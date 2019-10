Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyen és Miskolcon is kimondottan sokan mentek el szavazni.","shortLead":"Szombathelyen és Miskolcon is kimondottan sokan mentek el szavazni.","id":"20191013_Hodmezovasarhelyen_extremen_sokan_szavaztak_Budapest_a_negyedik_legaktivabb_nagyvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b50f1-0eef-4d7a-9d93-590519c56fee","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhelyen_extremen_sokan_szavaztak_Budapest_a_negyedik_legaktivabb_nagyvaros","timestamp":"2019. október. 13. 15:53","title":"Hódmezővásárhelyen extrémsokan szavaztak, Budapest a negyedik legaktívabb nagyváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét destabilizálódhat a régió.","shortLead":"Ismét destabilizálódhat a régió.","id":"20191013_Merkel_a_sziriai_torok_beavatkozas_azonnali_leallitasat_surgeti_Erdogantol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7c9a11-8684-4300-b5e7-37dd298b6cac","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Merkel_a_sziriai_torok_beavatkozas_azonnali_leallitasat_surgeti_Erdogantol","timestamp":"2019. október. 13. 15:41","title":"Merkel a szíriai török beavatkozás azonnali leállítását sürgeti Erdogantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, ahol nem ment simán a szavazás.","shortLead":"Volt, ahol nem ment simán a szavazás.","id":"20191013_Reszegekkel_es_firkalokkal_kell_kuzdeniuk_a_szavazatszamlaloknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c141d9-16fb-40d2-b9da-cab65d36d7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Reszegekkel_es_firkalokkal_kell_kuzdeniuk_a_szavazatszamlaloknak","timestamp":"2019. október. 13. 14:42","title":"Részegekkel és firkálókkal kell küzdeniük a szavazatszámlálóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb poszt jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármester szexbotrányát kirobbantotta. Ezúttal azonban semmilyen újdonságot nem közölt.","shortLead":"Újabb poszt jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármester szexbotrányát kirobbantotta...","id":"20191012_Elfogytak_az_ordog_ugyvedjenek_municioi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabad369-5eab-4368-beda-de32718bb738","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Elfogytak_az_ordog_ugyvedjenek_municioi","timestamp":"2019. október. 12. 08:40","title":"Elfogytak az ördög ügyvédjének muníciói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már évekkel ezelőtt figyelmeztették Lázár Jánost egy panaszlevélben arról, hogy jó kapcsolatokkal rendelkező körök befolyásolnak ügyeket Győrben, így különféle gazdasági bűncselekmények maradnak következmények nélkül – írja az Index. A cikk szerint a levélben név szerint említették Rákosfalvy Zoltánékat. Az azonban még kérdés, hogy a szexvideók okozta lavina mennyire tisztítja meg a várost. Ügyvédi körökben mindenesetre már elindult a mozgolódás és a kamara sem nézi tétlenül a történéseket.","shortLead":"Már évekkel ezelőtt figyelmeztették Lázár Jánost egy panaszlevélben arról, hogy jó kapcsolatokkal rendelkező körök...","id":"20191012_Megkezdodott_a_politikai_es_gazdasagi_piac_ujraosztasa_Gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f973402-3b46-46a7-a49b-b063c988b604","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Megkezdodott_a_politikai_es_gazdasagi_piac_ujraosztasa_Gyorben","timestamp":"2019. október. 12. 08:19","title":"Megkezdődött a politikai és gazdasági piac újraosztása Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"150 ezer forinttal drágult meg a szertartás ára azóta, hogy a dunaújvárosi temetőben már csupán az üzemeltető Dunaújvárosi Kegyelet Kft. temethet. ","shortLead":"150 ezer forinttal drágult meg a szertartás ára azóta, hogy a dunaújvárosi temetőben már csupán az üzemeltető...","id":"20191012_Csak_a_fideszes_jelolt_cege_temethet_Dunaujvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fed97b3-5dda-4245-8495-bc83e9b45807","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Csak_a_fideszes_jelolt_cege_temethet_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. október. 12. 15:05","title":"Csak a fideszes jelölt cége temethet Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6caea40-6175-4de5-bcd9-e98629fa869b","c_author":"Dragon Zoltán","category":"360","description":"A hétköznapokban kevéssé szembetűnő, de a kávé feldolgozásában, kereskedelmében, valamint az ital elkészítésében is komoly technológiai fejlődés zajlik. A hangsúly a gyorsaságon és a reprodukálható minőségen van.","shortLead":"A hétköznapokban kevéssé szembetűnő, de a kávé feldolgozásában, kereskedelmében, valamint az ital elkészítésében is...","id":"201941__hightech_kavezas__alkalmazas_kerdese__odaporkolnek__expresszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6caea40-6175-4de5-bcd9-e98629fa869b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769f8d06-1df4-4e67-a865-c7ce9ec0865d","keywords":null,"link":"/360/201941__hightech_kavezas__alkalmazas_kerdese__odaporkolnek__expresszo","timestamp":"2019. október. 12. 12:05","title":"A \"még újabb hullámos\" kávézás élménye már erősen a technológiától függ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a484d43c-037d-4250-9607-e711d6cf4ad3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi kétszer vásárolt a bővítéséhez, egyszer egy projektcéget, amelyik rendezte a földügyletet is, majd később földterületet is vettek, de annak eladóját nem nevezték meg. ","shortLead":"Az Audi kétszer vásárolt a bővítéséhez, egyszer egy projektcéget, amelyik rendezte a földügyletet is, majd később...","id":"20191012_Az_Audi_is_megszolalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a484d43c-037d-4250-9607-e711d6cf4ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809e6dfd-9ef2-4c61-bf4b-b290f49c1bc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Az_Audi_is_megszolalt","timestamp":"2019. október. 12. 21:23","title":"Az Audi is megszólalt: először projektcéget vettek, nem földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]