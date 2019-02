Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"833127a6-f3b5-4294-a801-149248fd247d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves férfi állatkínzásért egy év, két évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. ","shortLead":"A 64 éves férfi állatkínzásért egy év, két évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. ","id":"20190227_Rabiztak_a_kutyat_de_kidobta_az_otodik_emeletrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=833127a6-f3b5-4294-a801-149248fd247d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586218e5-fcb5-44dc-b794-db2609ccf24d","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Rabiztak_a_kutyat_de_kidobta_az_otodik_emeletrol","timestamp":"2019. február. 27. 09:16","title":"Rábízták a kutyát, de kidobta az ötödik emeletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190226_Igy_cigizik_hajnalban_a_vonat_mellett_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4d9549-f45b-47f7-a14b-82cbb49264a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Igy_cigizik_hajnalban_a_vonat_mellett_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. február. 26. 18:05","title":"Így cigizik hajnalban a vonat mellett Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé tett egy új beállítást a Facebook, amellyel nehezebb lesz lekövetni a közösségi oldal androidos alkalmazását használókat.","shortLead":"Elérhetővé tett egy új beállítást a Facebook, amellyel nehezebb lesz lekövetni a közösségi oldal androidos alkalmazását...","id":"20190227_facebook_android_tavoli_lekovetes_helymeghatarozas_lokalizacios_beallitasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80956440-cf9a-4f06-bf04-c168294f0ca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_facebook_android_tavoli_lekovetes_helymeghatarozas_lokalizacios_beallitasok","timestamp":"2019. február. 27. 08:03","title":"Van egy új beállítás a Facebookon, amit érdemes legalább megnéznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4bd9194-066f-462f-ba8b-d60d3182981a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megegyezés nélkül ért véget Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető hanoi csúcstalálkozója – jelentette be a Fehér Ház.","shortLead":"Megegyezés nélkül ért véget Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető hanoi csúcstalálkozója –...","id":"20190228_Kudarccal_ert_veget_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_csucstalalkozoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4bd9194-066f-462f-ba8b-d60d3182981a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086db250-6583-4eec-a2bf-be517f1f70f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Kudarccal_ert_veget_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_csucstalalkozoja","timestamp":"2019. február. 28. 08:24","title":"Kudarccal ért véget Trump és Kim Dzsong Un csúcstalálkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ausztriai Seefeldben zajló északisí-világbajnokságon csaptak le.","shortLead":"Az ausztriai Seefeldben zajló északisí-világbajnokságon csaptak le.","id":"20190227_dopping_eszakisi_vilagbajnoksag_ausztria_ellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9482134-9daf-41a5-89e2-7f2ff3fe8f3f","keywords":null,"link":"/sport/20190227_dopping_eszakisi_vilagbajnoksag_ausztria_ellenorzes","timestamp":"2019. február. 27. 18:25","title":"Vb-n razziáztak a doppingellenőrök, öt sportoló fennakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasította szerdán a brit parlament alsóháza a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt (Labour) módosító indítványát, amely vámuniós viszonyrendszer fenntartását írta volna elő az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése, a Brexit után is. A Labour az indítvány leszavazása esetére kilátásba helyezte, hogy támogatni fog minden olyan kezdeményezést, amely új EU-népszavazás kiírását irányozza elő.","shortLead":"Elutasította szerdán a brit parlament alsóháza a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt (Labour) módosító indítványát...","id":"20190228_brexit_munkaspart_jeremy_corbyn_theresa_may_brit_parlament_szavazas_nepszavazas_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6e4f36-f3b6-4bdb-bc07-9f391696b329","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_brexit_munkaspart_jeremy_corbyn_theresa_may_brit_parlament_szavazas_nepszavazas_eu","timestamp":"2019. február. 28. 05:37","title":"Brexit: Leszavazták a Munkáspárt indítványát. Jöhet az újabb referendum?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e17b69-555c-4d26-a4d9-df3093ebcd28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. viszont méltánytalannak és túlzónak tartja a szakszervezeti követeléseket. A szakszervezetek nemcsak a juttatások, hanem a nukleáris védelem miatt is aggódnak.","shortLead":"Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. viszont méltánytalannak és túlzónak tartja a szakszervezeti követeléseket...","id":"20190226_A_fegyveres_biztonsagi_orseg_kiszervezese_miatt_demonstralt_a_paksi_atomeromu_ket_szakszervezete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5e17b69-555c-4d26-a4d9-df3093ebcd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e8b051-270c-4998-8cb1-c36ae80487f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_A_fegyveres_biztonsagi_orseg_kiszervezese_miatt_demonstralt_a_paksi_atomeromu_ket_szakszervezete","timestamp":"2019. február. 26. 13:25","title":"A fegyveres biztonsági őrség kiszervezése miatt demonstrált a paksi atomerőmű két szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező a negyeddöntőben a svájci klasszissal mérkőzik a 2,9 millió dollár (812 millió forint) összdíjazású, dubaji keménypályás férfi tenisztornán.","shortLead":"A magyar teniszező a negyeddöntőben a svájci klasszissal mérkőzik a 2,9 millió dollár (812 millió forint) összdíjazású...","id":"20190227_fucsovics_marton_roger_federer_tenisz_dubaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd57f6d-b549-4a35-bd48-f6a10c656669","keywords":null,"link":"/sport/20190227_fucsovics_marton_roger_federer_tenisz_dubaj","timestamp":"2019. február. 27. 19:10","title":"Fucsovicsnak Federert kellene legyőznie Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]