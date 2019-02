Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ezúttal a kijelző került a képbe.","shortLead":"Bár csak március végén érkezik majd meg a Huawei legújabb P-sorozata, a P30-as mobilok, már most is lehet tudni róluk...","id":"20190224_huawei_p30_lite_okostelefon_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1a0238-bc8d-41a4-95c9-f9ae842e02bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_huawei_p30_lite_okostelefon_android","timestamp":"2019. február. 24. 11:03","title":"Kiderült, milyen kijelzővel érkezhet a Huawei P30 legolcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]