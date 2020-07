Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár szerint Magyarország északkeleti részén gyakoribb az iskolai erőszak.","shortLead":"Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár szerint Magyarország északkeleti részén gyakoribb az iskolai erőszak.","id":"20200706_Maruzsa_iskolaorok_toborzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30c89b5-96cc-4f75-bd83-b8fee81e3955","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Maruzsa_iskolaorok_toborzas","timestamp":"2020. július. 06. 09:57","title":"Az egyházi iskolákban egyelőre nem lesznek iskolaőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724460c1-4bd9-4283-8c6c-04f7cf575b11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft videóban üzente meg a leendő felhasználóknak, milyen is lesz a privát használatra szánt Teams videós csevegő.","shortLead":"A Microsoft videóban üzente meg a leendő felhasználóknak, milyen is lesz a privát használatra szánt Teams videós...","id":"20200706_microsoft_teams_privat_for_home_privat_felhasznalok_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=724460c1-4bd9-4283-8c6c-04f7cf575b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de0e53d-d04d-4cd9-800e-543ab7a2148c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_microsoft_teams_privat_for_home_privat_felhasznalok_video","timestamp":"2020. július. 06. 11:03","title":"A Microsoft megmutatta, milyen a Teams otthonra szánt verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","id":"20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d18a2b2-90cc-430f-8a36-beb3b299ef1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","timestamp":"2020. július. 07. 09:21","title":"Minden, csak nem visszafogott a Mugen-féle Honda Civic Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a tervek szerint augusztus 1-jén teszi elérhetővé az androidos Chrome böngésző 64 bites változatát, amely a várakozások szerint jobb felhasználói élményt biztosít majd.","shortLead":"A Google a tervek szerint augusztus 1-jén teszi elérhetővé az androidos Chrome böngésző 64 bites változatát, amely...","id":"20200707_google_chrome_64_bites_valtozat_android_chrome_85","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240e31d6-ef4a-496b-8406-4263c2b8b525","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_google_chrome_64_bites_valtozat_android_chrome_85","timestamp":"2020. július. 07. 09:03","title":"Jó hír az androidosoknak: augusztusban gyorsul a Chrome böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9db7f19-b06f-46bd-8f4b-646fd1c119cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra figyelmeztetnek a kutatók, hogy a növények egy jelentős része képtelen lesz kicsírázni, annyira meleg lesz az elkövetkezendő ötven évben. Ha pedig nem tudnak csírázni, nem élik túl.","shortLead":"Arra figyelmeztetnek a kutatók, hogy a növények egy jelentős része képtelen lesz kicsírázni, annyira meleg lesz...","id":"20200706_Meg_a_tropusi_novenyek_fele_is_kisulhet_olyan_meleg_lesz_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9db7f19-b06f-46bd-8f4b-646fd1c119cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93491baf-57cf-464f-a350-386c793b2f04","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Meg_a_tropusi_novenyek_fele_is_kisulhet_olyan_meleg_lesz_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. július. 06. 10:13","title":"Még a trópusi növények fele is eltűnhet, akkora forróság lesz a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203996c3-5d98-4efb-a2d1-2381ef15b2a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség több civilautós-razzia után most egy olyan videóösszeállítást tett közzé, ahol motoros járőrőröké a főszerep.","shortLead":"A rendőrség több civilautós-razzia után most egy olyan videóösszeállítást tett közzé, ahol motoros járőrőröké...","id":"20200706_Motoros_rendorokon_keresztul_is_bele_lehet_futni_komoly_birsagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=203996c3-5d98-4efb-a2d1-2381ef15b2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bf5d54-4e5d-4a1d-8577-d470896e3eae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_Motoros_rendorokon_keresztul_is_bele_lehet_futni_komoly_birsagba","timestamp":"2020. július. 06. 09:00","title":"A motoros rendőrök is komoly bírságot szabhatnak ki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joan Carrillo már másodszor hagyja ott a székesfehérvári klubot.","shortLead":"Joan Carrillo már másodszor hagyja ott a székesfehérvári klubot.","id":"20200706_Joan_Carillo_Fehervar_FC_vezetoedzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0253f5ab-571b-4d11-8fb9-2d3fc57ae4b3","keywords":null,"link":"/sport/20200706_Joan_Carillo_Fehervar_FC_vezetoedzo","timestamp":"2020. július. 06. 13:11","title":"Távozik a bajnoki ezüstérmes Fehérvár FC vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tiborcz István interjúban beszélt az Appeninn részvények és a visegrádi üveghegy eladásáról is. Szerinte a kritikusai segítettek abban, hogy jó projektekbe fogjon, az airbnb-t pedig bírálta, mert ebben a piaci szegmensben nem ritka az adóelkerülés és a szabályok be nem tartása.","shortLead":"Tiborcz István interjúban beszélt az Appeninn részvények és a visegrádi üveghegy eladásáról is. Szerinte a kritikusai...","id":"20200706_tiborcz_appeninn_visegrad_kozpenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1e9f4e-f0b9-4303-ac93-7401a8185109","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_tiborcz_appeninn_visegrad_kozpenz","timestamp":"2020. július. 06. 12:50","title":"Tiborcz: Nem szeretnék olyan cégben tulajdonos lenni, ami közpénzeket nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]