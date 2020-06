Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az április \"brutális\" hónap volt az MNB-elnök szerint, de az ipar mélyrepülése mellett jó hírek is vannak.","shortLead":"Az április \"brutális\" hónap volt az MNB-elnök szerint, de az ipar mélyrepülése mellett jó hírek is vannak.","id":"20200624_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_alapkamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8475dc-3faf-4107-8ec5-f78506075def","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_alapkamat","timestamp":"2020. június. 24. 05:52","title":"Matolcsy: Túlvagyunk a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa37450e-0dea-44bf-8b64-dcf91e6b8c9d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hadházi Lászlónak olyan jó kapcsolatai vannak (állítólag magánál a filmsztárnál), hogy megszerezte azt a levelet, amelyet a tatai Öreg-tó mellé tervezett szálloda ügyében írtak LMP-s képviselők Bruce Willisnek. Nem lennénk most a Hell vezetői helyében. ","shortLead":"Hadházi Lászlónak olyan jó kapcsolatai vannak (állítólag magánál a filmsztárnál), hogy megszerezte azt a levelet...","id":"20200623_A_Duma_Aktual_elcsipte_a_Bruce_Willisnek_irt_segelykero_levelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa37450e-0dea-44bf-8b64-dcf91e6b8c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98e4ce5-777d-487f-b16f-f039b95c1ecb","keywords":null,"link":"/360/20200623_A_Duma_Aktual_elcsipte_a_Bruce_Willisnek_irt_segelykero_levelet","timestamp":"2020. június. 23. 19:00","title":"A Duma Aktuál elcsípte a Bruce Willisnek írt segélykérő levelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan az új dátum. ","shortLead":"Megvan az új dátum. ","id":"20200624_Szeptemberben_lesz_a_Konyvhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301703b8-1e23-4b05-8226-5abdb87cd078","keywords":null,"link":"/kultura/20200624_Szeptemberben_lesz_a_Konyvhet","timestamp":"2020. június. 24. 15:53","title":"Szeptemberben lesz a Könyvhét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországnak is van már saját Covid-gyorstesztje. A fejlesztés néhány órán belül ad eredményt.","shortLead":"Magyarországnak is van már saját Covid-gyorstesztje. A fejlesztés néhány órán belül ad eredményt.","id":"20200625_magyar_koronavirus_gyorsteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42fd887-3643-4c85-b5c6-dbb2e8b53d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_magyar_koronavirus_gyorsteszt","timestamp":"2020. június. 25. 14:03","title":"Elkészült a magyar koronavírus-gyorsteszt, Kásler szerint pontosabb, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai méhészek egyetlen év alatt elvesztették a méhállományuk 43,7 százalékát, ami sokkal súlyosabb veszteség, mint amivel korábban számoltak.","shortLead":"Az amerikai méhészek egyetlen év alatt elvesztették a méhállományuk 43,7 százalékát, ami sokkal súlyosabb veszteség...","id":"20200623_mehpusztulas_egyesult_allamok_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0fa26c-4ca4-4a95-a5a5-a5db175cc2ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_mehpusztulas_egyesult_allamok_felmeres","timestamp":"2020. június. 23. 18:15","title":"Soha nem látott méhpusztulás söpört végig az Egyesült Államokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8bf19e-6cbb-462e-b3a7-c492f676f1a5","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A járvány idején leállított ellátás újraindul ugyan, de ismét szembesülünk a rendszer hibáival, amelyek a kényszerszünet után tovább súlyosbodhatnak.","shortLead":"A járvány idején leállított ellátás újraindul ugyan, de ismét szembesülünk a rendszer hibáival, amelyek...","id":"20200624_Ora_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc8bf19e-6cbb-462e-b3a7-c492f676f1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc4873f-53f7-4f83-b5ef-3758d112f018","keywords":null,"link":"/360/20200624_Ora_indul","timestamp":"2020. június. 24. 11:00","title":"Kezdhetünk aggódni azon, hogy az egészségügy visszatér a rendes kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9986feb7-5fc5-4e09-a901-259f380d9111","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nehezen viseli, hogy megjelenhet John Bolton könyve.","shortLead":"Az amerikai elnök nehezen viseli, hogy megjelenhet John Bolton könyve.","id":"20200623_Trump_szerint_bortonbe_kellene_vonulnia_a_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9986feb7-5fc5-4e09-a901-259f380d9111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8f774f-6ee3-40a6-8bad-bf8e0929d15d","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Trump_szerint_bortonbe_kellene_vonulnia_a_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojanak","timestamp":"2020. június. 23. 19:43","title":"Trump szerint börtönbe kellene vonulnia a volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","shortLead":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","id":"20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b1cade-f784-4518-9bf3-03bd48710c29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","timestamp":"2020. június. 24. 11:03","title":"A telefonba teszik a jogosítványt Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]