[{"available":true,"c_guid":"552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hetekkel el kell halasztani a legénység április elejére tervezett leváltását az Északi-sarkvidéket kutató Polarstern (Sarkcsillag) német hajón az utazási korlátozások és tilalmak miatt. Az egyéves expedíció végső kimenetelére azonban várhatóan nem lesz kihatással a járványügyi helyzet.","shortLead":"Hetekkel el kell halasztani a legénység április elejére tervezett leváltását az Északi-sarkvidéket kutató Polarstern...","id":"20200327_polarstern_eszeki_sarkvidek_legenysegvaltas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2d75af-2e6f-4d18-8ced-b8c271e41bc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_polarstern_eszeki_sarkvidek_legenysegvaltas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 09:03","title":"A koronavírus miatt nem fog időben odaérni a váltás a Polarstern sarkkutatóhajóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jelentette be Orbán Viktor. Szombattól két hétig.","shortLead":"Jelentette be Orbán Viktor. Szombattól két hétig.","id":"20200327_Kijarasi_korlatozast_vezetnek_be_Magyarorstagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1031c1-614c-47d8-a76a-a84a75f7eacc","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Kijarasi_korlatozast_vezetnek_be_Magyarorstagon","timestamp":"2020. március. 27. 07:35","title":"Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy olasz illetékes többségében használhatatlannak nevezték az Oroszország által a napokban nagy felhajtással küldött segélyszállítmánnyal érkezett eszközöket, és azt mondta, az egész inkább propagandafogás volt, mintsem igazi segítség. Oroszország cáfol.","shortLead":"Egy olasz illetékes többségében használhatatlannak nevezték az Oroszország által a napokban nagy felhajtással küldött...","id":"20200327_Az_olaszoknak_kuldott_orosz_segely_negyotode_hasznalhatatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cadcba4-9e86-4c55-ab9e-2a4f99476abb","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Az_olaszoknak_kuldott_orosz_segely_negyotode_hasznalhatatlan","timestamp":"2020. március. 27. 06:08","title":"Az olaszoknak küldött orosz segély négyötöde használhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat harmincmillió forintot különített el a járvány miatt jövedelem nélkül maradt családoknak, háztartásonként egy igényt fogadnak be.","shortLead":"Az önkormányzat harmincmillió forintot különített el a járvány miatt jövedelem nélkül maradt családoknak...","id":"20200327_Torokbalint_lepett_havi_tamogatast_ad_a_munkabol_kiesetteknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e488ae-fef0-44e2-9206-b45158f083d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_Torokbalint_lepett_havi_tamogatast_ad_a_munkabol_kiesetteknek","timestamp":"2020. március. 27. 12:15","title":"Törökbálint fideszes polgármestere lépett: havi támogatást ad a munkából kiesetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e244f64-3ec1-4747-a17c-92eb04d05bab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fővárosi Állat- és Növénykertben videóra vették a kicsi vidrák érkezését. ","shortLead":"A Fővárosi Állat- és Növénykertben videóra vették a kicsi vidrák érkezését. ","id":"20200327_Ilyen_meg_nem_volt_oriasvidra_kolykok_szulettek_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e244f64-3ec1-4747-a17c-92eb04d05bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2201a6f6-f23f-4c41-88ca-01f7b7d6cc1c","keywords":null,"link":"/elet/20200327_Ilyen_meg_nem_volt_oriasvidra_kolykok_szulettek_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 27. 12:11","title":"Megszülettek az első hazai óriásvidra-kölykök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kupleráj vezetői nagyon nem akarják elhagyni az épületet, szerződésük viszont nincs.","shortLead":"A kupleráj vezetői nagyon nem akarják elhagyni az épületet, szerződésük viszont nincs.","id":"20200327_Bordelyhazba_telepitenek_a_pragai_hajlektalanokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6775c704-ade8-435e-8050-d5011652b362","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Bordelyhazba_telepitenek_a_pragai_hajlektalanokat","timestamp":"2020. március. 27. 12:36","title":"Bordélyházba telepítenék a prágai hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi tömegközlekedés is ingyenes az egészségügyi dolgozók számára.","shortLead":"A fővárosi tömegközlekedés is ingyenes az egészségügyi dolgozók számára.","id":"20200328_A_BKK_jaratain_is_ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abc14ca-83b4-43f7-be15-cf85842fbe6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_A_BKK_jaratain_is_ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. március. 28. 19:01","title":"A BKK járatain is ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936c29eb-1fbb-4620-b5a4-8d98f343ce39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Budai kerületekben és a Pétervásárai járásban él relatíve a legtöbb 65 évesnél idősebb ember. Összesen 1,8 millió a járvány által leginkább fenyegetettek száma. A KSH adataiból kiderül az is, hogy a 2017-es influenzajárványnak 5 ezer áldozata is lehetett idehaza 2 hónap alatt. ","shortLead":"Budai kerületekben és a Pétervásárai járásban él relatíve a legtöbb 65 évesnél idősebb ember. Összesen 1,8 millió...","id":"202013_veszelyeztetett_korosztalyok_18_millio_aleginkabb_fenyegetettek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=936c29eb-1fbb-4620-b5a4-8d98f343ce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9060d8f3-6362-4b7d-901b-ce6b5636fca1","keywords":null,"link":"/360/202013_veszelyeztetett_korosztalyok_18_millio_aleginkabb_fenyegetettek_szama","timestamp":"2020. március. 27. 17:30","title":"Térképen mutatjuk, hol élnek idehaza azok, akiket a leginkább veszélyeztet a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]