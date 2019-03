A valódi támogatást élvező ellenzéki pártok közül egyedüliként a háborús bűnök miatt 2018-ban jogerősen 10 éves börtönre ítélt Seselj vezette SzRSz nem csatlakozott a Vucsics-ellenes tüntetésekhez. Seselj, akit 2014-ben azért engedtek haza a hágai Nemzetközi Törvényszék bírái, mert a politikus rosszindulatú daganatos betegségben szenved, vasárnap délután külön felvonulást szervezett, ahol szokása szerint megint elégetett egy EU- és egy NATO-zászlót, majd azt követelte, hogy Szerbia csatlakozzon az orosz vezetésű posztszovjet védelmi szövetséghez, Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetéhez. A NATO-zászló égetésének az adott aktualitást, hogy a NATO húsz évvel ezelőtt, 1999. március 24-én este indította meg a Szerbia elleni 78 napos légiháborút, amely azzal ért véget, hogy Szerbia a kumanovói egyezmény értelmében kivonni kényszerült Koszovóból az ott állomásozó rendőri és katonai erőit. A NATO-akció, amelyben az észak-atlanti szövetségbe éppen csak felvett Magyarország repülőterei, valamint légterének megnyitásával vett részt, azért vált elkerülhetetlenné, mert Milosevics nem volt hajlandó teljesíteni az amerikai Richard Holbrooke vezette közvetítők követeléseit: az albánok elleni akciók leállítását, és a koszovói etnikai tisztogató akciók leállítását. Amikor a NATO-gépek elindultak Szerbia ellen, Koszovóból már több százezer albánt üldözött el a szerb hadsereg és rendőrség, s többségük a szomszédos Macedóniában talált átmeneti otthonra. Az Allied Force hadművelet után Koszovóba vezényelték a NATO KFOR-békefenntartó erőit – ebben magyar egységek is részt vettek, illetve vesznek – s ezt követően rövid időn belül 230 ezer szerb hagyta el Koszovót, s 800 ezer albán tért vissza. A NATO légiháborújában meghaltak pontos száma a mai napig nem derült ki, a szerb források is egymásnak ellentmondó adatokkal szolgálnak. A leginkább pontosnak tekinthető, civilszervezeti számítások szerint 456 polgári személy, és mintegy 300 katona halt meg: a szerb áldozatok száma ötszáz körül volt, a többiek a koszovói albánok, illetve romák közül kerültek ki. Közben a folytatódó szerb támadásokban március-június között 6900 albán polgári személy vesztette életét. Hivatalos forrásokból még egyetlen végleges számot sem közöltek, az egyetlen kormánytag, aki számokat említett Mirko Cvetkovics egykori miniszterelnök volt, aki azt mondta, 1002 szerb katona és rendőr esett el. Azt viszont nem közölte, honnan származnak az információk. A bombázás kezdetéről megemlékező Alekszandar Vucsics államfő szombaton – ugyancsak források nélkül – arról beszélt, hogy a NATO-támadásban 2500 polgári személy vesztette életét. Majd hozzátette – Moszkva legnagyobb örömére – hogy a szerb nép úgy döntött, sohasem lesz a NATO tagja. A károk nagyságáról sincsenek végleges adatok. Miután a NATO-gépek egyebek mellett lerombolták az újvidéki Duna-hidakat, a nemzetközi autóúton lévő Duna-hidat, a hadsereg központi létesítményeit, valamint laktanyáit és a radarállomásokat, majd több hullámban támadva a grafitbombákkal tönkretették az ország elektromoshálózatát a belgrádi kormány először azt állította, a károk elérik a százmilliárd dollárt. A független számítások szerint a kár inkább 30 milliárd dollár körül lehetnek. Bár a NATO harci gépei hatalmas erőfölényben voltak, a győzelemhez az is kellett, hogy a szerbek ellen harcoló Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) fegyveresei a városokban és felvakban folytassák a támadásaikat a szerb erők ellen. Az UCK néhány hónap alatt, 1998-tól kezdve látványosan megerősödött, s részben az albán maffia szállította a nyugati fegyvereket a milícia tagjainak. A nyugati országok ekkor szemet hunytak a maffia működése fölött, ennek következtében a szervezett bűnözői csoport megerősödött, s ennek a mai napig ható következményei vannak: ez a maffia ellenőrzi az európai kábítószer- és embercsempészet fő útvonalait, s több jel utal arra, hogy az albán bűnözői csoportok egy időben az elfogott, majd megölt szerbek, illetve kollaboráns albánok szerveivel is kereskedtek. A maffiával kapcsolatban álló UCK egykori vezetői a mai napig fontos tisztségeket töltenek be a függetlenné vált Koszovóban, Hashim Thaci, az UCK egykori parancsnoka például most éppen kormányfőként vezeti a kétmilliós országot. Ahol a továbbra sincs valódi nyugalom: a maradék szerb lakosság enklávékba kényszerült, a legnagyobb – az észak-koszovói Mitrovica és környékén lévő – pedig továbbra is csak korlátozottan Koszovó része. A NATO-bombázásnak nem csak az volt a nemkívánatos következménye, hogy megerősödött az albán maffia, hanem az is, hogy 2001-ben Macedóniában is fegyveres összecsapások törtek ki a lakosság negyedét kitevő albánok, illetve a többségi macedónok között. Helyi források szerint a Koszovóból érkezett menekültek is részt vettek a harcokban – azt remélve, hogy egy albán államban egyesülhetnek a koszovói, illetve macedóniai albánok – s végül éppen csak hogy sikerült elkerülni az egész országra kiterjedő polgárháború kitörését. Az összecsapások a 2001 augusztusában aláírt ohridi megállapodással értek véget: az albánok letették a fegyvert, cserébe a macedón kormány jelentősen kibővítette az elsősorban az ország északnyugati vidékein élő kisebbségi jogait.