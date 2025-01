Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő ugyanazt az Elnöki Szabadság-érdemrendet kapta az USA leköszönő vezetőjétől, mint Soros és Messi.","shortLead":"A katolikus egyházfő ugyanazt az Elnöki Szabadság-érdemrendet kapta az USA leköszönő vezetőjétől, mint Soros és Messi.","id":"20250112_Ferenc-papat-is-kituntette-Joe-Biden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"f81611fd-04e3-4211-97e3-70223fe49064","keywords":null,"link":"/elet/20250112_Ferenc-papat-is-kituntette-Joe-Biden","timestamp":"2025. január. 12. 08:42","title":"Ferenc pápát is kitüntette Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írják, a hasonló esetek egyáltalán nem ritkák. ","shortLead":"Azt írják, a hasonló esetek egyáltalán nem ritkák. ","id":"20250111_ujraelesztes-mentok-emberek-kozony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"4daa247b-b669-4232-aa3e-6c0961373d53","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_ujraelesztes-mentok-emberek-kozony","timestamp":"2025. január. 11. 09:06","title":"Többen átléptek az újraélesztésre szoruló betegen, a mentők az emberek közönye miatt kongatják a vészharangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e9e39b-e26e-4397-bb37-f137cc581197","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250110_hvg-neil-labute-ha-lenne-valakim-szinhaz-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44e9e39b-e26e-4397-bb37-f137cc581197.jpg","index":0,"item":"a309c928-7cd1-47f8-b654-ae88543334a4","keywords":null,"link":"/360/20250110_hvg-neil-labute-ha-lenne-valakim-szinhaz-eloadas","timestamp":"2025. január. 10. 18:30","title":"Egy darab arról, milyen nehézségekbe ütközik napjaink online világában a személyes ismerkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b426fb89-a2e9-48f0-a2e0-cdf7ea501aa0","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"204 ország között Magyarország jár az élen a derékproblémák terén. Hogyan jutottunk idáig? Milyen képességeinket veszítjük el a kevés mozgás következtében, és miként befolyásolja a mentális állapotunk a mozgásszervi problémáinkat? Mi az az exercise snack, és miért kellene úgy, mint egy falat kenyér? Miért tévedés, hogy az úszás a gerincbetegek Szent Grálja, és hogyan kellene jól mozognunk? Ádám Judit gyógytornásztól és Almásy Csilla gyógytornász-fizioterapeutától szinte mindent megtudtunk a gerinc egészségmegőrzéséről, amit csak lehet.","shortLead":"204 ország között Magyarország jár az élen a derékproblémák terén. Hogyan jutottunk idáig? Milyen képességeinket...","id":"20250110_Gerinc-betegseg-gyogyulas-mozgas-sport-gyogytorna-Almasy-Csilla-Adam-Judit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b426fb89-a2e9-48f0-a2e0-cdf7ea501aa0.jpg","index":0,"item":"212d05fb-fba9-4888-b6e8-e6e2e4273e5a","keywords":null,"link":"/360/20250110_Gerinc-betegseg-gyogyulas-mozgas-sport-gyogytorna-Almasy-Csilla-Adam-Judit","timestamp":"2025. január. 10. 15:00","title":"„Nem az az érdekes, hogyan ülsz, hanem hogy tíz-húsz percenként mozdulj meg” – minden, amit megtehetünk a gerincünk egészségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6a6783-116e-4352-b98b-eb7616513286","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai pénzügyminisztérium a Gazpromnyeftyet és a Szurgutnyeftyegazt is szankciókkal sújtotta.","shortLead":"Az amerikai pénzügyminisztérium a Gazpromnyeftyet és a Szurgutnyeftyegazt is szankciókkal sújtotta.","id":"20250110_egyesult-allamok-szankciok-oroszorszag-olaj-gaz-energiaszektor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6a6783-116e-4352-b98b-eb7616513286.jpg","index":0,"item":"1961cc96-9c2d-46d3-b876-3b49b17e169f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_egyesult-allamok-szankciok-oroszorszag-olaj-gaz-energiaszektor","timestamp":"2025. január. 10. 18:08","title":"Washington bejelentette „az eddigi legjelentősebb szankciókat” az orosz energiaszektor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ed3ed9-9219-47ea-91d7-88945b4b4014","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy menekült el az otthonából, hogy közben forró parázs hullott az égből. ","shortLead":"Úgy menekült el az otthonából, hogy közben forró parázs hullott az égből. ","id":"20250111_gary-hall-los-angeles-tuzvesz-olimpiai-erem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72ed3ed9-9219-47ea-91d7-88945b4b4014.jpg","index":0,"item":"369c61ed-90b9-433d-b43f-5aec13d1d29a","keywords":null,"link":"/elet/20250111_gary-hall-los-angeles-tuzvesz-olimpiai-erem","timestamp":"2025. január. 11. 13:50","title":"„Azt hittem, több időm van” – 10 olimpiai érme veszett oda a Los Angeles-i tűzben az amerikai bajnoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6a2996-b49c-44ef-80f7-5e3add2aa64d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szállítmány a hadszíntéren sürgősen szükséges eszközöket tartalmaz.","shortLead":"A szállítmány a hadszíntéren sürgősen szükséges eszközöket tartalmaz.","id":"20250110_egyesult-allamok-ukrajna-oroszorszag-katonai-segely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6a2996-b49c-44ef-80f7-5e3add2aa64d.jpg","index":0,"item":"6d2175dd-27a5-4f84-9987-c6e4dcf078ea","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_egyesult-allamok-ukrajna-oroszorszag-katonai-segely","timestamp":"2025. január. 10. 19:05","title":"Újabb 500 millió dolláros katonai segítséget küld az USA Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ede52-65e8-4b96-8929-9129334715ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rajna Martin jelenleg a Győri Filharmonikusok vezető és a Magyar Állami Operaház első karmestere.","shortLead":"Rajna Martin jelenleg a Győri Filharmonikusok vezető és a Magyar Állami Operaház első karmestere.","id":"20250110_rajna-martin-karmester-luxemburgi-filharmonikusok-zeneigazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/043ede52-65e8-4b96-8929-9129334715ea.jpg","index":0,"item":"4e030c11-1c2b-489d-8dbd-54c59de5ff6a","keywords":null,"link":"/kultura/20250110_rajna-martin-karmester-luxemburgi-filharmonikusok-zeneigazgato","timestamp":"2025. január. 10. 13:29","title":"Huszonkilenc éves magyar karmester lesz a Luxemburgi Filharmonikusok zeneigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]