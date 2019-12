Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a89b3e07-1069-4443-bfea-79a903728b44","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az apjától kapott trombitát gitárra cserélte, egyházi fesztiválon hozta össze a sors John Lennonnal, és a Beatles tagjaként vált legendává Paul McCartney, aki félezer dalt írt, több százmillió albumot adott el, jövőre pedig ismét fellép a világ egyik leghíresebb fesztiválján.","shortLead":"Az apjától kapott trombitát gitárra cserélte, egyházi fesztiválon hozta össze a sors John Lennonnal, és a Beatles...","id":"201951_paul_mccartney_exbeatle_rocklegenda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a89b3e07-1069-4443-bfea-79a903728b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9843565-26fe-4873-9347-20103da47758","keywords":null,"link":"/360/201951_paul_mccartney_exbeatle_rocklegenda","timestamp":"2019. december. 29. 12:30","title":"Példátlan karrier áll mögötte, de Paul McCartney 78 évesen sem áll le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56993b0-caf7-458d-9cfe-26dce9782129","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egészen elképesztő sporteredményekkel volt tele ez az év. 