[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","shortLead":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","id":"20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f641fbe2-df29-405e-b8c8-c6e196b579c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","timestamp":"2019. október. 10. 10:09","title":"Megütött és rugdosott egy ellenőrt egy jegy nélkül utazó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a95351-99e2-4ce5-8c78-ec5e4e0a184e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Eger csatatér, szoros verseny lehet a vasárnapi önkormányzati választáson a Fidesz és az ellenzék között. Habis László tizenhárom éve vezeti a várost, kampánya egyetlen mondat köré épül, miszerint ha nem ő nyer, semmit nem kap Eger. Kihívója, Mirkóczki Ádám azt mondja, ez egyszerű zsarolás. Lejáratás, migránsokkal riogatás, kiszivárgott hangfelvételek és Fidesz-nagyágyúk Egerben. Riport.","shortLead":"Eger csatatér, szoros verseny lehet a vasárnapi önkormányzati választáson a Fidesz és az ellenzék között. Habis László...","id":"20191009_A_varos_ahol_a_Fidesznek_be_kell_vetni_a_neheztuzerseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52a95351-99e2-4ce5-8c78-ec5e4e0a184e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624377ef-63af-4d65-835a-ca0ec516dcb4","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_A_varos_ahol_a_Fidesznek_be_kell_vetni_a_neheztuzerseget","timestamp":"2019. október. 09. 13:00","title":"A város, ahol a Fidesznek be kell vetnie a nehéztüzérséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem érkezett semmilyen indoklás, mi a magyar vétó oka. Végül több órás tárgyalássorozat után született egy olyan szöveg, amelyet mindenki elfogadott.","shortLead":"Nem érkezett semmilyen indoklás, mi a magyar vétó oka. Végül több órás tárgyalássorozat után született egy olyan...","id":"20191009_A_magyarok_vetoztak_meg_hogy_az_EU_figyelmeztesse_Erdogant_a_sziriai_tamadas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed353cec-8e82-4164-9288-2353cded01b0","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_A_magyarok_vetoztak_meg_hogy_az_EU_figyelmeztesse_Erdogant_a_sziriai_tamadas_miatt","timestamp":"2019. október. 09. 19:07","title":"A magyarok megvétózták volna, hogy az EU figyelmeztesse Erdogant a szíriai támadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e75e9d-908a-4a33-a78b-c9f582cea3fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Diósd mellett ütközött össze három jármű az M0-son, a műszaki mentés alatt csak a külső sáv járható.","shortLead":"Diósd mellett ütközött össze három jármű az M0-son, a műszaki mentés alatt csak a külső sáv járható.","id":"20191009_Ket_kamion_es_egy_teherauto_utkozott_az_M0s_uton_tobb_kilometeres_a_torlodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9e75e9d-908a-4a33-a78b-c9f582cea3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510e0ab5-ddbc-4b7f-9d6f-a55955275470","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Ket_kamion_es_egy_teherauto_utkozott_az_M0s_uton_tobb_kilometeres_a_torlodas","timestamp":"2019. október. 09. 15:01","title":"Két kamion és egy teherautó ütközött az M0-s úton, több kilométeres a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13415759-d9a2-48ff-8ba3-74e97e88f5d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vajon a gyerek földi létének értelmét az adja, hogy kibontakoztassa magát? S a feladatunk csak az lehet, hogy segítsünk neki kibontakozni? Egyik korábbi írásával is emlékezünk a 84 éves korában elhunyt író, pszichológusra. ","shortLead":"Vajon a gyerek földi létének értelmét az adja, hogy kibontakoztassa magát? S a feladatunk csak az lehet, hogy segítsünk...","id":"20191009_Vekerdy_Tamas_A_gyerekkel_egyutteles_ket_alapelve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13415759-d9a2-48ff-8ba3-74e97e88f5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042685cd-f10d-486b-9168-cb3ed2ec0746","keywords":null,"link":"/360/20191009_Vekerdy_Tamas_A_gyerekkel_egyutteles_ket_alapelve","timestamp":"2019. október. 09. 11:20","title":"Vekerdy Tamás: A gyerekkel együttélés két alapelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdetben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet.","shortLead":"Kezdetben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől szakadozni, csökkenni...","id":"20191010_hidegfront_idojaras_felhok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e98168-3fb1-4c25-9a4a-1249fadd7d05","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_hidegfront_idojaras_felhok","timestamp":"2019. október. 10. 05:12","title":"Hidegfront intézi a mai időjárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti polgármester még nem érte utol az önkormányzati képviselőt.","shortLead":"A kispesti polgármester még nem érte utol az önkormányzati képviselőt.","id":"20191010_gajda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa246883-114c-4f1d-b3e3-dd5c48940592","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_gajda","timestamp":"2019. október. 10. 08:42","title":"Gajda: Távoznia kell Lacknernek, ha bizonyíthatóan ő van a felvételeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802bc461-20f3-478f-b157-f8adbd2ec813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Akkora az igény, hogy már egyenesen a gyártásból szolgálják ki a vásárlókat.","shortLead":"Akkora az igény, hogy már egyenesen a gyártásból szolgálják ki a vásárlókat.","id":"20191009_58_honapot_kell_varni_a_nagycsalados_autokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=802bc461-20f3-478f-b157-f8adbd2ec813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f15b86-8842-4ae5-bad2-d3d87b862a8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_58_honapot_kell_varni_a_nagycsalados_autokra","timestamp":"2019. október. 09. 11:36","title":"5-8 hónapot kell várni a nagycsaládos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]