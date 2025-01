Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"“A korábbinál több autóipari vállalat tárgyal leépítésekről” – közölte a német gazdaságkutató intézet. ","shortLead":"“A korábbinál több autóipari vállalat tárgyal leépítésekről” – közölte a német gazdaságkutató intézet. ","id":"20250110_Egyre-kilatastalanabb-helyzetben-erzik-magukat-a-nemet-autoipari-cegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1.jpg","index":0,"item":"e115f516-cd73-4de0-8db4-766f09498b36","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_Egyre-kilatastalanabb-helyzetben-erzik-magukat-a-nemet-autoipari-cegek","timestamp":"2025. január. 10. 07:48","title":"Mélypontra zuhant a német autóipari cégek hangulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8237e2bb-c498-49b4-833b-a1cb13a6bf01","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különös visszacsatolás működik az online világban, ami észrevétlenül befolyásolja a nemi sztereotípiákat – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Különös visszacsatolás működik az online világban, ami észrevétlenül befolyásolja a nemi sztereotípiákat – állítják...","id":"20250111_hvg-online-kepek-google-kepkereso-foglalkozasok-nemek-nok-ferfiak-torzitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8237e2bb-c498-49b4-833b-a1cb13a6bf01.jpg","index":0,"item":"aa98c66e-6785-485a-896b-6f71c0ca4c96","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-online-kepek-google-kepkereso-foglalkozasok-nemek-nok-ferfiak-torzitas","timestamp":"2025. január. 11. 10:45","title":"Furcsa eredmény jött ki, amikor megnézték, melyik nemről milyen képeket dob ki a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6a2996-b49c-44ef-80f7-5e3add2aa64d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szállítmány a hadszíntéren sürgősen szükséges eszközöket tartalmaz.","shortLead":"A szállítmány a hadszíntéren sürgősen szükséges eszközöket tartalmaz.","id":"20250110_egyesult-allamok-ukrajna-oroszorszag-katonai-segely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6a2996-b49c-44ef-80f7-5e3add2aa64d.jpg","index":0,"item":"6d2175dd-27a5-4f84-9987-c6e4dcf078ea","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_egyesult-allamok-ukrajna-oroszorszag-katonai-segely","timestamp":"2025. január. 10. 19:05","title":"Újabb 500 millió dolláros katonai segítséget küld az USA Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0645233-5315-4b43-893d-6bb9823f4291","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromszoros olimpiai bajnok arról is beszélt, hogy ha nincs a koronavírus-járvány, Tokióban is sikeres lett volna.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok arról is beszélt, hogy ha nincs a koronavírus-járvány, Tokióban is sikeres lett volna.","id":"20250110_Hosszu-Katinka-a-bucsurol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0645233-5315-4b43-893d-6bb9823f4291.jpg","index":0,"item":"bdafa78f-fcb8-4478-b109-68a0d00e5699","keywords":null,"link":"/elet/20250110_Hosszu-Katinka-a-bucsurol","timestamp":"2025. január. 10. 10:50","title":"Hosszú Katinka megválaszolta, hogy mit jelent Hosszú Katinkának lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e9e39b-e26e-4397-bb37-f137cc581197","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250110_hvg-neil-labute-ha-lenne-valakim-szinhaz-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44e9e39b-e26e-4397-bb37-f137cc581197.jpg","index":0,"item":"a309c928-7cd1-47f8-b654-ae88543334a4","keywords":null,"link":"/360/20250110_hvg-neil-labute-ha-lenne-valakim-szinhaz-eloadas","timestamp":"2025. január. 10. 18:30","title":"Egy darab arról, milyen nehézségekbe ütközik napjaink online világában a személyes ismerkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084d688d-a219-4f97-9e9d-2224ce9d830d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap információi szerinte a társaság nem szeretne csoportos létszámleépítést bejelenteni, ezért apránként bocsátja el dolgozóit tavaly november óta. Forrásaik szerint a létszámcsökkentésben nem csak a bezárt kis posták dolgozói érintettek, hanem az irányítást és kiszolgálást végző munkatársak is.","shortLead":"A lap információi szerinte a társaság nem szeretne csoportos létszámleépítést bejelenteni, ezért apránként bocsátja el...","id":"20250110_24hu-programozott-leepites-zajlik-a-Magyar-Postanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/084d688d-a219-4f97-9e9d-2224ce9d830d.jpg","index":0,"item":"9f279192-1177-4662-867b-29fbb6e8c982","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_24hu-programozott-leepites-zajlik-a-Magyar-Postanal","timestamp":"2025. január. 10. 08:05","title":"24.hu: „programozott leépítés” zajlik a Magyar Postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086be924-2a95-4fa7-9e83-92912c125ae4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"1,6 fokkal volt melegebb tavaly, mint az iparosodás előtti szint. 2024 így a valaha mért legmelegebb év lett. ","shortLead":"1,6 fokkal volt melegebb tavaly, mint az iparosodás előtti szint. 2024 így a valaha mért legmelegebb év lett. ","id":"20250110_klimavaltozas-globalis-felmelegedes-15-celsius-fok-eddigi-legmelegebb-ev-parizsi-klimacel-meghaladva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/086be924-2a95-4fa7-9e83-92912c125ae4.jpg","index":0,"item":"d4784504-0423-4549-a251-bc0d3f2f7a2b","keywords":null,"link":"/zhvg/20250110_klimavaltozas-globalis-felmelegedes-15-celsius-fok-eddigi-legmelegebb-ev-parizsi-klimacel-meghaladva","timestamp":"2025. január. 10. 08:54","title":"2024 lett az első év, amikor meghaladta az 1,5 Celsius-fokot a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Orbán nagyszerű viszonyt ápolt Trumppal, és Putyinnal is jó kapcsolatban van –érvelt Vlagyimir Dzsabarov, az orosz parlamenti felsőház külügyi bizottságának első elnökhelyettese Budapest mellett.","shortLead":"Orbán nagyszerű viszonyt ápolt Trumppal, és Putyinnal is jó kapcsolatban van –érvelt Vlagyimir Dzsabarov, az orosz...","id":"20250111_trump-putyin-talalkozo-budapest-mint-helyszin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe.jpg","index":0,"item":"a604f31b-ea38-45e7-a09c-7f6fbef50d4a","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_trump-putyin-talalkozo-budapest-mint-helyszin-ebx","timestamp":"2025. január. 11. 14:06","title":"Budapest lehetne a Trump–Putyin-találkozó helyszíne egy orosz tisztviselő szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]