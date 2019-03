Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ecc3435-dc2c-4556-8c17-34abf4e02a7b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Donald Trump korábbi főtanácsadója, a modernkori populizmus egyik atyja a spanyol El País napilapnak adott interjút Európa szélsőjobboldali erőiről. Többek között Orbán Viktorról is, Salvini mellett a legfontosabb politikai szereplőnek nevezte őt.","shortLead":"Donald Trump korábbi főtanácsadója, a modernkori populizmus egyik atyja a spanyol El País napilapnak adott interjút...","id":"20190325_Steve_Bannon_Orban_Europa_legfontosabb_politikusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc3435-dc2c-4556-8c17-34abf4e02a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b26190-de8f-4751-93e7-1e7dbe807c30","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Steve_Bannon_Orban_Europa_legfontosabb_politikusa","timestamp":"2019. március. 25. 11:00","title":"Steve Bannon: Orbán és Salvini Európa legfontosabb politikusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Luke és Leia alakját cserélik le.","shortLead":"Luke és Leia alakját cserélik le.","id":"20190325_Ujranyomjak_a_Csillagok_haboruja_ikonikus_plakatjat__egy_kis_modositassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de4f712-9550-4649-823e-e83cc3137008","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Ujranyomjak_a_Csillagok_haboruja_ikonikus_plakatjat__egy_kis_modositassal","timestamp":"2019. március. 25. 11:16","title":"Újranyomják a Csillagok háborúja ikonikus plakátját – egy kis módosítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, azok ellen demonstrált, akik nem esznek állati termékeket.","shortLead":"Úgy tűnik, azok ellen demonstrált, akik nem esznek állati termékeket.","id":"20190325_vegan_fesztival_sertes_disznofej_demonstracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48319461-e18c-40a8-96d3-8bd241f94104","keywords":null,"link":"/elet/20190325_vegan_fesztival_sertes_disznofej_demonstracio","timestamp":"2019. március. 25. 21:41","title":"Vegán fesztivál helyszíne előtt rágcsált nyers disznófejet egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8297d9b2-1ddb-48b4-b6d6-f0e5336dc4e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymást érik a természeti katasztrófák, melynek hátterében sokszor emberi mulasztás áll, ezekre hívja fel a figyelmet a Spektrum tíz részes dokumentumfilm sorozat a Vörös riasztás, mely földünk legvadabb időjárási szélsőségeit mutatja be. A csatorna ígérete szerint a sorozat nem csak a problémákra, hanem a megoldási lehetőségekre is hangsúlyt fektet.","shortLead":"Egymást érik a természeti katasztrófák, melynek hátterében sokszor emberi mulasztás áll, ezekre hívja fel a figyelmet...","id":"20190324_spektrum_voros_riasztas_termeszeti_katasztrofak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8297d9b2-1ddb-48b4-b6d6-f0e5336dc4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e30d70-65b0-49d8-9b18-7cc7aab564ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_spektrum_voros_riasztas_termeszeti_katasztrofak","timestamp":"2019. március. 24. 19:03","title":"Egy elszomorítóan izgalmas sorozat indul holnap este a Spektrumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy teherhajó érkezése miatt volt a korrekcióra szükség.



","shortLead":"Egy teherhajó érkezése miatt volt a korrekcióra szükség.



","id":"20190325_Emeltek_a_Nemzetkozi_Urallomas_magassagan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0989b6b-7332-4053-a86a-7955a9703090","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_Emeltek_a_Nemzetkozi_Urallomas_magassagan","timestamp":"2019. március. 25. 05:24","title":"Már nem ugyanott repül a Nemzetközi Űrállomás, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felsőszentivánnál nem bírnak a szemetelőkkel.","shortLead":"Felsőszentivánnál nem bírnak a szemetelőkkel.","id":"20190324_Mar_a_100_kobmetert_is_eleri_a_hatarban_hagyott_illegalis_szemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5abd529-2d41-455e-9b41-8e3439c76db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Mar_a_100_kobmetert_is_eleri_a_hatarban_hagyott_illegalis_szemet","timestamp":"2019. március. 24. 19:30","title":"100 köbméternyi szemét gyűlik egy falu határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem éri meg túl forrón inni a teát, ugyanis komoly bajt okozhat a nyelőcsőben: a Teheráni Orvostudományi Egyetem tudósai szerint megnöveli a nyelőcsőrák kockázatát.","shortLead":"Nem éri meg túl forrón inni a teát, ugyanis komoly bajt okozhat a nyelőcsőben: a Teheráni Orvostudományi Egyetem...","id":"20190325_forro_tea_nyelocsorak_rakkockazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95343432-b6e0-49d9-b910-779f3d4aeb16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_forro_tea_nyelocsorak_rakkockazat","timestamp":"2019. március. 25. 16:33","title":"Figyelmeztetnek a kutatók: ne igya túl forrón a teát, mert nagy baj lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A német külügyminiszter bírálta Olaszország résztvételét Kína világméretű gazdasági tervében.","shortLead":"A német külügyminiszter bírálta Olaszország résztvételét Kína világméretű gazdasági tervében.","id":"20190324_Nemet_kulugyminiszter_Aki_azt_hiszi_a_kinaiakkal_ravasz_uzleteket_kothet_meg_fog_lepodni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82938395-a784-4fdd-abd2-e93a809fabdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Nemet_kulugyminiszter_Aki_azt_hiszi_a_kinaiakkal_ravasz_uzleteket_kothet_meg_fog_lepodni","timestamp":"2019. március. 24. 16:51","title":"Német külügyminiszter: Aki azt hiszi, a kínaiakkal ravasz üzleteket köthet, meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]