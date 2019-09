Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Két lépésben egy hónappal meghosszabbította a Lánchíd felújításának jelentkezési idejét a BKK, a műszaki leírást és a közbeszerzési dokumentációt módosították. A beszerzéssel kapcsolatban számtalan kérdés érkezett a potenciális kivitelezőktől, az eredeti dokumentumokban szakmai hibákat és ellentmondásokat is találtak. A kivitelezőnek módosítania kell majd a terveket, különben nem tartható az előírt 18 hónapos menetrend, de a felelősség az övé lesz.","shortLead":"Két lépésben egy hónappal meghosszabbította a Lánchíd felújításának jelentkezési idejét a BKK, a műszaki leírást és...","id":"20190911_lanchid_felujitas_bkk_fovaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0cc50a-a9d7-437d-a4ca-38f1e637a23b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190911_lanchid_felujitas_bkk_fovaros","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:30","title":"Csúszásban a Lánchíd felújítása, mert nem tudják, hogy lehet elég gyorsan megcsinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között több az elégedetlen.","shortLead":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között...","id":"20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a034f5-398f-40e0-af82-a6f9a80825f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:15","title":"Závecz Research: 5 százalékpont Tarlós előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3754ce73-5357-4cbc-ab1d-5ac8f9ee7c22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marton Béla a nyáron mondott búcsút a szocialistáknak, Latorczai János szerint a kereszténydemokraták támogatásával indulhat újra a balatonfűzfői polgármesteri székért.","shortLead":"Marton Béla a nyáron mondott búcsút a szocialistáknak, Latorczai János szerint a kereszténydemokraták támogatásával...","id":"20190911_Harminc_ev_utan_otthagyta_az_MSZPt_a_polgarmesterjelolt_es_a_KDNPbe_tarthat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3754ce73-5357-4cbc-ab1d-5ac8f9ee7c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6344c8-b44c-46d1-995c-e8d7d5933cab","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Harminc_ev_utan_otthagyta_az_MSZPt_a_polgarmesterjelolt_es_a_KDNPbe_tarthat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:59","title":"Harminc év után otthagyta az MSZP-t, a KDNP-be tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a netre az első olyan táblázat, amely állítólag a kedden bejelentett Apple-csúcsmodell, az iPhone 11 Pro teljesítményét mutatja.","shortLead":"Felkerült a netre az első olyan táblázat, amely állítólag a kedden bejelentett Apple-csúcsmodell, az iPhone 11 Pro...","id":"20190912_apple_iphone_11_pro_geekbench_benchmark_teszt_apple_a13_bionic_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b494b84-722e-4344-926e-c7e085a40146","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_apple_iphone_11_pro_geekbench_benchmark_teszt_apple_a13_bionic_processzor","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:03","title":"Hogy mennyire erős a legjobb új iPhone? Megjött a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A bíróság előtt kell(ene) bocsánatot kérnie pénteken Bayer Zsoltnak Nagy Blankától, amiért többek közt „kretén, barom állat”-nak és „nyomorult, rohadt, kis proli”-nak nevezte az ellenzéki tüntetéseken ismertté vált diáklányt. De még ha tőle meglepő módon mea culpázna is a lovagkereszttel kitüntetett kormányoldali publicista, Nagy Blanka döntheti el, elfogadja-e a bocsánatkérést. Ha a békítés sikertelen, folytatódik a becsületsértés miatti eljárás.","shortLead":"A bíróság előtt kell(ene) bocsánatot kérnie pénteken Bayer Zsoltnak Nagy Blankától, amiért többek közt „kretén, barom...","id":"20190912_Indul_a_per_a_kreten_prolinak_nevezett_Nagy_Blankat_bekitik_Bayer_Zsolttal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2538234d-4c2f-4eca-9d69-139cc26bf884","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Indul_a_per_a_kreten_prolinak_nevezett_Nagy_Blankat_bekitik_Bayer_Zsolttal","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:14","title":"Indul a per: a kretén prolinak nevezett Nagy Blankát békítik Bayer Zsolttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851e7000-2d99-468b-a8e2-5f9c95a93214","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint még mindig legendásak az iPhone-osok márkahűségükről. Valami azonban történhetett, a lojalitást már nem mindenki méri egyformán jónak.","shortLead":"Az Apple szerint még mindig legendásak az iPhone-osok márkahűségükről. Valami azonban történhetett, a lojalitást már...","id":"20190912_apple_markahuseg_iphone_android_lojalitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=851e7000-2d99-468b-a8e2-5f9c95a93214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98946518-11aa-4603-99ba-e2b9ddba1184","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_apple_markahuseg_iphone_android_lojalitas","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:03","title":"Hűségesek az iPhone-használók? Mennyien váltanak Androidra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban a török elnök ismét azzal fenyegetett, hogy megnyitja az ország határait az Európai Unióba igyekvő szíriaiak előtt.","shortLead":"Korábban a török elnök ismét azzal fenyegetett, hogy megnyitja az ország határait az Európai Unióba igyekvő szíriaiak...","id":"20190911_Merkel_es_Erdogan_telefonon_egyeztetett_a_menekultvalsagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1841ec-bb9c-438d-a789-39bbc9862715","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_Merkel_es_Erdogan_telefonon_egyeztetett_a_menekultvalsagrol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 21:53","title":"Merkel és Erdogan telefonon egyeztetett a menekültválságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harrach Tamás fideszes angyalföldi képviselő árulta el a Facebookon, hogy ő kereste meg az ajánlattal Tempflit.","shortLead":"Harrach Tamás fideszes angyalföldi képviselő árulta el a Facebookon, hogy ő kereste meg az ajánlattal Tempflit.","id":"20190911_A_Fidesz_keresere_allt_at_hozzajuk_az_exLMPs_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002f6e9c-981a-4005-b687-ef569eec3344","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_A_Fidesz_keresere_allt_at_hozzajuk_az_exLMPs_kepviselo","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:33","title":"Fideszes kérésére állt át az ex-LMP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]