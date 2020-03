Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában elhunytak között egy 29 éves beteg is volt.\r

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában elhunytak között egy 29 éves beteg is volt.\r

","id":"20200327_Egy_nap_alatt_185_haltak_meg_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70a96e2-03a0-44bf-b7e8-01ea42fa1193","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Egy_nap_alatt_185_haltak_meg_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 27. 17:15","title":"Egy nap alatt 185 vírusfertőzött halt meg Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8617f87-ecfc-4c09-81b7-56af6f5231da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elrendelt kényszerintézkedések egy idővel lejártak volna, de az országos tisztifőorvos megoldotta, hogy ne legyen így.","shortLead":"Az elrendelt kényszerintézkedések egy idővel lejártak volna, de az országos tisztifőorvos megoldotta, hogy ne legyen...","id":"20200327_muller_cecilia_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8617f87-ecfc-4c09-81b7-56af6f5231da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357d56ef-326c-4469-882c-9c69cdfc42d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_muller_cecilia_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 09:32","title":"Müller Cecília beutazási tilalmat rendelt el saját hatáskörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két éven át nem mozdult ki egy szűk sávból a munkanélküliség. Most ennek a trendnek szinte biztosan vége lesz, a legutolsó, még a járvány előtti hónapban épp 4,5 millió alatt maradt a foglalkoztatottak száma.","shortLead":"Két éven át nem mozdult ki egy szűk sávból a munkanélküliség. Most ennek a trendnek szinte biztosan vége lesz...","id":"20200327_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f40558-e6fb-4201-9da6-2af2f7ecd15f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2020. március. 27. 16:31","title":"Csökkent a munkanélküliség, mielőtt a járvány bevitte a mélyütést a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadjelzőkkel és dudálva fejezték ki szolidaritásukat a taxisok a kórházi dolgozók felé. A gyülekezésről drónvideó is készült. ","shortLead":"A szabadjelzőkkel és dudálva fejezték ki szolidaritásukat a taxisok a kórházi dolgozók felé. A gyülekezésről drónvideó...","id":"20200327_taxisok_budapest_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42792f18-510d-4995-bc6c-361451e57617","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_taxisok_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 08:28","title":"Látványos taxis demonstráció volt este Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131fde0e-692f-4449-b5ed-66cb9ad6c6c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már osztják is.","shortLead":"Már osztják is.","id":"20200328_Tizezer_uveg_Beres_Cseppet_ajanlottak_fel_a_korhazaknak_idosotthonoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=131fde0e-692f-4449-b5ed-66cb9ad6c6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a56609-e2e1-4e53-b97a-ae37d364a2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Tizezer_uveg_Beres_Cseppet_ajanlottak_fel_a_korhazaknak_idosotthonoknak","timestamp":"2020. március. 28. 14:48","title":"Tízezer üveg Béres Cseppet ajánlottak fel a kórházaknak, idősotthonoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt szerint nem kell élethosszig tartó felhatalmazás a védekezéshez.","shortLead":"A párt szerint nem kell élethosszig tartó felhatalmazás a védekezéshez.","id":"20200327_DK_teljhatalom_nelkul_is_megy_ez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cab432f-00fb-40b1-9f9f-fa7e0ef57c24","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_DK_teljhatalom_nelkul_is_megy_ez","timestamp":"2020. március. 27. 13:39","title":"DK: Teljhatalom nélkül is megy ez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40","c_author":"Ballai Vince","category":"vilag","description":"Egyelőre április 15-ig tart Franciaországban a kijárási tilalom, ám szakemberek szerint legalább április végéig fenn kéne azt tartani. A koronavírus-járvány miatt több ország is lépett a héten: Magyarországon szombattól jön a kijárási korlátozás, Romániában a hét közepén korlátozták jelentősen az idősek mozgását. Hollandiában is felül kellett vizsgálni a korábbi szabályokat, mert a jó idő miatt egyre többen mentek az utcára. ","shortLead":"Egyelőre április 15-ig tart Franciaországban a kijárási tilalom, ám szakemberek szerint legalább április végéig fenn...","id":"20200327_kijarasi_tilalom_koronavirus_jarvany_europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59b0cec-ee5b-44b7-a931-1de33a5c34af","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_kijarasi_tilalom_koronavirus_jarvany_europa","timestamp":"2020. március. 27. 19:10","title":"Franciaországban két héttel kitolták a kijárási tilalmat, de máshol is szigorítottak a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"accbd475-ae5a-48d3-929e-2df6523a99a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két férfiról kollégájuk készített fényképet.","shortLead":"A két férfiról kollégájuk készített fényképet.","id":"20200327_koronavirus_jarvany_izrael_ima_mentok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=accbd475-ae5a-48d3-929e-2df6523a99a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62f5dbc-2921-487d-b2ae-50b604eaa318","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavirus_jarvany_izrael_ima_mentok","timestamp":"2020. március. 27. 15:27","title":"Az összefogás szimbóluma lett a fotó az egyszerre imádkozó muszlim és zsidó mentőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]