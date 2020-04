Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ca76d00-6343-41bd-b171-e1bd0a9ad24a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az országos tiszti főorvossal és munkájával kapcsolatos gifek tűntek fel az Instagram üzenetküldőjében.","shortLead":"Az országos tiszti főorvossal és munkájával kapcsolatos gifek tűntek fel az Instagram üzenetküldőjében.","id":"20200415_muller_cecilia_gif_instagram_operativ_torzs_kijarasi_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ca76d00-6343-41bd-b171-e1bd0a9ad24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9d1104-1fa8-4a55-b67d-f4bb0f944e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_muller_cecilia_gif_instagram_operativ_torzs_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 15. 14:03","title":"Müller Cecília és az operatív törzs már az Instagramon is szabályoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dcdda6-7cc8-40e6-ad42-a1c28a93db89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány miatt nagyon lelassult az aláírások gyűjtése, ezért a Székely Nemzeti Tanács a határidő kitolását kérte.","shortLead":"A járvány miatt nagyon lelassult az aláírások gyűjtése, ezért a Székely Nemzeti Tanács a határidő kitolását kérte.","id":"20200416_Meghosszabbitanak_a_nemzeti_regiokrol_szolo_europai_polgari_kezdemenyezes_alairasanak_a_hataridejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1dcdda6-7cc8-40e6-ad42-a1c28a93db89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9724d726-9d5b-4c5e-a180-325ac3883e5f","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_Meghosszabbitanak_a_nemzeti_regiokrol_szolo_europai_polgari_kezdemenyezes_alairasanak_a_hataridejet","timestamp":"2020. április. 16. 13:08","title":"Meghosszabbítanák a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés aláírásának a határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e2c6a8-a5e9-4bc8-bc56-9bb8a99437db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a művészetek világnapja alkalmából elérhetővé tett egy új szolgáltatást, amivel pillanatok alatt mestermű lehet a szelfinkből.","shortLead":"A Google a művészetek világnapja alkalmából elérhetővé tett egy új szolgáltatást, amivel pillanatok alatt mestermű...","id":"20200415_google_arts_and_culture_szelfi_muveszetek_vilagnapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35e2c6a8-a5e9-4bc8-bc56-9bb8a99437db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32159af8-fbe6-408b-8fa6-57913e447f96","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_google_arts_and_culture_szelfi_muveszetek_vilagnapja","timestamp":"2020. április. 15. 15:33","title":"Szeretne egy igazán művészi szelfit? A Google megcsinálja önnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bevezetést tartott az ÁSZ-elnök a pénzügyi tudatosság alapjaiba. Legyen minden családnak pénzügyminisztere!","shortLead":"Bevezetést tartott az ÁSZ-elnök a pénzügyi tudatosság alapjaiba. Legyen minden családnak pénzügyminisztere!","id":"20200415_Domokos_Laszlo_csaladok_kiadas_koronavirus_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09589121-bc86-4d02-8602-cf56d8b7c532","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Domokos_Laszlo_csaladok_kiadas_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 15. 12:12","title":"Domokos László üzent a családoknak: Költsenek kevesebbet a bevételeiknél!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"47 afrikai országba juttatta el az ENSZ a koronavírustesztet az eddig összegyűlt 400 millió dollárból.","shortLead":"47 afrikai országba juttatta el az ENSZ a koronavírustesztet az eddig összegyűlt 400 millió dollárból.","id":"20200416_ensz_jarvany_koronavirus_afrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3c984c-8a5c-47ea-ac6e-67837fd1e355","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_ensz_jarvany_koronavirus_afrika","timestamp":"2020. április. 16. 07:37","title":"Az ötöde gyűlt össze annak az összegnek, amit az ENSZ kért a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da2c21-2fc3-40d8-b49e-4b59d511fdb6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az animációs filmszakma legnevesebb eseménye, az Oscar-kvalifikáló, 60. Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál versenyprogramjába válogatták be Ulrich Gábor Dűne című művét.","shortLead":"Az animációs filmszakma legnevesebb eseménye, az Oscar-kvalifikáló, 60. Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál...","id":"20200415_A_legrangosabb_animacios_fesztivalra_jutott_ki_a_magyar_Dune","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44da2c21-2fc3-40d8-b49e-4b59d511fdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b08394-ebae-4221-abe9-53178c88057e","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_A_legrangosabb_animacios_fesztivalra_jutott_ki_a_magyar_Dune","timestamp":"2020. április. 15. 17:34","title":"A legrangosabb animációs fesztiválra jutott ki a magyar Dűne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bekapcsolta a Messengerre írt csevegőbotját, hogy visszaszorítsa a koronavírus-járványról szóló álhíreket.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bekapcsolta a Messengerre írt csevegőbotját, hogy visszaszorítsa...","id":"20200415_facebook_messenger_who_chatbot_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d4e299-e1f3-4e7b-9423-deef8eed2d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_facebook_messenger_who_chatbot_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 15. 18:03","title":"Most már Messengeren is hasznos információkat kaphat a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet pusztítása nyomán.","shortLead":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet...","id":"20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160f908f-c999-4e18-9c66-b6846ff2de84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","timestamp":"2020. április. 15. 21:03","title":"Az Iszlám Állam felrobbantotta a helyet, így fedeztek fel egy ókori palotát Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]