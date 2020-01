Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a1d0751-c4d1-4254-b145-6c099d7e0edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan lista, ahol negatív irányú javulás volt tapasztalatható.","shortLead":"Van olyan lista, ahol negatív irányú javulás volt tapasztalatható.","id":"20200112_Palkovics_szerint_lenyegesen_javult_a_magyar_egyetemek_presztizse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a1d0751-c4d1-4254-b145-6c099d7e0edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8252b9-4f65-4dc7-964a-2136204fcee2","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Palkovics_szerint_lenyegesen_javult_a_magyar_egyetemek_presztizse","timestamp":"2020. január. 12. 13:02","title":"Van lista, ahol minden egyetemünk rontott, de Palkovics szerint lényeges a javulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szlovák Közúti Fuvarozók Egyesülete tart demonstrációkat a határhoz közeli utakon.","shortLead":"A Szlovák Közúti Fuvarozók Egyesülete tart demonstrációkat a határhoz közeli utakon.","id":"20200113_Korlatozzak_a_kamionok_kozlekedeset_Nograd_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580b45b5-c07f-441c-a353-2fb0dd3afeaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Korlatozzak_a_kamionok_kozlekedeset_Nograd_megyeben","timestamp":"2020. január. 13. 08:28","title":"Korlátozzák a kamionok közlekedését Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év első podcastjával tért vissza az Őrültech, ami ezúttal a sport oldaláról közelített a technológiához.","shortLead":"Az idei év első podcastjával tért vissza az Őrültech, ami ezúttal a sport oldaláról közelített a technológiához.","id":"20200112_orultech_podcast_teches_podcast_toros_balazs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d494fc9e-9993-4f46-9dcb-6d5317d89460","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_orultech_podcast_teches_podcast_toros_balazs","timestamp":"2020. január. 12. 22:23","title":"Podcast: A Nagy Testvér is figyeli, mi történik a kosárpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"François Fiedler, azaz Fiedler Ferenc festményeit Amerikában annak idején az egyik legfontosabb galéria állította ki. Az absztrakt expresszionizmus mesterének munkáiból most a Műcsarnok válogatott.","shortLead":"François Fiedler, azaz Fiedler Ferenc festményeit Amerikában annak idején az egyik legfontosabb galéria állította ki...","id":"202002_tarlat__afenyek_festoje_francois_fiedler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d55afb-205b-4bf6-9344-4f0273df79d0","keywords":null,"link":"/360/202002_tarlat__afenyek_festoje_francois_fiedler","timestamp":"2020. január. 11. 17:15","title":"Újra itthon a sokáig csak külföldön világhírű magyar Jackson Pollock","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legsúlyosabb a Lekima tájfun pusztítása volt. ","shortLead":"A legsúlyosabb a Lekima tájfun pusztítása volt. ","id":"20200112_Csak_tavaly_47_milliard_dollar_kart_okoztak_Kinaban_a_termeszeti_katasztrofak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f68018e-b18c-47bb-9aee-96d820dc0c3e","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Csak_tavaly_47_milliard_dollar_kart_okoztak_Kinaban_a_termeszeti_katasztrofak","timestamp":"2020. január. 12. 14:55","title":"Csak tavaly 47 milliárd dollár kárt okoztak Kínában a természeti katasztrófák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22c0413-0355-4f47-991a-9823d60e7d38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb családtámogatási ötleteket lengetett be Orbán Viktor; bosszúakciót hirdetett Irán az Egyesült Államok ellen és egyelőre gyorsan be is fejezte; súlyos vádakat fogalmaztak meg a Magyar Antidopping Csoporttal és a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséggel szemben. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb családtámogatási ötleteket lengetett be Orbán Viktor; bosszúakciót hirdetett Irán az Egyesült Államok ellen és...","id":"20200112_Es_akkor_csaladtamogatas_orban_dopping_korhazak_iran_torok_aramlat_ausztalia_tuz_ghosn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22c0413-0355-4f47-991a-9823d60e7d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05374ebe-1a31-4c88-881e-58ac5948e463","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200112_Es_akkor_csaladtamogatas_orban_dopping_korhazak_iran_torok_aramlat_ausztalia_tuz_ghosn","timestamp":"2020. január. 12. 07:00","title":"És akkor Orbán mindenkit elküldött kórházat festeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"HVG","category":"360","description":"2070-re a legoptimistább tudományos prognózis szerint is 7,8 millióra csökkenhet Magyarország lakossága a jelenlegi 9,7 millióról. Egy ENSZ-jelentés alapján pedig az összes európai posztszocialista államnak drasztikus népességvesztéssel kell szembenéznie, ha folytatódnak a jelenlegi tendenciák.","shortLead":"2070-re a legoptimistább tudományos prognózis szerint is 7,8 millióra csökkenhet Magyarország lakossága a jelenlegi 9,7...","id":"202002_nepessegeloreszamitas_2070re_hatvagykilencmillios_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca74047-76a9-44b1-a067-a8d9c1da01aa","keywords":null,"link":"/360/202002_nepessegeloreszamitas_2070re_hatvagykilencmillios_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 13. 11:00","title":"A népességfogyást még Orbán sem tudja megállítani a kutatók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét politikus lesz a volt osztrák alkancellár.","shortLead":"Ismét politikus lesz a volt osztrák alkancellár.","id":"20200113_volt_osztrak_alkancellar_heinz_christian_strache_ibizai_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e6626b-4610-4cee-bae7-572250e0137b","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_volt_osztrak_alkancellar_heinz_christian_strache_ibizai_video","timestamp":"2020. január. 13. 14:06","title":"Visszatér a politikába az ibizás videójába belebukott Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]