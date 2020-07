Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b67432a-a4fe-42c3-a559-2bec7136ecb1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Évszázadok, sőt évezredek óta keresünk útmutatást, hogy hogyan éljük az életünket. A filozófia és a vallás mellett a XX. századtól már a pszichológia tudománya is válaszokat ad a kérdéseinkre. De vajon tényleg meg tudjuk oldani a problémáinkat egy szöveg segítségével?","shortLead":"Évszázadok, sőt évezredek óta keresünk útmutatást, hogy hogyan éljük az életünket. A filozófia és a vallás mellett...","id":"20200728_Mire_jok_az_onsegito_konyvek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b67432a-a4fe-42c3-a559-2bec7136ecb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc211fb5-fb5a-42e6-a65a-4ffac5b57ba7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200728_Mire_jok_az_onsegito_konyvek","timestamp":"2020. július. 28. 15:30","title":"Így használja jól az önsegítő könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A WWF az állat- és növényvilág egyik legnagyobb katasztrófájának nevezte a történteket.","shortLead":"A WWF az állat- és növényvilág egyik legnagyobb katasztrófájának nevezte a történteket.","id":"20200728_Allat_pusztulas_Ausztralia_erdotuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4d71f0-e2e4-4a8b-bfdc-5648f7d813f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200728_Allat_pusztulas_Ausztralia_erdotuz","timestamp":"2020. július. 28. 13:09","title":"Hárommilliárd állat érintett az ausztrál erdőtüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt 24 órában majdnem 1200 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Csak az elmúlt 24 órában majdnem 1200 új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200729_romania_koronavirus_orvoshiany_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0024cf4-a01b-4cce-8343-f2811d631199","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_romania_koronavirus_orvoshiany_jarvany","timestamp":"2020. július. 29. 21:28","title":"Nincs elég szakember Romániában a koronavírus elleni küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik táborozó közeli hozzátartozója kapta el a vírust.","shortLead":"Az egyik táborozó közeli hozzátartozója kapta el a vírust.","id":"20200728_gyerektabor_budapest_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b349f8-faff-4b59-8560-d41e5f8161c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_gyerektabor_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. július. 28. 16:28","title":"Koronavírus-fertőzés miatt töröltek egy budapesti gyermektábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60257a59-892a-459e-9c03-c6beacc53f45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levegőbe emelkedett és néhány percig ott is maradt az Airbus különleges helikoptere, amely mindezt pilóta nélkül végezte el – utóbbit most először.","shortLead":"A levegőbe emelkedett és néhány percig ott is maradt az Airbus különleges helikoptere, amely mindezt pilóta nélkül...","id":"20200728_airbus_vsr700_onvezetes_pilota_nekuli_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60257a59-892a-459e-9c03-c6beacc53f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a3486e-4bb5-4690-886f-bbeefb76f768","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_airbus_vsr700_onvezetes_pilota_nekuli_repulogep","timestamp":"2020. július. 28. 15:03","title":"Tíz percig repült az Airbus pilóta nélküli helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83093d62-6b28-4652-b222-00669238e094","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az vagy, amit megeszel – szól egy elcsépelt mondás. Ha ez így van, akkor az ellenkező végén is stimmelnie kell a dolognak, gondolhatta Saer Samanipour vegyész, az Amszterdami Egyetem tanársegédje.","shortLead":"Az vagy, amit megeszel – szól egy elcsépelt mondás. Ha ez így van, akkor az ellenkező végén is stimmelnie kell...","id":"202030_szociologia_szennyvizzel_piszkosul_jo_otlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83093d62-6b28-4652-b222-00669238e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941b0867-ac53-4214-9965-435608f154d4","keywords":null,"link":"/360/202030_szociologia_szennyvizzel_piszkosul_jo_otlet","timestamp":"2020. július. 28. 10:00","title":"Egészen váratlan dolgokat is elárul rólunk a szennyvizünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A parányi élőlények agyagmintákba fúródva \"aludtak\" a Csendes-óceán mélyén, amíg óceánkutatók rájuk nem találtak.","shortLead":"A parányi élőlények agyagmintákba fúródva \"aludtak\" a Csendes-óceán mélyén, amíg óceánkutatók rájuk nem találtak.","id":"20200728_mikroba_mikroorganizmus_oceankutatok_uledek_tapanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdde2b0-a0b5-41c1-b646-de551e866b41","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_mikroba_mikroorganizmus_oceankutatok_uledek_tapanyag","timestamp":"2020. július. 28. 19:03","title":"Százmillió éves mikrobákat hoztak vissza az életbe japán tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo klasszikusaival kapcsolatos, eddig nem látott fejlesztői képek, dokumentumok és más információk szivárogtak ki az internetre. Hackertámadásról lehet szó.","shortLead":"A Nintendo klasszikusaival kapcsolatos, eddig nem látott fejlesztői képek, dokumentumok és más információk szivárogtak...","id":"20200728_nintendo_klasszikusok_szivargas_hackertamadas_forraskod_prototipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4bd035-5eec-49d4-b322-117c2d8263ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_nintendo_klasszikusok_szivargas_hackertamadas_forraskod_prototipus","timestamp":"2020. július. 28. 17:03","title":"Óriási Nintendo-csomag került ki az internetre, forráskóddal, adatokkal, üzleti titkokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]