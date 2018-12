Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína hétfőn határozottan elutasította azt a kanadai felszólítást, amelyet az Egyesült Államok is támogat, hogy engedjék szabadon az ázsiai országban korábban őrizetbe vett két kanadai állampolgárt.","shortLead":"Kína hétfőn határozottan elutasította azt a kanadai felszólítást, amelyet az Egyesült Államok is támogat, hogy engedjék...","id":"20181224_Kina_nem_engedi_szabadon_a_ket_orizetbe_vett_kanadai_allampolgart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4f7b57-a64d-43e2-99c1-7af8c977c95e","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Kina_nem_engedi_szabadon_a_ket_orizetbe_vett_kanadai_allampolgart","timestamp":"2018. december. 24. 13:34","title":"Kína nem engedi szabadon a két őrizetbe vett kanadai állampolgárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3aa2e7-0a9f-4cc0-9c39-bc3c13136d04","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ünnep alkalom a lelassulásra, de ugyanígy a kontrollvesztésre is. 