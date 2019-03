Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fdec1e3-7605-4973-9a4d-9899fcccf100","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy luxusautó azoknak, akik az alap S650-es modellt a kelleténél egy picit szűkösebbnek találják.","shortLead":"Egy luxusautó azoknak, akik az alap S650-es modellt a kelleténél egy picit szűkösebbnek találják.","id":"20190317_korbeneztunk_a_36_centimeterrel_megnyujtott_uj_mercedesmaybach_utastereben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fdec1e3-7605-4973-9a4d-9899fcccf100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72e6ec4-4b0a-40e3-9b63-1b0805874b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190317_korbeneztunk_a_36_centimeterrel_megnyujtott_uj_mercedesmaybach_utastereben","timestamp":"2019. március. 17. 06:41","title":"Körbenéztünk a 36 centiméterrel megnyújtott új Mercedes-Maybach utasterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintha épp a magyar példa inspirálta volna a néppárti csúcsjelöltet a javaslatra, amit egy lapban fejtett ki. ","shortLead":"Mintha épp a magyar példa inspirálta volna a néppárti csúcsjelöltet a javaslatra, amit egy lapban fejtett ki. ","id":"20190317_Uj_otlettel_allt_elo_Weber_a_jogallamisag_betartatasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac75d4ac-f372-45c8-8f5b-71ad9d986275","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Uj_otlettel_allt_elo_Weber_a_jogallamisag_betartatasara","timestamp":"2019. március. 17. 14:57","title":"Új ötlettel állt elő Weber a jogállamiság betartatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő szerint a bank Budapestre költözése biztonsági kockázatot jelent, a kormány szerint viszont a székhely Budapestre helyezésével új lehetőségeket kapnak a magyar gazdasági szereplők.","shortLead":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő szerint a bank Budapestre költözése biztonsági kockázatot jelent, a kormány szerint...","id":"20190317_Lopakodo_hazaarulas__Brusszelhez_fordul_az_MSZP_a_volt_KGSTbank_kivaltsagai_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6e21dd-6413-41d0-bb65-a96bf82173d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Lopakodo_hazaarulas__Brusszelhez_fordul_az_MSZP_a_volt_KGSTbank_kivaltsagai_miatt","timestamp":"2019. március. 17. 14:59","title":"\"Lopakodó hazaárulás\" - Brüsszelhez fordul az MSZP a volt KGST-bank kiváltságai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5418784c-162e-4448-9411-89f005ed809c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a rikító sárga sportkocsi a külcsínje alapján egy néhány évtizedes fejlesztésnek tűnhet, pedig a karbonszálas borítás alatt modern csúcstechnika lapul.","shortLead":"Ez a rikító sárga sportkocsi a külcsínje alapján egy néhány évtizedes fejlesztésnek tűnhet, pedig a karbonszálas...","id":"20190316_ulesprobat_vettunk_a_80as_evekbe_visszarepito_szupermodern_porscheban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5418784c-162e-4448-9411-89f005ed809c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0be83f-de13-44f3-9cdf-b9c18c5eb622","keywords":null,"link":"/cegauto/20190316_ulesprobat_vettunk_a_80as_evekbe_visszarepito_szupermodern_porscheban","timestamp":"2019. március. 16. 06:41","title":"Üléspróbát vettünk a 80-as évekbe visszarepítő, szupermodern Porschéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190317_Megjelentek_az_elso_csaladvedelmi_videok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a139fcce-edee-4124-97ca-76ab4d68d6f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Megjelentek_az_elso_csaladvedelmi_videok","timestamp":"2019. március. 17. 14:24","title":"Megjelentek az első családvédelmi videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok napsütésre számíthatunk. ","shortLead":"Sok napsütésre számíthatunk. ","id":"20190317_23_fok_is_lehet_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac9d7ac-e3a8-45e7-9616-bef31d19b37c","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_23_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. március. 17. 08:08","title":"23 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfc70fc-bd70-4c9c-ac69-c0e50f3c7c16","c_author":"Tőrös Balázs","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években az észak-amerikai kosárlabdaliga illetékesei is megtanulták, hogy amit a digitális átalakulás az egyik oldalon elvesz, azt a másikon visszaadja. ","shortLead":"Az elmúlt években az észak-amerikai kosárlabdaliga illetékesei is megtanulták, hogy amit a digitális átalakulás...","id":"201906__nba_kuzdelem_afigyelemert__egesz_palyas_letamadas__bekosarazva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adfc70fc-bd70-4c9c-ac69-c0e50f3c7c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab88b565-6081-479b-92e2-82000ef33ee2","keywords":null,"link":"/tudomany/201906__nba_kuzdelem_afigyelemert__egesz_palyas_letamadas__bekosarazva","timestamp":"2019. március. 16. 19:00","title":"Ha bejönnek az NBA merész újításai, az több sportban is (sok) mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mura-híd felújítása miatt hétfőtől várhatóan július 31-ig lezárják a Letenye-Gorican közúti határátkelőhelyet, minden járművet - köztük a kamionokat is - az autópálya-átkelőre terelnek..","shortLead":"A Mura-híd felújítása miatt hétfőtől várhatóan július 31-ig lezárják a Letenye-Gorican közúti határátkelőhelyet, minden...","id":"20190316_Nehezebb_lesz_bejutni_Horvatorszagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ed619-1ba2-403f-8bfe-726355be917a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190316_Nehezebb_lesz_bejutni_Horvatorszagba","timestamp":"2019. március. 16. 08:05","title":"Nehezebb lesz bejutni Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]