Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány idején is jelentkezik a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Radó Péter oktatáskutatóval arról beszélgettünk, milyen hatása van a vírusnak a magyar oktatásra.","shortLead":"A koronavírus-járvány idején is jelentkezik a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Radó Péter oktatáskutatóval arról...","id":"20200321_Rado_Peter_a_Fulkeben_Ebben_a_helyzetben_el_kellene_engedni_hogy_van_tananyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d74606b-ec93-4c23-8fa5-1e7ebb0612d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Rado_Peter_a_Fulkeben_Ebben_a_helyzetben_el_kellene_engedni_hogy_van_tananyag","timestamp":"2020. március. 21. 10:00","title":"Radó Péter a Fülkében: Ebben a helyzetben el kellene engedni, hogy van tananyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e76d855-2d14-4352-a209-4afcbcfba752","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tudják, mi kapott lángra.","shortLead":"Nem tudják, mi kapott lángra.","id":"20200321_Hat_ember_halt_meg_egy_lakastuzben_Belgradban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e76d855-2d14-4352-a209-4afcbcfba752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f6a9d6-2916-409f-954b-3b96276ffb35","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Hat_ember_halt_meg_egy_lakastuzben_Belgradban","timestamp":"2020. március. 21. 13:03","title":"Hat ember halt meg egy lakástűzben Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8c3972-4c28-4a3d-9e01-bfa050866a41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megható szombat estéje volt egy lakópark közösségének. ","shortLead":"Megható szombat estéje volt egy lakópark közösségének. ","id":"20200322_Zuglo_Mi_vagyunk_a_Grund_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac8c3972-4c28-4a3d-9e01-bfa050866a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d228901d-4fa9-4282-ad13-03e20ac885a0","keywords":null,"link":"/kultura/20200322_Zuglo_Mi_vagyunk_a_Grund_koronavirus","timestamp":"2020. március. 22. 15:02","title":"Zuglóban a Mi vagyunk a Grund szólt az egészségügyi dolgozókért - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c98496-b664-4e65-a5ce-0e6ae5b876d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Pécsi kutatóké a siker.","shortLead":"Pécsi kutatóké a siker.","id":"20200321_Megvan_a_koronavirus_teljes_genetikai_kodja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6c98496-b664-4e65-a5ce-0e6ae5b876d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3beca6-527c-44fb-ae6b-e9c6e08d2d4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200321_Megvan_a_koronavirus_teljes_genetikai_kodja","timestamp":"2020. március. 21. 10:44","title":"Magyarok is meghatározták a koronavírus teljes genetikai kódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4852a8d0-a342-4a46-a14e-5f9aea525848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gazdaságvédelem nem képzelhető el dolgozóvédelem nélkül – olvasható ki több szakszervezeti konföderáció közös állásfoglalásából.","shortLead":"Gazdaságvédelem nem képzelhető el dolgozóvédelem nélkül – olvasható ki több szakszervezeti konföderáció közös...","id":"20200322_Ne_csak_a_cegeket_a_munkavallalokat_is_vedjek__kerik_a_szakszervezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4852a8d0-a342-4a46-a14e-5f9aea525848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24165204-c3a3-492e-b23c-953302a9e20c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200322_Ne_csak_a_cegeket_a_munkavallalokat_is_vedjek__kerik_a_szakszervezetek","timestamp":"2020. március. 22. 10:11","title":"Ne csak a cégeket, a munkavállalókat is védjék! – kérik a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8847ce-b9a1-401a-a383-2fec560b841e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventus argentin sztárja és a barátnője is vírusfertőzött.","shortLead":"A Juventus argentin sztárja és a barátnője is vírusfertőzött.","id":"20200321_Paulo_Dybala_is_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e8847ce-b9a1-401a-a383-2fec560b841e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99980d4d-7549-487e-98cd-77e5e2ca5df9","keywords":null,"link":"/sport/20200321_Paulo_Dybala_is_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 21. 19:22","title":"Paulo Dybala is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggódhatnak a már folyamatban lévő babaváró hitelek és ingatlanfedezetű kölcsönök igénylői is. ","shortLead":"Aggódhatnak a már folyamatban lévő babaváró hitelek és ingatlanfedezetű kölcsönök igénylői is. ","id":"20200320_otp_hiteligenyles_szigoritas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03f61f4-47f7-49b5-8fca-e6db79e91937","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_otp_hiteligenyles_szigoritas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 17:01","title":"Jelentősen szigorítja az OTP a hitelhez jutás feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orvosok mellett a kórházi ápolókat is visszahívják, és a végzős orvostanhallgatók segítségére is számít a brit kormány. ","shortLead":"Az orvosok mellett a kórházi ápolókat is visszahívják, és a végzős orvostanhallgatók segítségére is számít a brit...","id":"20200320_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_nyugdij_orvos_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75ca888-cbbd-4bb4-a3f6-06e87f3de591","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_nyugdij_orvos_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 20. 18:05","title":"Több tízezer nyugdíjas orvost hívnak munkába Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]