36924ba705a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_70_eves_forma1_elso_futam_1950_silverstone_giuseppe_farina_alfa_romeo","timestamp":"2020. május. 13. 13:15","title":"Ma 70 éves a Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97aea7f4-c448-434f-b902-7ccdc5d7173c","c_author":"Szilágyi Mónika","category":"vilag","description":"Egy olyan, tömegtermelésre készült vakcina, amely bizonyítottan működik, és több millió ember beoltható vele, nem valószínű, hogy jövő év tavaszánál vagy nyaránál hamarabb elkészülhet – mondja Guido Silvestri olasz származású amerikai virológus. Ugyanakkor szerinte az is elképzelhető, hogy egyes országok úgy döntenek, hazárdjátékba kezdenek, és hamarabb elkezdik beoltani az embereket. És mint minden hazárdjátékban, ebben is lehet nyerni és veszíteni is. ","shortLead":"Egy olyan, tömegtermelésre készült vakcina, amely bizonyítottan működik, és több millió ember beoltható vele, nem...","id":"20200513_Guido_Silvestri_Nagyon_optimista_vagyok_mert_ismerem_ezt_a_virust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97aea7f4-c448-434f-b902-7ccdc5d7173c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d080e09-717c-48cb-a953-4eca14bc8514","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_Guido_Silvestri_Nagyon_optimista_vagyok_mert_ismerem_ezt_a_virust","timestamp":"2020. május. 13. 17:00","title":"Guido Silvestri: Nagyon optimista vagyok, mert ismerem ezt a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013320e-06e7-411d-ba67-ef8e67114d17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy minden korábbinál nagyobb kutatás adatai szerint bizonyos etnikai csoportoknál magasabb a koronavírus miatti halálozás kockázata.","shortLead":"Egy minden korábbinál nagyobb kutatás adatai szerint bizonyos etnikai csoportoknál magasabb a koronavírus miatti...","id":"20200514_azsiaiak_feketek_koronavirus_halalozas_kockazata_diabetesz_szivbetegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b013320e-06e7-411d-ba67-ef8e67114d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b154c1-c932-4bf2-bfeb-3e57251f5d90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_azsiaiak_feketek_koronavirus_halalozas_kockazata_diabetesz_szivbetegseg","timestamp":"2020. május. 14. 08:03","title":"Mitől függ, hogy ki hal bele a koronavírusba? Új rizikófaktorokat azonosítottak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5061ad-db8e-4c2f-863f-9e48e0057929","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A kijárási korlátozások miatt a vásárlási szokások annyira megváltoztak, hogy a statisztika, saját szabályait követve, szinte már virtuális világot mutat.","shortLead":"A kijárási korlátozások miatt a vásárlási szokások annyira megváltoztak, hogy a statisztika, saját szabályait követve...","id":"202020__sokarcu_inflacio__dragulo_elelmiszerek__zuhano_benzinar__ki_mit_vesz_ugy_itel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd5061ad-db8e-4c2f-863f-9e48e0057929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dc4257-63cc-4b04-8764-5e0eaef3cfd4","keywords":null,"link":"/360/202020__sokarcu_inflacio__dragulo_elelmiszerek__zuhano_benzinar__ki_mit_vesz_ugy_itel","timestamp":"2020. május. 14. 13:00","title":"Drágulást észlel? A statisztika most nemigen tudja cáfolni a megérzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa5ef06-5ec8-4374-b168-ce70e895f0be","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Ami a párkapcsolatokat, a szerelmet és a szexualitást illeti, Észak-Koreát nagyon konzervatív társadalomként kell jellemeznünk. Ám ha közelebbről nézzük, kirajzolódnak az árnyalatok: a párkeresés technikái és praktikái, a házasság előtti szex, vagy a melegek élete.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200513_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_5_resz__Szerelem_es_szex_eszakkoreai_modra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa5ef06-5ec8-4374-b168-ce70e895f0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d1e68c-df46-4200-9436-138b72c8ab8a","keywords":null,"link":"/360/20200513_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_5_resz__Szerelem_es_szex_eszakkoreai_modra","timestamp":"2020. május. 13. 19:30","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 5. rész – Szerelem és szex észak-koreai módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vannak még csodák. ","shortLead":"Vannak még csodák. ","id":"20200515_80_ev_utan_meglett_a_jegygyuruje_amit_veletlenul_lehuzott_a_WCn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddef0f2d-79c4-489c-bc76-cba41f48e750","keywords":null,"link":"/elet/20200515_80_ev_utan_meglett_a_jegygyuruje_amit_veletlenul_lehuzott_a_WCn","timestamp":"2020. május. 15. 12:17","title":"80 év után meglett a jegygyűrű, amit véletlenül lehúztak a WC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226c078a-a8d5-4677-92f9-8d798d22ccdb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy Veszprém melletti gépgyártó üzem döntött úgy, hogy a csökkenő megrendeléseket más országokban működő egységeiben folytatja, a nemesvámosi gyárat bezárják. ","shortLead":"Egy Veszprém melletti gépgyártó üzem döntött úgy, hogy a csökkenő megrendeléseket más országokban működő egységeiben...","id":"20200513_Bezar_egy_uzem_negyszazotvenen_kerulnek_utcara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=226c078a-a8d5-4677-92f9-8d798d22ccdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de3e7d2-c213-4d72-8102-3a72c4a89ebe","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Bezar_egy_uzem_negyszazotvenen_kerulnek_utcara","timestamp":"2020. május. 13. 17:10","title":"Bezár egy üzem Veszprém megyében, négyszázötvenen kerülnek utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7986a586-c698-4e29-a1b9-2c776876998a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Daisies című számához virágos mezőn és vízesés mellett forgatott klipet. ","shortLead":"Daisies című számához virágos mezőn és vízesés mellett forgatott klipet. ","id":"20200515_Meztelenul_enekel_uj_klipjeben_a_varandos_Katy_Perry","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7986a586-c698-4e29-a1b9-2c776876998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790ad440-ecff-4cd8-88a0-4ae60031060f","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Meztelenul_enekel_uj_klipjeben_a_varandos_Katy_Perry","timestamp":"2020. május. 15. 11:41","title":"Meztelenül énekel új klipjében a várandós Katy Perry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]