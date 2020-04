Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","shortLead":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","id":"20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff8498-3a74-4e0f-b9ac-acf37e1cd8b3","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","timestamp":"2020. április. 14. 11:43","title":"Ezer embert bocsát el a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár van miért reménykedni, jelenleg semmi biztosat nem lehet mondani arról, hogy bármilyen időjárás, vagy éghajlat érdemben lassítaná a koronavírus-járvány terjedését.","shortLead":"Bár van miért reménykedni, jelenleg semmi biztosat nem lehet mondani arról, hogy bármilyen időjárás, vagy éghajlat...","id":"20200414_koronavirus_meleg_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc621cf-f1b6-4d96-8e10-c3629b9af422","keywords":null,"link":"/elet/20200414_koronavirus_meleg_idojaras","timestamp":"2020. április. 14. 14:21","title":"Úgy tűnik, a nyár sem állítja meg a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8b0f39-8999-4591-b0e2-1a4f997c30a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nyerges András a fiával beszélgetett abból az alkalomból, hogy Családi fantom és más történetek című első novelláskötetének megjelenését telibe trafálta a járvány.","shortLead":"Nyerges András a fiával beszélgetett abból az alkalomból, hogy Családi fantom és más történetek című első...","id":"202015_konyv__felnoni_anovellaig_nyerges_andras_csaladi_fantom_es_mas_tortenetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db8b0f39-8999-4591-b0e2-1a4f997c30a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54768d0-3227-4476-af91-eac301e1ba2a","keywords":null,"link":"/360/202015_konyv__felnoni_anovellaig_nyerges_andras_csaladi_fantom_es_mas_tortenetek","timestamp":"2020. április. 14. 14:00","title":"Az örök pechvogel kifogott a víruson, otthon tartott különleges könyvbemutatót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc6f14-1d66-4c49-9cbb-429992ff6223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel készítői többek közt azt is megnézték, hogyan katapultál a kocsi 0-ról 200 km/h-ra.","shortLead":"A felvétel készítői többek közt azt is megnézték, hogyan katapultál a kocsi 0-ról 200 km/h-ra.","id":"20200414_videon_a_740_loeros_csaladi_kombi_az_uj_audi_rs6r","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00bc6f14-1d66-4c49-9cbb-429992ff6223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11250ef-bec2-4495-8e97-fb302385f18e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_videon_a_740_loeros_csaladi_kombi_az_uj_audi_rs6r","timestamp":"2020. április. 14. 11:21","title":"Videón a 740 lóerős családi kombi, az új Audi RS6-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5755ee-eeec-4871-8043-6bb8246685ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltozik egy arc, amennyiben csaknem a felét szájmaszk borítja. Ez viszont azt is jelenti, hogy nem használható az arcazonosítós zárolásoldás. Vagy mégis?","shortLead":"Megváltozik egy arc, amennyiben csaknem a felét szájmaszk borítja. Ez viszont azt is jelenti, hogy nem használható...","id":"20200413_apple_faceid_kicselezese_arcfelismeres_szajmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb5755ee-eeec-4871-8043-6bb8246685ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdc0c34-eb6f-409d-abf2-4c1a12923c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_apple_faceid_kicselezese_arcfelismeres_szajmaszk","timestamp":"2020. április. 13. 15:03","title":"Az Apple vitatja, többen állítják: szájmaszkkal is használható a FaceID","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfdc497-cd62-48e3-b05d-5d93898b5e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu arról számolt be, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával látogatta meg a Felixet húsvét hétfőn. A tárca szerint csak az elviteles ételükért jöttek.","shortLead":"A 444.hu arról számolt be, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával...","id":"20200414_gulyas_gergely_felix_etterem_szantho_miklos_kijarasi_korlatozas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bfdc497-cd62-48e3-b05d-5d93898b5e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b572a2cc-2aa6-4a52-8c0e-7d5a58d294c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_gulyas_gergely_felix_etterem_szantho_miklos_kijarasi_korlatozas_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 20:49","title":"Érdekes szereplőkkel tért be egy étterembe Gulyás Gergely a korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lakosságarányosan rosszabbul állnak, mint Olaszország.","shortLead":"Lakosságarányosan rosszabbul állnak, mint Olaszország.","id":"20200413_Belgiumban_hetfo_volt_a_legrosszabb_nap_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7144c340-b68a-4054-b9e5-c32b0ba3f580","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Belgiumban_hetfo_volt_a_legrosszabb_nap_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. április. 13. 13:17","title":"Belgiumban hétfő volt a legrosszabb nap a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f4615a-4647-402e-9646-ac4cc96b223c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kap több szoftvertámogatást gyártójától a 2016-ban bemutatkozott Galaxy S7 és Galaxy S7 edge telefon.","shortLead":"Nem kap több szoftvertámogatást gyártójától a 2016-ban bemutatkozott Galaxy S7 és Galaxy S7 edge telefon.","id":"20200414_samsung_galaxy_s7_edge_tamogatas_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32f4615a-4647-402e-9646-ac4cc96b223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ab3d7d-0ec6-4c85-87b2-b61d624dee33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_samsung_galaxy_s7_edge_tamogatas_vege","timestamp":"2020. április. 14. 14:03","title":"Vége: a Samsung levette a kezét a Galaxy S7-ekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]