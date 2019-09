A magyar kormány a diplomáciai kapcsolatainak fejlesztését tervezi Szíriában, amit több EU-s tagállam nem nézne jó szemmel – írja a Financial Times.

Brüsszeli és magyar diplomaták is arról számoltak be, hogy Budapest arra készül, hogy visszaküldje Bejrútba az ügyvivőjét, aki előkészítené a nagykövetség újbóli megnyitását. Bár néhány európai ország fenntartotta a diplomáciai kapcsolatot a hétéves polgárháború alatt is Szíriával (mint Csehország is), de ez az első alkalom, hogy egy EU-s tagállam nyisson az Aszad-rezsim felé.

Több EU-tag határozottan ellenzi a kapcsolatok normalizálását Bassar el-Aszad tekintélyelvű rezsimével, az egyik diplomata úgy fogalmazott, hogy a magyar lépés nagyon bosszantó.

A cikk szerint a befolyásosabb uniós államok fenntartják az álláspontjukat, hogy nem vesznek részt a rezsim újjáépítésében és nem veszik fel a diplomáciai kapcsolatot politikai változások nélkül. Az egyik EU-s tisztviselő azt mondta, az egyes országoknak maguknak kell dönteniük a képviseletükről, de nem gondolná, hogy az idő megérett arra, hogy nyissanak Szíria felé.

A Külgazdasági és Külügyminisztériumot és a kormány szóvivőjét is kereste a lap, de nem válaszoltak megkereséseikre.