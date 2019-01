Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Lengyelországban sorra zárják be a szabadulószobákat a pénteki tragédia után
Öt tinédzser égét bent egy épületben, Koszalinban.
2019. január. 06. 15:03

Sziklafalról mentettek egy megrémült vizslát
Még a szilveszteri petárdázást nem bírta, akkor szökött meg.
2019. január. 05. 21:04 De Niro szerint Trump rasszista és a fehér felsőbbrendűséget hirdeti
A Donald Trumpot gyakran bíráló színész szerint egyre rosszabbul politizál az amerikai elnök. A The Guardiannak adott interjújában arról is beszélt, mit érzett, amikor egy fanatikus Trump-hívő csőbombát küldött neki.
2019. január. 06. 17:55 Özönlenek a beadványok az AB-hez a hajléktalanságot kriminalizáló törvény ügyében
Az Utcajogász, a TASZ és a Helsinki Bizottság, valamint Leilani Farha, az ENSZ különleges jelentéstevője után Kiss László és Lévay Miklós volt alkotmánybírák is hozzászóltak az Alkotmánybíróság előtti eljáráshoz.
2019. január. 05. 12:32

Ismét a menekültek mellett emelt szót a pápa
Azt kérte, fogadják be azt a 49 embert, aki még év végén rekedt két mentőhajón a tengeren.
2019. január. 06. 13:14

Dermesztő tréfa Ausztriában: hóembert gázolt a vonat
Órákig keresték a holttestet.
2019. január. 06. 12:07 Pénzmosás miatt is vádat emelnek Tarsoly Csaba ellen
A Magyar Idők már tudja, hogy a sikkasztás és csalás mellett újabb váddal szembesítik a hamarosan a Quaestor-cégcsoport egykori vezetőjét.
2019. január. 05. 08:50 1 literes fogyasztású autóra vágyik? Most lecsaphat egyre
Ebből az ultra-alacsony fogyasztású Volkswagenből nagyon kevés példány készült, melyek közül most eladó az egyik.
2019. január. 05. 06:41