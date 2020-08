Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Sokan szinonimaként használják a zöld, az etikus és a fenntartható befektetéseket, pedig különböző aspektusai, területei vannak ezen befektetési formáknak. ","shortLead":"Sokan szinonimaként használják a zöld, az etikus és a fenntartható befektetéseket, pedig különböző aspektusai...","id":"20200826_fenntarthato_zold_etikus_befektetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db820c63-7314-4c33-beff-0ab7450d3cf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_fenntarthato_zold_etikus_befektetes","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:55","title":"Mi a különbség a zöld, az etikus és a fenntartható befektetés között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70509023-a554-4a9d-b190-b728a3d185c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Iain M. Banks Kultúra-regényéből készült forgatókönyvet az írója szerint úgy vetették el, hogy nem is látták.","shortLead":"Az Iain M. Banks Kultúra-regényéből készült forgatókönyvet az írója szerint úgy vetették el, hogy nem is látták.","id":"20200826_Jeff_Bezos_csalodni_fog_nem_lesz_sorozat_a_kedvenc_konyveibol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70509023-a554-4a9d-b190-b728a3d185c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb388a8c-43a8-4739-a284-0acec18525d2","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Jeff_Bezos_csalodni_fog_nem_lesz_sorozat_a_kedvenc_konyveibol","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:05","title":"Jeff Bezos csalódni fog, nem lesz sorozat a kedvenc könyveiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b50c1f1-9d0a-4fed-a9f8-f0aced30e856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Roundhayi kerti jelenet címen ismert képsort 1888. október 14-én rögzítették, a legelső fennmaradt filmként tartják számon. Most már színesben, 60 képkocka/másodperc lejátszási sebességgel is megnézhetjük.","shortLead":"A Roundhayi kerti jelenet címen ismert képsort 1888. október 14-én rögzítették, a legelső fennmaradt filmként tartják...","id":"20200827_mesterseges_intelligencia_roundhayi_kerti_jelenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b50c1f1-9d0a-4fed-a9f8-f0aced30e856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e118150b-d89d-4728-bfe2-a3229d60520d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_mesterseges_intelligencia_roundhayi_kerti_jelenet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:03","title":"Ráeresztették a mesterséges intelligenciát az 1888-ban készült filmre – lenyűgözően néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eb5089-f88a-4715-ba3b-dca22830d44b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szövetséget alkotó négy szakszervezet szerint a külügyminiszter nyíltan megfenyegette azokat, akik csak élnének a törvény biztosította érdekképviseleti jogosultságaikkal.","shortLead":"A szövetséget alkotó négy szakszervezet szerint a külügyminiszter nyíltan megfenyegette azokat, akik csak élnének...","id":"20200827_szakszervezetek_akcioszovetsege_szijjarto_peter_kulugyminiszterium_home_office_kirugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3eb5089-f88a-4715-ba3b-dca22830d44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7ec6aa-86ba-4d58-bf16-3c2a45b4dc1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_szakszervezetek_akcioszovetsege_szijjarto_peter_kulugyminiszterium_home_office_kirugas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:41","title":"Alkotmánysértő, törvényellenes – tiltakozik Szijjártó szavai ellen a Szakszervezetek Akciószövetsége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaf651-5cb2-405a-b7b0-5c349cc372a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szakemberei összegyűjtötték, mik azok a felületek, amelyek képesek terjeszteni a kórságokat, így például a koronavírust is. Az alábbi dolgokat tehát inkább ne fogja meg, ha előtte nem mosott kezet.","shortLead":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szakemberei összegyűjtötték, mik azok a felületek, amelyek...","id":"20200828_koronavirus_feluletek_terjesztes_kapaszkodok_kilincsek_tomegkozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59eaf651-5cb2-405a-b7b0-5c349cc372a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b4c6d0-3180-4fef-9eb2-35a0b9ed0730","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_koronavirus_feluletek_terjesztes_kapaszkodok_kilincsek_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:03","title":"Járványügyi szakértők kérik: amíg nem mos kezet, ezt a 15 dolgot ne fogja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b2349-3534-471f-a5df-aeaf09245c51","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Túl sötét és hűvös volt a nyár. A kiesést viszont részben kompenzálják az árak és az export is beindult.","shortLead":"Túl sötét és hűvös volt a nyár. A kiesést viszont részben kompenzálják az árak és az export is beindult.","id":"20200827_nem_termett_a_dinnye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=510b2349-3534-471f-a5df-aeaf09245c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577f1b0-08bb-477a-a2cb-6a7681fd59c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_nem_termett_a_dinnye","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:11","title":"Nem termett a dinnye, nem zárnak jó évet a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4be9e2-42e5-4629-9649-322381c81324","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint csalással rövidített meg sokakat Nagy József.\r

","shortLead":"A gyanú szerint csalással rövidített meg sokakat Nagy József.\r

","id":"20200826_csalas_rendorseg_nyomozas_kolcson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f4be9e2-42e5-4629-9649-322381c81324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7284118a-1aef-4f6d-a762-236db903ac77","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_csalas_rendorseg_nyomozas_kolcson","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:35","title":"Keresik a férfit, aki kamu mesékkel csalt ki pénzt többektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A német oldal végigveszi a magyarországi korrupciós ügyeket a közelmúltból és ezek alapján összefüggést lát a szabad média leépítésével is.","shortLead":"A német oldal végigveszi a magyarországi korrupciós ügyeket a közelmúltból és ezek alapján összefüggést lát a szabad...","id":"20200827_Deutsche_Welle_Szijjarto_yachtozasa_csupan_a_jeghegy_csucsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9145621-981b-4cad-bd4c-20cfd4aa9301","keywords":null,"link":"/360/20200827_Deutsche_Welle_Szijjarto_yachtozasa_csupan_a_jeghegy_csucsa","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:30","title":"Deutsche Welle: Szijjártó jachtozása csupán a jéghegy csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]