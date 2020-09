Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48be5267-a47b-41a5-af13-744075aa4cdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jensen Ackles évekig könyörgött a menő járgányért. A sorozat végével megkapja.","shortLead":"Jensen Ackles évekig könyörgött a menő járgányért. A sorozat végével megkapja.","id":"20200910_odaat_sorozat_jensen_ackles_chevy_impala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48be5267-a47b-41a5-af13-744075aa4cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd47212-596b-4961-882c-07d18c76f592","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_odaat_sorozat_jensen_ackles_chevy_impala","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:49","title":"Teljesült az Odaát színészének álma: megkapta a sorozat Impaláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2120fcc6-9b98-4c7a-959c-7df358ed2948","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Schmall Rafael, a Zselici Csillagpark fotósa díjat nyert a greenwichi királyi múzeum által szervezett Insight Investment Astronomy of the Year 2020 pályázaton.","shortLead":"Schmall Rafael, a Zselici Csillagpark fotósa díjat nyert a greenwichi királyi múzeum által szervezett Insight...","id":"20200911_asztrofoto_schmall_rafael_fenykep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2120fcc6-9b98-4c7a-959c-7df358ed2948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213146d0-882c-4815-a80a-b3fff6a6a327","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_asztrofoto_schmall_rafael_fenykep","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:03","title":"Magyar asztrofotós fényképe lett a világ egyik legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cafb809b-6afb-454b-95b4-aac77ee79874","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mérföld/órás értéket is mutató szovjet autóért közel 5 millió forintot szeretnének elkérni.","shortLead":"A mérföld/órás értéket is mutató szovjet autóért közel 5 millió forintot szeretnének elkérni.","id":"20200911_ezerocsi_kimaxolva_nyugati_piacos_fullextras_regi_ladat_arulnak_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cafb809b-6afb-454b-95b4-aac77ee79874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5144e7-1fb4-41f1-8b5d-a2c13e85da67","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_ezerocsi_kimaxolva_nyugati_piacos_fullextras_regi_ladat_arulnak_Budapesten","timestamp":"2020. szeptember. 11. 06:41","title":"Ezeröcsi kimaxolva: nyugati piacos, fullextrás, régi Ladát árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 120-140 millió forintos alapárú autónál ez nem rossz teljesítmény. ","shortLead":"Egy 120-140 millió forintos alapárú autónál ez nem rossz teljesítmény. ","id":"20200910_Elkeszul_a_10_000_Lamborghini_Aventador","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a55ea8e-c6e8-4bb6-a7fc-e9f8daec11e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_Elkeszul_a_10_000_Lamborghini_Aventador","timestamp":"2020. szeptember. 10. 17:53","title":"Elkészült a tízezredik Lamborghini Aventador","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Megkötötte első EU-utáni szabadkereskedelmi egyezményét az Egyesült Királyság. A Japánnal aláírt megállapodás azonban inkább kivétel, mint szabály.","shortLead":"Megkötötte első EU-utáni szabadkereskedelmi egyezményét az Egyesült Királyság. A Japánnal aláírt megállapodás azonban...","id":"20200911_Brexit_a_britek_ket_szek_kozt_a_pad_ala_kerulhetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d281da57-c321-44fa-b7e1-498c61f994a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_Brexit_a_britek_ket_szek_kozt_a_pad_ala_kerulhetnek","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:40","title":"Brexit: a britek két szék közt a pad alá kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A híres francia színésznő a nálunk most bemutatott, lehengerlően stílusos filmben tesz úgy, mintha eljárt volna felette az idő. A két pápa, Fernando Meirelles filmje online most előfizetés nélkül látható. A HVG ajánlója.","shortLead":"A híres francia színésznő a nálunk most bemutatott, lehengerlően stílusos filmben tesz úgy, mintha eljárt volna felette...","id":"202037_film__a_jatek_jutalma_az_igazsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c80eb6-cd6b-47cc-a231-806ff982ad52","keywords":null,"link":"/360/202037_film__a_jatek_jutalma_az_igazsag","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:00","title":"Catherine Deneuve csúcsformában játssza el szokatlan hattyúdalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kilakoltatott emberek, áramkimaradások, mértéktelen pusztítás, elviselhetetlen hőmérséklet – így pusztít tűzvész Kaliforniában.","shortLead":"Kilakoltatott emberek, áramkimaradások, mértéktelen pusztítás, elviselhetetlen hőmérséklet – így pusztít tűzvész...","id":"20200911_kalifornia_erdotuz_tuzvesz_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c6a578-4408-45a3-8ae3-e09058a36a2a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_kalifornia_erdotuz_tuzvesz_klimavaltozas","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:10","title":"A kaliforniai erdőtüzek megmutatják, mit jelent ránk nézve a klímaváltozás – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6173c1-f23c-434a-82a6-fd34b18bafb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A záró évad 24 részes lesz, de 2022-ig várnunk kell rá.","shortLead":"A záró évad 24 részes lesz, de 2022-ig várnunk kell rá.","id":"20200910_Walking_Dead_sorozat_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d6173c1-f23c-434a-82a6-fd34b18bafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012ed73a-aba1-43ee-bb41-4edbc8dd8bb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_Walking_Dead_sorozat_vege","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:51","title":"Két év múlva ér véget a Walking Dead","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]