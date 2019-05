Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten délután eshet is. ","shortLead":"Keleten délután eshet is. ","id":"20190501_Szeles_tavaszias_idore_lehet_ma_szamitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3313a8f4-384f-4909-b65e-c86cfad42834","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_Szeles_tavaszias_idore_lehet_ma_szamitani","timestamp":"2019. május. 01. 08:31","title":"Szeles tavaszias időre lehet ma számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb piaci adatok alapján a Huawei hatalmas erősödést mutatott 2018 első negyedévéhez képest 2019 első három hónapjában, és most már csak az a kérdés, mikor előzik be a Samsungot.","shortLead":"A legfrissebb piaci adatok alapján a Huawei hatalmas erősödést mutatott 2018 első negyedévéhez képest 2019 első három...","id":"20190502_huawei_samsung_apple_piaci_reszesedes_okostelefon_counterpoint_research","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263e3c25-52bd-4431-91ca-50dc098705f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_huawei_samsung_apple_piaci_reszesedes_okostelefon_counterpoint_research","timestamp":"2019. május. 02. 12:03","title":"Óriásit nőtt a Huawei piaci részesedése, nem sok választja el őket a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2004 óta csak egyszer volt jobb a hangulat a kkv-k körben, mint most. Már csak a cégek harmada várja a közterhek emelkedését.","shortLead":"2004 óta csak egyszer volt jobb a hangulat a kkv-k körben, mint most. Már csak a cégek harmada várja a közterhek...","id":"20190502_kkv_bizalmi_index_kh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1570df31-70c8-432d-b2d7-3c377ff076a0","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_kkv_bizalmi_index_kh","timestamp":"2019. május. 02. 11:33","title":"Jó a kedv a magyar cégeknél – már a kormánytól se félnek annyira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen mozgott a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben szerda este a 24 órával korábbi szintekhez képest.","shortLead":"Vegyesen mozgott a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben szerda este a 24 órával korábbi szintekhez képest.","id":"20190501_324_forint_fole_dragult_az_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e12ec0-6653-432d-a67e-c9947d4ce2d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_324_forint_fole_dragult_az_euro","timestamp":"2019. május. 01. 22:25","title":"324 forint fölé drágult az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551696f3-23ac-4121-9905-0434a10d11f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Utolsó pillanatban vétóztak a magyarok, de végül felolvasták az EU nevében írt nyilatkozatot. ","shortLead":"Utolsó pillanatban vétóztak a magyarok, de végül felolvasták az EU nevében írt nyilatkozatot. ","id":"20190501_A_magyar_veto_ellenere_olvastak_fel_az_EU_kozos_nyilatkozatat_Izraelrol_az_ENSZben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=551696f3-23ac-4121-9905-0434a10d11f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d10ada-3d25-43e8-a50d-68a020c988a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_A_magyar_veto_ellenere_olvastak_fel_az_EU_kozos_nyilatkozatat_Izraelrol_az_ENSZben","timestamp":"2019. május. 01. 12:58","title":"A magyar vétó ellenére olvasták fel az EU közös nyilatkozatát Izraelről az ENSZ-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc00895b-7069-4822-8330-481ce22dcafa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő eredményre jutott egy friss kutatás.\r

\r

","shortLead":"Meglepő eredményre jutott egy friss kutatás.\r

\r

","id":"20190501_Nem_is_a_cukrozott_uditoktol_hizunk_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc00895b-7069-4822-8330-481ce22dcafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d59ab-7a9c-44bf-b919-14b6117ba6a2","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Nem_is_a_cukrozott_uditoktol_hizunk_el","timestamp":"2019. május. 01. 08:49","title":"Nem is a cukrozott üdítőktől hízunk el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdfa915-718b-4081-be6e-91cdf97ca2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-sok flashmobbal fogadták a Budai Várba érkező Orbán Viktort és Matteo Salvinit.","shortLead":"A DK-sok flashmobbal fogadták a Budai Várba érkező Orbán Viktort és Matteo Salvinit.","id":"20190502_MussoliniSalvini__a_DKsok_tablakkal_vartak_a_Varban_Orbanekat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbdfa915-718b-4081-be6e-91cdf97ca2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94a974b-8bd0-4779-bf7e-61f0447dff5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_MussoliniSalvini__a_DKsok_tablakkal_vartak_a_Varban_Orbanekat","timestamp":"2019. május. 02. 16:31","title":"\"Mussolini=Salvini\" – a DK-sok táblákkal várták a Várban Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99dccdf-6626-441c-9045-4ae76d42c34b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A müncheni székhelyű Knorr-Bremse konszern a vasúti és haszongépjármű rendszerekhez gyártott fékrendszerek területén világszerte vezető gyártónak számít.","shortLead":"A müncheni székhelyű Knorr-Bremse konszern a vasúti és haszongépjármű rendszerekhez gyártott fékrendszerek területén...","id":"20190502_Innovacios_kozpontot_epit_Budapesten_a_KnorrBremse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f99dccdf-6626-441c-9045-4ae76d42c34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424fa623-f75f-4004-8326-229971490ccc","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Innovacios_kozpontot_epit_Budapesten_a_KnorrBremse","timestamp":"2019. május. 02. 11:53","title":"Innovációs központot épít Budapesten a Knorr-Bremse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]