[{"available":true,"c_guid":"4b9688c0-2718-4094-b313-5e3fa20643af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljesen bizonytalan a következő hét menetrendje.","shortLead":"Teljesen bizonytalan a következő hét menetrendje.","id":"20190318_ITV_az_ev_vegeig_huzna_el_a_brit_kormany_a_Brexitet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b9688c0-2718-4094-b313-5e3fa20643af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42704aac-91a6-4ffd-bb92-4750ec661c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_ITV_az_ev_vegeig_huzna_el_a_brit_kormany_a_Brexitet","timestamp":"2019. március. 18. 15:42","title":"ITV: Az év végéig húzná el a brit kormány a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gozsdu Udvar is elmondta az ő verzióját a Bulinegyedben történt múlt heti verekedésről.","shortLead":"A Gozsdu Udvar is elmondta az ő verzióját a Bulinegyedben történt múlt heti verekedésről.","id":"20190319_Megvert_menedzser_a_Gozsdu_szerint_a_nemet_ferfi_bokszoloval_es_muay_thai_harcossal_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85181fa5-7be8-4519-91ca-caa78a9e6b32","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Megvert_menedzser_a_Gozsdu_szerint_a_nemet_ferfi_bokszoloval_es_muay_thai_harcossal_erkezett","timestamp":"2019. március. 19. 17:31","title":"Megvert menedzser: a Gozsdu szerint a német férfi bokszolóval és muay thai harcossal érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a7abbf-8688-4291-abeb-6b9ea23edc7c","c_author":"Jeszenszky Géza","category":"kultura","description":"A túlélés üzenetei Soros György édesapjának visszaemlékezéseiben. ","shortLead":"A túlélés üzenetei Soros György édesapjának visszaemlékezéseiben. ","id":"20190318_Jeszenszky_Geza_A_Soroscsalad_a_Veszkorszakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86a7abbf-8688-4291-abeb-6b9ea23edc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec7a2ea-c1e1-4c7e-b7a8-a9419587993a","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Jeszenszky_Geza_A_Soroscsalad_a_Veszkorszakban","timestamp":"2019. március. 18. 11:45","title":"Jeszenszky Géza: A Soros-család a Vészkorszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Mediterranea nevű olasz civilszervezet járműve 48 menekülttel a fedélzetén érkezett az olasz szigetre. ","shortLead":"A Mediterranea nevű olasz civilszervezet járműve 48 menekülttel a fedélzetén érkezett az olasz szigetre. ","id":"20190319_Engedely_nelkul_kotott_ki_Lampedusan_egy_mentohajo_a_hatosagok_lefoglaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4052ef91-dcb8-42b8-a25c-18783c3c097f","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Engedely_nelkul_kotott_ki_Lampedusan_egy_mentohajo_a_hatosagok_lefoglaltak","timestamp":"2019. március. 19. 20:52","title":"Engedély nélkül kötött ki Lampedusán egy mentőhajó, a hatóságok lefoglalták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"6,5 milliárd forintos szerződésállomány-bővülést jelentett be tegnap a Mészáros és Mészáros Kft. közvetett tulajdonosa.","shortLead":"6,5 milliárd forintos szerződésállomány-bővülést jelentett be tegnap a Mészáros és Mészáros Kft. közvetett tulajdonosa.","id":"20190319_Ujabb_nap_ujabb_milliardos_szerzodesallomanybovules_az_Opus_epitoipari_cegenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e8947f-7a5c-45fe-8376-5ee90a2e144b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190319_Ujabb_nap_ujabb_milliardos_szerzodesallomanybovules_az_Opus_epitoipari_cegenel","timestamp":"2019. március. 19. 13:40","title":"Újabb milliárdos szerződésállomány-bővülést jelentett be az Opus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a839bc27-0e49-44b2-b8b0-48e435c06bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy legalábbis úgy tűnik, hogy vitt magával valamit. Egy könyvről van szó. A látogatásról azóta egy videó is megjelent.","shortLead":"Vagy legalábbis úgy tűnik, hogy vitt magával valamit. Egy könyvről van szó. A látogatásról azóta egy videó is megjelent.","id":"20190319_Lazar_Janos_beugrott_Orbanhoz_es_ha_mar_ment_ajandekot_is_vitt__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a839bc27-0e49-44b2-b8b0-48e435c06bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79e3f3d-b4c8-4b0f-8463-5557981b3e25","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Lazar_Janos_beugrott_Orbanhoz_es_ha_mar_ment_ajandekot_is_vitt__fotok","timestamp":"2019. március. 19. 15:34","title":"Lázár János beugrott Orbánhoz, és ha már ment, ajándékot is vitt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c074d3-d695-4041-a86a-b5b601ae7337","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy amerikai sörfőzde egy 133 éve elsüllyedt utasszállító hajó maradványai között talált palackozott sörökből mikrobiológiai eljárással kivont élesztőből készítette el új sörét. ","shortLead":"Egy amerikai sörfőzde egy 133 éve elsüllyedt utasszállító hajó maradványai között talált palackozott sörökből...","id":"20190318_ss_oregon_oceanjaro_hajo_sor_soreleszto_deep_ascent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23c074d3-d695-4041-a86a-b5b601ae7337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da6d67e-c756-4b50-9cf6-69778c21a9e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_ss_oregon_oceanjaro_hajo_sor_soreleszto_deep_ascent","timestamp":"2019. március. 18. 00:03","title":"Meglepődtek a búvárok, amikor jóféle söröket találtak a 133 éve elsüllyedt luxushajón – most \"újrafőzték\" őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a0f001-194d-4218-8db2-7be8b81986ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Megyeri híd felé menő oldalon ütköztek az autók. Sérülésről egyelőre nincs hír.\r

","shortLead":"A Megyeri híd felé menő oldalon ütköztek az autók. Sérülésről egyelőre nincs hír.\r

","id":"20190317_Baleset_az_M0ason_Csomornel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a0f001-194d-4218-8db2-7be8b81986ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7277b10b-be5b-47f7-94be-04a828492712","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Baleset_az_M0ason_Csomornel","timestamp":"2019. március. 17. 21:59","title":"Baleset az M0-áson Csömörnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]