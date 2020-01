Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az elmúlt négy évben több mint 100 olyan kormánydöntés született, amely pluszpénzeket juttatott a református gyülekezeteknek a normál költségvetési támogatásukon felül. A HVG összesítése szerint csak a 2018-as parlamenti választás óta összesen 29 milliárd forintot kaptak a reformátusok a református Orbán Viktor kormányától, és ezzel még a katolikusokat is megelőzték az egy főre eső állami támogatásokat tekintve.","shortLead":"Az elmúlt négy évben több mint 100 olyan kormánydöntés született, amely pluszpénzeket juttatott a református...","id":"202002__tamogatas_areformatusoknak__makovecztemplom__karoli__maga_fele_hajlik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb513171-eb8f-4d74-9a36-6f723e3b99ad","keywords":null,"link":"/360/202002__tamogatas_areformatusoknak__makovecztemplom__karoli__maga_fele_hajlik","timestamp":"2020. január. 09. 07:00","title":"Aranyeső Orbán felekezetére: tovább ömlik az állami pénz a reformátusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15 járművel bővítik a flottát.","shortLead":"15 járművel bővítik a flottát.","id":"20200108_volvo_busz_volanbusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832d14be-2536-44e8-bd92-4629bd8f7b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_volvo_busz_volanbusz","timestamp":"2020. január. 08. 11:23","title":"A Volán 2,8 milliárd forintért vásárol Volvo buszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962","c_author":"Sz. Bíró Zoltán","category":"360","description":"Olvadás köszöntött be a Nyugat és Oroszország kapcsolatában, anélkül hogy Moszkvának engedményt kellett volna tennie. Vlagyimir Putyin kijátszhatja a kínai kártyát is, de rendszerének belső problémái miatt aligha vállalkozik újabb külpolitikai kalandra – véli szerzőnk, akinek most jelent meg Putyin Oroszországa című új könyve.","shortLead":"Olvadás köszöntött be a Nyugat és Oroszország kapcsolatában, anélkül hogy Moszkvának engedményt kellett volna tennie...","id":"202001__oroszorszag_avilagban__anyugat_dilemmaja__kina_vonzereje__tobbdimenzios_jatszma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6352136-ec05-40c6-9096-aebb2f6b7faa","keywords":null,"link":"/360/202001__oroszorszag_avilagban__anyugat_dilemmaja__kina_vonzereje__tobbdimenzios_jatszma","timestamp":"2020. január. 08. 11:00","title":"Oroszország visszakerülhet a jófiúk klubjába, ha nem kacérkodik Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0004db7-50c9-4972-8ba0-b1e3b2cb0912","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként sikerült lencsevégre kapni a Cserenkov-effektust egy sugárkezelésen áteső beteg szemében. A tudósok eddig arról is vitatkoztak, hogy ilyesmi egyáltalán lehetséges-e.","shortLead":"A világon elsőként sikerült lencsevégre kapni a Cserenkov-effektust egy sugárkezelésen áteső beteg szemében. A tudósok...","id":"20200109_cserenkov_sugarzas_rakos_megbetegedes_sugarkezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0004db7-50c9-4972-8ba0-b1e3b2cb0912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e09f693-a9ba-4acc-9c0a-b1ae1acbcce4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_cserenkov_sugarzas_rakos_megbetegedes_sugarkezeles","timestamp":"2020. január. 09. 20:03","title":"Alaposan megnézték egy rákbeteg szemét a tudósok, és olyat láttak, amit eddig soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az idei év végéig dolgozza ki a hosszú távú, átfogó, a 2050-es klímasemlegesség eléréséhez szükséges nemzeti fejlődési stratégiát.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az idei év végéig dolgozza ki a hosszú távú, átfogó, a 2050-es...","id":"20200108_Dontott_a_kormany_a_kozep_es_hosszutavu_energia_es_klimapolitikai_prioritasairol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f69c0d-168d-49d6-b582-701606ee47e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_Dontott_a_kormany_a_kozep_es_hosszutavu_energia_es_klimapolitikai_prioritasairol","timestamp":"2020. január. 08. 20:20","title":"Döntött a kormány a klímapolitikai prioritásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570c9a9a-5d1f-42d9-bd67-4973e9b7103c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes eloszlatta az egészségével kapcsolatos spekulációkat.","shortLead":"Az énekes eloszlatta az egészségével kapcsolatos spekulációkat.","id":"20200109_Lymekorral_kuzdott_Justin_Bieber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570c9a9a-5d1f-42d9-bd67-4973e9b7103c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d6c303-2995-4a46-98b6-6fc5ad627871","keywords":null,"link":"/elet/20200109_Lymekorral_kuzdott_Justin_Bieber","timestamp":"2020. január. 09. 08:23","title":"Lyme-kórral küzdött Justin Bieber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Budapest vezetése nem tud megegyezni a kukaholdinggal és a kormánnyal a visszatartott pénzek sorsáról, szemétkáosz várható Budapesten.","shortLead":"Ha Budapest vezetése nem tud megegyezni a kukaholdinggal és a kormánnyal a visszatartott pénzek sorsáról, szemétkáosz...","id":"20200109_fkf_hulladek_kukaholding_szemetszallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12565ba-8484-4757-94e3-28599afeaba0","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_fkf_hulladek_kukaholding_szemetszallitas","timestamp":"2020. január. 09. 12:27","title":"Fennakadás jöhet az FKF szerint a szemétszállításban Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt józsefvárosi polgármestert Gulyás Gergely javaslatára nevezték ki kormánymegbízottá.","shortLead":"A volt józsefvárosi polgármestert Gulyás Gergely javaslatára nevezték ki kormánymegbízottá.","id":"20200109_Sara_Botondot_nem_hagytak_az_ut_szelen_Orban_kinevezte_a_kormanyhivatalok_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1f07b3-626c-4718-9f2e-330f1eedeae9","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Sara_Botondot_nem_hagytak_az_ut_szelen_Orban_kinevezte_a_kormanyhivatalok_elere","timestamp":"2020. január. 09. 20:27","title":"Sára Botondot nem hagyták az út szélén, Orbán kinevezte a kormányhivatalok élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]