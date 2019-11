Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ba0e41e-618f-4f9c-8711-644e41048830","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Választási szövetséget ajánlott pénteken Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnöknek Nigel Farage, a legradikálisabb EU-ellenes brit politikai erő, a Brexit Párt vezetője, de ennek fejében a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás elvetését követelte.","shortLead":"Választási szövetséget ajánlott pénteken Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnöknek Nigel Farage...","id":"20191101_Szovetseges_ajanlottak_Boris_Johnsonnak_de_ebbol_nem_biztos_hogy_ker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba0e41e-618f-4f9c-8711-644e41048830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafba246-ced7-4705-993b-47c117c9a813","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Szovetseges_ajanlottak_Boris_Johnsonnak_de_ebbol_nem_biztos_hogy_ker","timestamp":"2019. november. 01. 17:14","title":"Szövetséget ajánlottak Boris Johnsonnak, de ebből nem biztos, hogy kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb9b01f-81ed-46a6-a6ec-7a04cba40080","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen a tortáért ment a 14. születésnapját ünneplő lányával, amikor balesetet szenvedtek.","shortLead":"Éppen a tortáért ment a 14. születésnapját ünneplő lányával, amikor balesetet szenvedtek.","id":"20191030_Meghalt_a_mellette_ulo_lanya_a_birosag_a_feldolgozhatatlan_veszteseg_miatt_nem_kuldte_bortonbe_az_asszonyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbb9b01f-81ed-46a6-a6ec-7a04cba40080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583b32b3-6ff4-4737-b991-7cea686c653a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Meghalt_a_mellette_ulo_lanya_a_birosag_a_feldolgozhatatlan_veszteseg_miatt_nem_kuldte_bortonbe_az_asszonyt","timestamp":"2019. október. 30. 21:48","title":"Meghalt a mellette ülő lánya, a bíróság a „feldolgozhatatlan veszteség” miatt nem küldte börtönbe az asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13eb689f-1306-4a39-89d0-4ad3d0196a52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Völner Pál szerint egyértelmű jelei vannak, hogy Brüsszel felső korlát nélküli kötelező kvótát vezet be.","shortLead":"Völner Pál szerint egyértelmű jelei vannak, hogy Brüsszel felső korlát nélküli kötelező kvótát vezet be.","id":"20191031_A_kormany_szerint_az_EB_tovabbra_is_migransok_betelepitesere_kenyszeriti_Magyarorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13eb689f-1306-4a39-89d0-4ad3d0196a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27853326-98a5-484b-ae9b-074399cfb03e","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_A_kormany_szerint_az_EB_tovabbra_is_migransok_betelepitesere_kenyszeriti_Magyarorszagot","timestamp":"2019. október. 31. 16:12","title":"Reagált a kormány arra, hogy elveszítheti a második menekültes kvótapert az EU Bíróságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26a21d3-d92f-463c-b76e-6be468b3e076","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagyon ritka az ilyen felfedezés. ","shortLead":"Nagyon ritka az ilyen felfedezés. ","id":"20191031_Elokerult_tizenket_kiadatlan_dal_Lou_Reedtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d26a21d3-d92f-463c-b76e-6be468b3e076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d41a36-e99e-4793-acb0-383b2c006fd3","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Elokerult_tizenket_kiadatlan_dal_Lou_Reedtol","timestamp":"2019. október. 31. 12:18","title":"Előkerült tizenkét kiadatlan dal Lou Reedtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909226ce-c07e-4eb3-914a-b738f19c0984","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem engedne a korrupciónak a Momentum és emiatt akár ellenzékbe is hajlandók vonulni, még a nem fideszes budapesti kerületekben is. Fekete-Győr András nem hisz Orbán Viktor békülékeny hangnemének, sőt szerinte már zajlik a felkészülés a következő parlamenti választásra. ","shortLead":"Nem engedne a korrupciónak a Momentum és emiatt akár ellenzékbe is hajlandók vonulni, még a nem fideszes budapesti...","id":"201944__feketegyor_andras__koalicios_feltetelekrol__helykereses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=909226ce-c07e-4eb3-914a-b738f19c0984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba11e82-3e49-45a6-83ac-26f770b40629","keywords":null,"link":"/360/201944__feketegyor_andras__koalicios_feltetelekrol__helykereses","timestamp":"2019. október. 31. 10:30","title":"Fekete-Győr: A NAV-vizsgálat jelzi, hogy Orbán elkezdett félni 2022-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen nem fellebbez, csak \"Orbán propagandagépezetének otromba, perverz hazugságaira válaszoltam a magam szerény lehetőségeivel\".\r

\r

","shortLead":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen...","id":"20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea965dfa-18ad-496b-9508-bbd19e75424a","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","timestamp":"2019. október. 31. 15:11","title":"\"A királyról írtam ki, hogy meztelen\" – Hadházy gyűjtést szervezett a parlamenti büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Stephen Biegunt, az Észak-Korea ügyeivel foglalkozó eddigi különmegbízottat jelölte új külügyminiszter-helyettesnek csütörtökön Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"Stephen Biegunt, az Észak-Korea ügyeivel foglalkozó eddigi különmegbízottat jelölte új külügyminiszter-helyettesnek...","id":"20191101_Ujabb_kinevezesrol_dontott_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161b57a8-196c-498a-a451-c9a2423712dc","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Ujabb_kinevezesrol_dontott_Trump","timestamp":"2019. november. 01. 08:55","title":"Újabb kinevezésről döntött Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebab9d57-a7dc-4eb2-a84e-ec0e7c96d2bf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A CLB biztosítási alkusz cég szerint átlagosan 10-15 százalékkal kell majd többet fizetni.","shortLead":"A CLB biztosítási alkusz cég szerint átlagosan 10-15 százalékkal kell majd többet fizetni.","id":"20191031_kfgb_biztositasi_dij_munkaerohiany_alkatreszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebab9d57-a7dc-4eb2-a84e-ec0e7c96d2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e229a1b-1448-4ed1-969b-a4027f3e9fca","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_kfgb_biztositasi_dij_munkaerohiany_alkatreszek","timestamp":"2019. október. 31. 13:49","title":"Munkaerőhiány és alkatrészdrágulás hajtja fel a kgfb-díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]