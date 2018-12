Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3edd1d58-b066-4d69-aad5-00add9151922","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zúdul a virtuális népharag az állatorvosra, aki egy másik kollégájával együtt felnyomta a kamaránál az MTV székházában ellenzéki politikusként akciózó Hadházy Ákost, akinek állatorvos a civil foglalkozása. Az etikai panasszal élő ajkai állatorvos közösségi oldalát ellepték a humorostól a legdurvább anyázásig eljutó kommentek, röpködnek a szervek és a rákosi-minősítések. Többen viszont precízen azt tudakolják: ha Hadházy ezek szerint ott állatokat kezelt, akkor az őt kihajító biztonsági őröket vagy az összes ott dolgozót tekintsék-e ezentúl hivatalosan is annak.","shortLead":"Zúdul a virtuális népharag az állatorvosra, aki egy másik kollégájával együtt felnyomta a kamaránál az MTV székházában...","id":"20181221_Szetszedik_Hadhazy_Akos_feljelentojet_a_Facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3edd1d58-b066-4d69-aad5-00add9151922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739c0d06-0429-44da-b130-da60279afef7","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Szetszedik_Hadhazy_Akos_feljelentojet_a_Facebookon","timestamp":"2018. december. 21. 17:59","title":"\"Boldog karácsonyt, házmester úr!\" - ízekre szedik a Hadházy-t felnyomó állatorvost a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint nincsenek bizonyítékok a globális felmelegedés jelentős szünetelésére vagy lassulására. ","shortLead":"Egy új tanulmány szerint nincsenek bizonyítékok a globális felmelegedés jelentős szünetelésére vagy lassulására. ","id":"20181221_globalis_felmelegedes_szunetelese_elmelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247a9ccb-c490-4165-a6d7-dfbc558b3496","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_globalis_felmelegedes_szunetelese_elmelet","timestamp":"2018. december. 21. 12:03","title":"Nézze meg a saját szemével: ennyire „lassul” a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e0339-ee08-4e1f-bd35-5d36b7f45939","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"T. Krisztián fújta össze a Kossuth téri zászlórudat. Álláspontja szerint ez politikai véleménynyilvánítás, a rendőrség szerint rongálást követett el. Az ügyész közérdekű munka kiszabását kérte.","shortLead":"T. Krisztián fújta össze a Kossuth téri zászlórudat. Álláspontja szerint ez politikai véleménynyilvánítás, a rendőrség...","id":"20181221_Elindult_a_rongalassal_vadolt_Kossuth_teri_tunteto_pere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=569e0339-ee08-4e1f-bd35-5d36b7f45939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4c6ee9-54f5-47d8-9792-59ef1692a725","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Elindult_a_rongalassal_vadolt_Kossuth_teri_tunteto_pere","timestamp":"2018. december. 21. 11:35","title":"27.128 forintos kárt okozott a Kossuth téri zászlórudat összefújó tüntető - ma már ítéletet hoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ec01d7-b602-4bc9-8e6f-e2b5840c1bdd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tavalyi akció után a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum ismét karácsonyi ajándékkal lepi meg a filmszerető közönséget. Két hétig, december 21-től január 4-ig 100 film lesz szabadon elérhető a Filmarchívum Vimeo csatornáján. ","shortLead":"A tavalyi akció után a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum ismét karácsonyi ajándékkal lepi meg a filmszerető...","id":"20181221_Filmalap_Filmarchivum_ajandek_szaz_szabadon_nezheto_film_unnepek_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40ec01d7-b602-4bc9-8e6f-e2b5840c1bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad1be8d-ab4c-4513-bba7-592dd5515096","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Filmalap_Filmarchivum_ajandek_szaz_szabadon_nezheto_film_unnepek_karacsony","timestamp":"2018. december. 21. 09:18","title":"Meglepetés: az ünnepek alatt száz filmet nézhet meg ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút készített a kultúrharc állásáról a Figyelő L. Simon Lászlóval, Békés Márton történésszel és Csejtei Dezső filozófussal. Elhangzik, hogy a Magyar Idők sorozata alacsony színvonalú, Prőhle Gergely \"likvidálása\" kártékony, és a jobbos sajtó is felelős, amiért nincs fideszes Esterházy.","shortLead":"Interjút készített a kultúrharc állásáról a Figyelő L. Simon Lászlóval, Békés Márton történésszel és Csejtei Dezső...","id":"20181221_L_Simon_kartekony_a_kulturharc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4278b44a-878b-455a-9a8a-006025328257","keywords":null,"link":"/kultura/20181221_L_Simon_kartekony_a_kulturharc","timestamp":"2018. december. 21. 10:13","title":"L. Simon: Kártékony a kultúrharc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy magyar cég vette meg a márkajogokat, elvileg több üzletben is kapható már a termék. ","shortLead":"Egy magyar cég vette meg a márkajogokat, elvileg több üzletben is kapható már a termék. ","id":"20181220_Ujra_gyartjak_a_Piros_Mogyorost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddf6db6-83b3-409f-a4ad-0d952c7b797f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ujra_gyartjak_a_Piros_Mogyorost","timestamp":"2018. december. 20. 18:08","title":"Újra gyártják a Piros Mogyoróst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128aac33-4a59-48fc-96a2-8a349b6b6bea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Multivan eredetileg nem éppen száguldásra született, most azonban már szinte szétveti a nyers erő. Ami kizárólag a hátsó kerekekre érkezik meg.","shortLead":"Ez a Multivan eredetileg nem éppen száguldásra született, most azonban már szinte szétveti a nyers erő. Ami kizárólag...","id":"20181221_orult_hazassag_porsche_motort_kapott_ez_a_szolid_vw_kisbusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128aac33-4a59-48fc-96a2-8a349b6b6bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25ac342-b7f9-496c-a3b2-840bb72a9a6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_orult_hazassag_porsche_motort_kapott_ez_a_szolid_vw_kisbusz","timestamp":"2018. december. 21. 08:21","title":"Őrült házasság: Porsche-motort kapott ez a szolid VW kisbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818e06b5-5c06-4a44-af15-78190afa59ce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kedden tartóztatták le Ódor Ferencet, de a bíróság pénteki döntése szerint elég, ha otthonában kerül felügyelet alá – tudta meg a hvg.hu. Információnkat az egykori fideszes képviselő ügyvédje is megerősítette. Az ügyészség megtámadta a döntést, így az nem jogerős, de az encsi járási hivatalból bilincsben elvitt volt politikus ennek ellenére is hazamehetett.","shortLead":"Kedden tartóztatták le Ódor Ferencet, de a bíróság pénteki döntése szerint elég, ha otthonában kerül felügyelet alá –...","id":"20181221_Hazamehetett_a_vesztegetes_miatt_bilincsben_elvitt_fideszes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=818e06b5-5c06-4a44-af15-78190afa59ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b022ad94-e88b-40ba-8953-49a076442f80","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Hazamehetett_a_vesztegetes_miatt_bilincsben_elvitt_fideszes","timestamp":"2018. december. 21. 13:21","title":"Hazamehetett a 4 milliós vesztegetés miatt bilincsben elvitt fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]