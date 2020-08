Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Sorozatban ötödször a tengerentúli amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Dallas Cowboys lett a világ legértékesebb sportcsapata a Forbes magazin hagyományos összeállítása szerint.","shortLead":"Sorozatban ötödször a tengerentúli amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Dallas Cowboys lett a világ legértékesebb...","id":"20200801_Eselye_sincs_a_Real_Madridnak_a_vilag_legerkesebb_klubja_versenyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f055198d-17d1-4d73-a011-bc212afa1775","keywords":null,"link":"/kkv/20200801_Eselye_sincs_a_Real_Madridnak_a_vilag_legerkesebb_klubja_versenyben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 17:23","title":"Esélye sincs a Real Madridnak a világ legértékesebb klubja versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatóján azt közölték, hogy Fejér és Pest megyei családok csaptak össze abban a tömegverekedésben, amelyben egy ember meghalt csütörtök este Érden. A Pest Megyei Főügyészség tizenkét ember letartóztatását indítványozta.\r

","shortLead":"A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatóján azt közölték, hogy Fejér és Pest megyei családok csaptak össze...","id":"20200801_12_embert_akarnak_ortizetbe_venni_az_erdi_tomegverekedes_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c87fb-1c06-4fb8-8a04-ac25b583b402","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_12_embert_akarnak_ortizetbe_venni_az_erdi_tomegverekedes_ugyeben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 21:34","title":"12 embert akarnak őrizetbe venni az érdi tömegverekedés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9bf25-8019-4cd5-bdbf-217c798294c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:03","title":"Ez történt: a tudósok megfejtették a Stonehenge egyik rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff5b441-d059-4e22-934f-0d3df454d871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas tömeg gyűlt össze szombaton Berlinben, a Brandenburgi kapu közelében, hogy tiltakozzon a koronavírus-járvány újjáéledése miatt visszaállított korlátozások ellen. \r

","shortLead":"Hatalmas tömeg gyűlt össze szombaton Berlinben, a Brandenburgi kapu közelében, hogy tiltakozzon a koronavírus-járvány...","id":"20200801_Berlinben_tuntettek_a_maszkviseles_ellen_a_turelmuket_vesztett_nemetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff5b441-d059-4e22-934f-0d3df454d871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e29242-6b1b-42c0-87fb-6659abbe2e31","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Berlinben_tuntettek_a_maszkviseles_ellen_a_turelmuket_vesztett_nemetek","timestamp":"2020. augusztus. 01. 17:45","title":"Berlinben tüntettek a maszkviselés ellen a türelmüket vesztett németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e402dd-cc26-4100-9a2a-15867bb78365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A teljes lakosság - mintegy 1,1 millió ember - tesztelésére készülnek a vietnami Da Nang városban, miután országszerte 40 új olyan koronavírus-fertőzést észleltek, amely közvetlenül a turisták körében igen kedvelt tengerparti városhoz köthető - jelentette be szombaton az egészségügyi minisztérium.","shortLead":"A teljes lakosság - mintegy 1,1 millió ember - tesztelésére készülnek a vietnami Da Nang városban, miután országszerte...","id":"20200801_Egy_11_millios_vietnami_varos_teljes_lakossagat_letesztelik_koronavirusra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7e402dd-cc26-4100-9a2a-15867bb78365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bfb469-b25b-45dd-821a-7d48b83cd9a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Egy_11_millios_vietnami_varos_teljes_lakossagat_letesztelik_koronavirusra","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:28","title":"Egy 1,1 milliós vietnami város teljes lakosságát letesztelik koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját - jelentette szombaton az Asia Today napilap.","shortLead":"Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját - jelentette szombaton az Asia...","id":"20200801_Letartoztattak_a_delkoreai_koronavirusjarvany_kitoresenek_fo_feleloset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02076fc7-fedc-4569-ab39-eaa4acf99e4e","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Letartoztattak_a_delkoreai_koronavirusjarvany_kitoresenek_fo_feleloset","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:38","title":"Letartóztatták a dél-koreai koronavírus-járvány kitörésének fő felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b8354a-cfbe-4f25-94ca-802cd0529b6e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Washingtonról leválasztott szövetségi állam ötlete nem új. A támogatása és az ellenzése mögött is politikai számítás rejlik, ami végigkísérte azt a folyamatot, ahogyan az USA 13-ból 50 állam alkotta unió lett.","shortLead":"A Washingtonról leválasztott szövetségi állam ötlete nem új. A támogatása és az ellenzése mögött is politikai számítás...","id":"202031__washington_allamisaga__politikai_szamitasok__tortenelmi_kompromisszumok__orszagszeleteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b8354a-cfbe-4f25-94ca-802cd0529b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d480fb49-a6c8-4231-8da5-14bd4b97a14d","keywords":null,"link":"/360/202031__washington_allamisaga__politikai_szamitasok__tortenelmi_kompromisszumok__orszagszeleteles","timestamp":"2020. július. 31. 19:45","title":"Washington szeretne szövetségi állam lenni, de nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16 százalékkal kisebbre a 2013-tól 2019-ig terjedő évek júliusi átlagánál – közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). A német kutatók szerint a tengerjég júliusi kiterjedése a legkisebb a műholdas megfigyelések kezdete óta.","shortLead":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16...","id":"20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992b7e0-3ff4-4da1-bf52-90c55430d8b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:03","title":"Sosem volt ilyen kevés a jég, sosem volt ilyen nagy a baj az Északi-sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]