Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00fd90eb-b52a-48b7-a635-acd753e1bccb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is kritikus a helyzet Ausztria második legnagyobb tartományában, Stájerországban és Karintiában a rendkívüli időjárás, a havazás, illetve a nagymennyiségű eső miatt. Egy férfi életét vesztette, többen megsérültek a földcsuszamlások következtében és a lezúduló kőlavinától.","shortLead":"Továbbra is kritikus a helyzet Ausztria második legnagyobb tartományában, Stájerországban és Karintiában a rendkívüli...","id":"20191118_Havazas_kolavina_foldcsuszamlas__rajar_a_rud_Stajerorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00fd90eb-b52a-48b7-a635-acd753e1bccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8bc316-1df7-4fb7-b442-3665c0806c06","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Havazas_kolavina_foldcsuszamlas__rajar_a_rud_Stajerorszagra","timestamp":"2019. november. 18. 21:07","title":"Havazás, kőlavina, földcsuszamlás - rájár a rúd Stájerországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f0cade-0d51-44f0-a3b8-4b59834efd74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régi Boeing 757-es – előbb utasokat, majd csomagokat szállító – repülőgép törzséből készíttetett limitált példányszámban kulcstartókat, poggyászcímkéket a gépet 15 éven át használó, idén 50 éves DHL Express.","shortLead":"Egy régi Boeing 757-es – előbb utasokat, majd csomagokat szállító – repülőgép törzséből készíttetett limitált...","id":"20191118_dhl_express_boeing_757_kulcstarto_poggyaszcimke_aviationtag_bordbar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15f0cade-0d51-44f0-a3b8-4b59834efd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6cc870-8190-4a8e-bace-1f9b66c66978","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_dhl_express_boeing_757_kulcstarto_poggyaszcimke_aviationtag_bordbar","timestamp":"2019. november. 18. 11:33","title":"Szétkaptak egy Boeing 757-est, de annyira, hogy kulcstartókat csináltak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Inkább olyan ferencvárosi szegény gyerekek sportolását segítenék, „akiknek gondot jelent kifizetni a Fradi-tagdíjat vagy megvenni a sportfelszereléseket”.","shortLead":"Inkább olyan ferencvárosi szegény gyerekek sportolását segítenék, „akiknek gondot jelent kifizetni a Fradi-tagdíjat...","id":"20191119_Baranyi_Krisztina_megszuntetne_a_Fradinak_jaro_70_millios_onkormanyzati_tamogatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebc376e-f6bb-49be-8a15-044758c497bd","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Baranyi_Krisztina_megszuntetne_a_Fradinak_jaro_70_millios_onkormanyzati_tamogatast","timestamp":"2019. november. 19. 12:03","title":"Baranyi Krisztina megszüntetné a Fradinak járó 70 milliós önkormányzati támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az irtást végző vállalkozó a növényvédelemben alkalmazott szert használt egy lakóházban. Az áldozatok között két kisgyerek is van. ","shortLead":"Az irtást végző vállalkozó a növényvédelemben alkalmazott szert használt egy lakóházban. Az áldozatok között két...","id":"20191119_kartevoirtas_temesvar_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c264cf90-c526-480b-a398-fabe18f9a825","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_kartevoirtas_temesvar_halalos_aldozat","timestamp":"2019. november. 19. 11:42","title":"Félresikerült kártevőirtás miatt hárman haltak meg Temesváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8fe2fc-90e6-43ae-827d-8b17a4c914ad","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Teljesen átalakul a szakképzés jövőre: változik az iskolák megnevezése, a képzés hossza, az oktatók jogállása, a diákok a cégeknél munkaviszony keretében vesznek részt a gyakorlaton, az általános iskolát be nem fejezőket pedig \"dobbantóprogram\" segítségével próbálják meg szakmához juttatni. A szülő kötelessége lesz gyermekét 18 éves koráig vagy egy részszakma megszerzésig taníttatni.","shortLead":"Teljesen átalakul a szakképzés jövőre: változik az iskolák megnevezése, a képzés hossza, az oktatók jogállása, a diákok...","id":"20191119_Megszavaztak_a_szulo_kotelessege_hogy_szakmat_szerezzen_a_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8fe2fc-90e6-43ae-827d-8b17a4c914ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4794dd-998c-4184-aec8-1249a728c2f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Megszavaztak_a_szulo_kotelessege_hogy_szakmat_szerezzen_a_gyerek","timestamp":"2019. november. 19. 10:49","title":"Megszavazták: a szülő kötelessége, hogy szakmát szerezzen a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538c315d-e402-4a2d-872c-3db2d3336b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Működni látszik a Wikipédia alapítójának terve, élénk érdeklődés mutatkozik új oldala iránt, amellyel megtörné a Facebook uralmát.","shortLead":"Működni látszik a Wikipédia alapítójának terve, élénk érdeklődés mutatkozik új oldala iránt, amellyel megtörné...","id":"20191119_wikipedia_wt_social_regisztracio_kozossegi_oldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=538c315d-e402-4a2d-872c-3db2d3336b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c407698-8903-46c5-92a1-578142d43351","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_wikipedia_wt_social_regisztracio_kozossegi_oldal","timestamp":"2019. november. 19. 19:03","title":"Kilőtt az új oldal, már 200 000-nél is többen regisztráltak az anti-Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0970ebd1-4707-4c1a-93af-acd679a86065","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A válogatott játékosai önkritikusan értékeltek az Eb-selejtező után.","shortLead":"A válogatott játékosai önkritikusan értékeltek az Eb-selejtező után.","id":"20191120_Sallai_ot_pontos_passzunk_nem_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0970ebd1-4707-4c1a-93af-acd679a86065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e5d69d-1762-4f81-918f-1dc6d037dd98","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Sallai_ot_pontos_passzunk_nem_volt","timestamp":"2019. november. 20. 05:13","title":"Sallai: öt pontos passzunk nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd233468-8ad3-4028-be87-074d7dc05fb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Asztalok és székek egyáltalán nincsenek a hagyományos eladótér nélküli ausztráliai gyorsbüfében. ","shortLead":"Asztalok és székek egyáltalán nincsenek a hagyományos eladótér nélküli ausztráliai gyorsbüfében. ","id":"20191118_csak_autosokat_szolgal_ki_a_szupergyors_uj_kfc_etterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd233468-8ad3-4028-be87-074d7dc05fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fada9a8f-6fe2-4828-ae0d-876886f05fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_csak_autosokat_szolgal_ki_a_szupergyors_uj_kfc_etterem","timestamp":"2019. november. 18. 11:21","title":"A KFC új étterme már csak autósokat szolgál ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]