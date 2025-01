Elon Musk, aki eldöntötte, hogy az amerikai után európai választásokba is beavatkozna, a Twitter/X-en írt arról, hogy Thierry Breton Európa diktátora, az EU elitje nem tartja tiszteletben a többség akaratát, és még egy magyar EP-képviselő egy bejegyzésével is alátámasztotta mindezt. Csak egy átlagos szombat a világpolitikában.

Ahogy azt a Telex részletesen elmagyarázta, az egész ott kezdődött, hogy Musk diktátorozva megosztotta a Visegrad24 – az előző lengyel kormányhoz és a lengyel szélsőjobbhoz közel álló portál – egy videóját, amelyen Thierry Breton arról beszél, hogy „így tettünk Romániában, és ezt természetesen így kell tennünk Németországban is, ha erre szükség van”. Ebből le is vonta a következtetést, hogy a román választáshoz hasonlóan a februári német választás eredményét is érvényteleníteni akarja az EU. Majd ebbe becsatlakozott László András, egykori sajtótanácsadó – miniszteri biztos – megafonos influenszerből lett EP-képviselő, aki arról írt, hogy a liberális elit meg akarja szüntetni a demokráciát, ha nem tetszik neki a választás eredménye, Musk pedig retweetelte ezt azzal, hogy „Pontosan”.

Túl azon, hogy Breton, Európa állítólagos diktátora most éppen semmilyen pozícióval nem rendelkezik, hiszen a 2019 és 2024 közötti Európai Bizottságnak volt csak a belső piacért felelős tagja, a mostaninak nem, a dolog ezer sebből vérzik. Már csak azért is, mert nem kellett sok idő, hogy kiderüljön: a videón Breton nem arról beszélt, hogy az EU érvényteleníteni akarta volna a román választást, hanem arról, hogy a digitális szolgáltatási rendelet minden tagállamra vonatkozik. Ez az a rendelet, amely miatt az Európai Bizottság valóban eljárást indított, de nem Románia, hanem a TikTok ellen, azt pedig a román alkotmánybíróság döntötte el, hogy a tavaly novemberi elnökválasztás első fordulóját érvényteleníti, mert az első helyen végző Calin Georgescu kampányát orosz beavatkozással szervezték.

Musk, aki Donald Trump kampányában végig az egyik legfontosabb résztvevő volt, és most amerikai kormányzati pozíciót is fog kapni, az elmúlt napokban az európai politikában is aktivizálta magát. Elkezdte például vizsgálni, hogyan lehetne a brit kormányt megbuktatni, a német választás előtt pedig a szélsőjobboldali AfD mellett kampányol. Az EU-nak egyébként is lesz dolga azzal, hogy a másfél hét múlva hivatalba lépő Trump mellé amúgy is felsorakozik az ottani techszektor, a legutóbb épp Mark Zuckerberg mondta azt, reméli, hogy a leendő elnök nyomás alá helyezi az EU-t, hogy ne büntessék az európai szabályokat megszegő techvállalatokat, mint például a sajátját.