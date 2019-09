Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21c6c016-6f4d-4b19-b7d7-fcae2983e404","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Lánytestvére van? Ön az idősebb? Netán középső gyerek? Az utóbbi évek vizsgálatai bizonyították, hogy nemcsak a szülő-gyermek viszony befolyásolja döntően a felnőttkori párkapcsolatok alakulását, hanem a testvérkapcsolatok gyerekkori történései is. ","shortLead":"Lánytestvére van? Ön az idősebb? Netán középső gyerek? Az utóbbi évek vizsgálatai bizonyították, hogy nemcsak...","id":"20190912_Azt_hiszi_nem_szamit_Igy_hat_a_testverunk_a_parkapcsolatunkra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c6c016-6f4d-4b19-b7d7-fcae2983e404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c18919-7352-4065-b450-109091741fb0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190912_Azt_hiszi_nem_szamit_Igy_hat_a_testverunk_a_parkapcsolatunkra","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:00","title":"Azt hiszi, nem számít? Így hat a testvérünk a párkapcsolatunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 77. évében, csütörtökön elhunyt Marton László Kossuth-díjas rendező – közölte az MTI-vel a család pénteken.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 77. évében, csütörtökön elhunyt Marton László Kossuth-díjas rendező –...","id":"20190913_Meghalt_Marton_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737e33a9-1ffc-4962-b286-5bca1a100af4","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Meghalt_Marton_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:22","title":"Meghalt Marton László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf86a44a-3107-40e2-b1d2-c59b7f5a80ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"28 évvel az ikonikus címlapfotó után, amelyen a terhes Demi Moore anyaszült meztelenül pózolt, a színész ismét levetkőzött. Ezúttal a Harper's Bazaar októberi számának.","shortLead":"28 évvel az ikonikus címlapfotó után, amelyen a terhes Demi Moore anyaszült meztelenül pózolt, a színész ismét...","id":"20190912_Az_56_eves_Demi_Moore_ismet_levetkozott_egy_cimlap_kedveert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf86a44a-3107-40e2-b1d2-c59b7f5a80ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64006d70-a4de-490d-8e55-c744263c8736","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Az_56_eves_Demi_Moore_ismet_levetkozott_egy_cimlap_kedveert","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:20","title":"Az 56 éves Demi Moore ismét levetkőzött egy címlap kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozdony vezetőfülkéjének a klímája gyulladt ki.","shortLead":"A mozdony vezetőfülkéjének a klímája gyulladt ki.","id":"20190913_Kigyulladt_mozdony_a_ferencvaros_palyaudvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33798802-8bdb-44fe-9916-b3269cabe9c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Kigyulladt_mozdony_a_ferencvaros_palyaudvar","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:33","title":"Kigyulladt egy mozdony a ferencvárosi pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df04480c-786c-4343-8ef0-4cc087d4d317","c_author":"Horn Andrea","category":"elet","description":"A kollekcióban a magyar identitás, a különleges Nubu-dizájn és a vendéglátók felé mutatott tisztelet találkozik a tervezők szerint.","shortLead":"A kollekcióban a magyar identitás, a különleges Nubu-dizájn és a vendéglátók felé mutatott tisztelet találkozik...","id":"20190912_tokio_olimpia_megnyito_nubu_formaruha_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df04480c-786c-4343-8ef0-4cc087d4d317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03323bd6-aaff-4f2b-b042-aa0d832b2b98","keywords":null,"link":"/elet/20190912_tokio_olimpia_megnyito_nubu_formaruha_bemutato","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:28","title":"A magyar olimpikonok a Nubu ruháiban vonulnak majd a tokiói megnyitón – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem árulta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy Rogán Antal felesége mekkora bérleti díjat fizet.","shortLead":"Azt nem árulta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy Rogán Antal felesége mekkora bérleti díjat fizet.","id":"20190913_rogan_cecilia_sarka_kata_rogan_antal_bessenyei_istvan_pasa_park_valton_ingatlan_berles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c89e49-fee3-4dd9-a6bb-ffd87f331025","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_rogan_cecilia_sarka_kata_rogan_antal_bessenyei_istvan_pasa_park_valton_ingatlan_berles","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:35","title":"Rogán-Gaál Cecília hatalmas házat bérel Sarka Kata férjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","shortLead":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","id":"20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43d0f5-9e0b-4bed-850f-daeb5f683b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:45","title":"Videó első kézből: így oltották a tűzoltók a kigyulladt XIII. kerületi házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","shortLead":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","id":"20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05342f5d-6100-4a69-9f80-827c0966089a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:21","title":"Hármas karambol történt az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]