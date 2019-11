Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság a Látni és látszani kampány részeként rendezi meg a Light Friday-t.","shortLead":"A hatóság a Látni és látszani kampány részeként rendezi meg a Light Friday-t.","id":"20191127_Ingyen_oszt_lathatosagi_mellenyt_es_fenyvisszaverot_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855d1c71-b3c2-4478-a9fe-8df12a07ef14","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Ingyen_oszt_lathatosagi_mellenyt_es_fenyvisszaverot_a_rendorseg","timestamp":"2019. november. 27. 18:47","title":"Ingyen oszt láthatósági mellényt és fényvisszaverőt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keddről szerdára virradó éjjel súlyos balesetet szenvedett Gáspár Győző és családja.\r

\r

","shortLead":"Keddről szerdára virradó éjjel súlyos balesetet szenvedett Gáspár Győző és családja.\r

\r

","id":"20191127_Karambolozott_Gaspar_Gyozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a72b0a-73ab-453b-b6a2-7076fa9d5b01","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Karambolozott_Gaspar_Gyozo","timestamp":"2019. november. 27. 09:57","title":"Karambolozott Gáspár Győző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af485e19-e576-4bc9-8172-f22e78be9be0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Perczel-glóbuszt kiállítják az Országos Széchényi Könyvtárban.","shortLead":"A Perczel-glóbuszt kiállítják az Országos Széchényi Könyvtárban.","id":"20191128_Orban_Viktor_foldgombjenek_pontos_masat_most_mar_kozelebbrol_is_megnezheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af485e19-e576-4bc9-8172-f22e78be9be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b3463a-cf36-4b9e-9025-60ec17319fdb","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_Orban_Viktor_foldgombjenek_pontos_masat_most_mar_kozelebbrol_is_megnezheti","timestamp":"2019. november. 28. 09:03","title":"Orbán Viktor földgömbjének pontos mását most már közelebbről is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9714c681-6b9f-4750-ac55-394dae4664aa","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Végeláthatatlan gyermekelhelyezési perek, végletes esetben gyerekrablások, morális és anyagi megsemmisítés, hosszan tartó érzelmi vagy fizikai abúzus és mély, akár személyiségtorzító fájdalom. A nárcisztikus kapcsolatnak nevezett társadalmi képződmény romboló hatású, tragikus viszony.","shortLead":"Végeláthatatlan gyermekelhelyezési perek, végletes esetben gyerekrablások, morális és anyagi megsemmisítés, hosszan...","id":"20191126_Lassan_alig_eszrevehetoen_valik_remalomma__A_narcisztikus_parkapcsolatok_dinamikaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9714c681-6b9f-4750-ac55-394dae4664aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866985ed-8457-4eb2-a32d-df68d71ff51b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191126_Lassan_alig_eszrevehetoen_valik_remalomma__A_narcisztikus_parkapcsolatok_dinamikaja","timestamp":"2019. november. 27. 10:15","title":"\"Lassan, alig észrevehetően válik rémálommá\" - A nárcisztikus párkapcsolatok dinamikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igyekeztek magyarázatot találni a rejtélyes esetre.","shortLead":"Igyekeztek magyarázatot találni a rejtélyes esetre.","id":"20191127_Tom_Hanks_szembesult_azzal_hogy_nem_ismeri_ot_mindenki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5f026-4892-4783-821c-dca4429f6d26","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Tom_Hanks_szembesult_azzal_hogy_nem_ismeri_ot_mindenki","timestamp":"2019. november. 27. 12:03","title":"Tom Hanks szembesült azzal, hogy nem ismeri fel mindenki (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"9 évet kért az ügyészség a Viking Sigyn kapitányára, visszatérne Strache, víz alatti hotel nyílt a Nagy-korallzátonynál. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"9 évet kért az ügyészség a Viking Sigyn kapitányára, visszatérne Strache, víz alatti hotel nyílt...","id":"20191128_Radar360_zuhan_a_forint_Orban_bedobott_egy_bureket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79455386-ff9a-403a-9f1f-f91fa6fbc127","keywords":null,"link":"/360/20191128_Radar360_zuhan_a_forint_Orban_bedobott_egy_bureket","timestamp":"2019. november. 28. 17:30","title":"Radar360: zuhan a forint, Orbán bedobott egy bureket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623a47e1-26f2-4707-898b-2dc3a0f5525e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi iPhone-os alkalmazás a telefonunkon lévő fotókból készít négyzet alakú képet, háttérrel, amelynek az elrendezése tetszés szerint változtatható. Jól jöhet ez, ha közösségi oldalra posztolnánk.","shortLead":"Az alábbi iPhone-os alkalmazás a telefonunkon lévő fotókból készít négyzet alakú képet, háttérrel, amelynek...","id":"20191128_squaredude_fotok_negyzetesse_alakitasa_iphone_app","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=623a47e1-26f2-4707-898b-2dc3a0f5525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561fddfd-87ec-4c3e-acf4-4f24c8b0480b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_squaredude_fotok_negyzetesse_alakitasa_iphone_app","timestamp":"2019. november. 28. 13:03","title":"Négyzetes fotóra lenne szüksége egy poszthoz? Akkor próbálja ki ezt az appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem is volt meg a szükséges engedélye annak az ingatlannak, ahová a kötelező tanórákon dzsúdóoktatásra vitték a helyi általános iskolásokat, pedig ide terveztek földalatti sportlőteret és a honvédelmi sportközpontot is – derült ki, miután a felháborodott szülők vizsgálatot kezdeményeztek. Az ezek szerint illegálisan működő sportközpontot nagy felhajtással fideszes képviselők adták át, és a tankerületi központ is hihetetlen kreativitással mentegeti utólag a kínos ügy érintettjeit. ","shortLead":"Nem is volt meg a szükséges engedélye annak az ingatlannak, ahová a kötelező tanórákon dzsúdóoktatásra vitték a helyi...","id":"20191128_csomor_testneveles_altalanos_iskola_tankerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f28279-bb10-468e-88db-fbd92767c89d","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_csomor_testneveles_altalanos_iskola_tankerulet","timestamp":"2019. november. 28. 11:30","title":"Kötelező tesióra a fideszes csarnokban? A tankerület szerint így spóroltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]