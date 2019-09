Egyszer már vádemelés nélkül lezárták a francia Nemzetgyűlés elnökének vizsgálatát, de most egy másik hatóság is nyomoz.

Hivatalos vizsgálat indult pénzügyi visszaélés gyanúja miatt Richard Ferrand, a francia Nemzetgyűlés elnöke ellen - tudatta a Nemzetgyűlés.

Az Emmanuel Macron A Köztársaság Lendületben (LREM) nevű pártjához tartozó politikus ellen egy korrupcióellenes szervezet indított eljárást, mert szerintük Ferrand nyolc éve szabálytalan anyagi előnyökhöz jutott egy olyan ingatlanügyletből, amelyet az általa irányított egészségbiztosítási alap bonyolított. A politikust, aki tagadja a vádakat szerdán hallgatták ki vizsgálóbírók az ügyben.

Ugyanebben az ügyben egyszer már feljelentést tett ellene az Anticor nevű korrupcióellenes szervezet, és 2017-ben a vizsgálat miatt le is mondott miniszteri posztjáról Édouard Philippe miniszterelnök első kormányában, majd nem sokkal később a LREM főtitkári tisztségéből is távozott. Akkor az ügyészség nem emelt vádat ellene, ám az Anticor egy másik hatóságnál is feljelentést tett ugyanebben az ügyben.

Ferrand hivatala tudatta, bíznak abban, hogy az ügy ugyanúgy zárul majd, mint az előző, mert a korábbi eljárás lezárása óta semmilyen új bizonyíték nem került elő.