[{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbá belengette, hogy ha meglátogatja őt az orosz elnök, megerősíthetik a szövetségi államot.","shortLead":"Továbbá belengette, hogy ha meglátogatja őt az orosz elnök, megerősíthetik a szövetségi államot.","id":"20200916_Lukasenka_putyin_fegyver_belarusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ab1e34-b3b4-450e-a461-c17227f47f22","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Lukasenka_putyin_fegyver_belarusz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:38","title":"Lukasenka fegyvereket kért Putyintól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469890fe-73b0-47fe-b244-49afe9aceeac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modellt kifejezetten a kínai piacra tervezték, ahol sofőrös autóként használják az üzleti limuzin nyújtott változatát. ","shortLead":"A modellt kifejezetten a kínai piacra tervezték, ahol sofőrös autóként használják az üzleti limuzin nyújtott...","id":"20200917_Hosszitott_valtozatot_is_kapott_a_frissitett_BMW_5os","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469890fe-73b0-47fe-b244-49afe9aceeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60499216-e4e8-439d-a32d-74b561a2d436","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_Hosszitott_valtozatot_is_kapott_a_frissitett_BMW_5os","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:21","title":"Megérkezett a frissített 5-ös BMW hosszított változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9447a32e-82d8-4cab-b0c0-922e0f839530","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kiszabadult emberek azt mondták a rendőrségnek, féltették az életüket a szellőzés nélküli kocsiban.","shortLead":"A kiszabadult emberek azt mondták a rendőrségnek, féltették az életüket a szellőzés nélküli kocsiban.","id":"20200916_43_illegalis_bevandorlo_szabadult_ki_egy_hutokamionbol_Becs_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9447a32e-82d8-4cab-b0c0-922e0f839530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310c372a-794b-4f95-a1b6-7a0f6d5fb45f","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_43_illegalis_bevandorlo_szabadult_ki_egy_hutokamionbol_Becs_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:52","title":"43 illegális bevándorló szabadult ki egy hűtőkamionból Bécs mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az Oracle felügyelete alatt az USA számára biztonságos kézbe kerülhet a kínai TikTok videomegosztó amerikai üzletága. Donald Trump elnöki rendelettel kényszeríti a lépésre a tizenévesek körében népszerű alkalmazásnak a Washington és Peking közötti kereskedelmi és technológiai háború kereszttüzébe került tulajdonosát, a kínai ByteDance céget, amely több platformján is hatékonyan alkalmazza a mesterséges intelligenciát. ","shortLead":"Az Oracle felügyelete alatt az USA számára biztonságos kézbe kerülhet a kínai TikTok videomegosztó amerikai üzletága...","id":"202037__tiktokkalvaria__amerikai_nyomas__kinai_ellencsapas__elert_afalig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a37237-6570-46c6-a4f7-f9f13614f5b2","keywords":null,"link":"/360/202037__tiktokkalvaria__amerikai_nyomas__kinai_ellencsapas__elert_afalig","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:00","title":"Trump ultimátummal késztette megadásra a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e404ac-3cf5-4982-808d-475524356f9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kábítószert és ékszereket is lefoglaltak a rendőrök a gyanúsítottak lakhelyén.","shortLead":"Kábítószert és ékszereket is lefoglaltak a rendőrök a gyanúsítottak lakhelyén.","id":"20200917_sopron_fegyveres_rablas_elfogas_tek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94e404ac-3cf5-4982-808d-475524356f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca9229c-4730-4611-baee-0a7e621d3026","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_sopron_fegyveres_rablas_elfogas_tek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:18","title":"A TEK-kel csaptak le a rendőrök a soproni fegyveres rablás gyanúsítottjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f56c7cf-2dd3-41d3-99b8-0fe18316a74d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész hat gyereke három különböző édesanyától született.\r

","shortLead":"A színész hat gyereke három különböző édesanyától született.\r

","id":"20200917_Jude_Law_hatodszor_is_apa_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f56c7cf-2dd3-41d3-99b8-0fe18316a74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c94b404-920e-4c4b-b59a-fd82d1b0dada","keywords":null,"link":"/elet/20200917_Jude_Law_hatodszor_is_apa_lett","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:25","title":"Jude Law hatodszor is apa lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező a Facebookon válaszolt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kuratóriumi elnökének a kérdésére. Egyúttal visszakérdezett.","shortLead":"A rendező a Facebookon válaszolt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kuratóriumi elnökének a kérdésére. Egyúttal...","id":"20200916_Mikor_szandekozik_felallni_a_szekbol__kerdezi_Schilling_Arpad_Vidnyanszky_Attilatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e499f8d1-0b82-4671-b671-dfff261a12f3","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Mikor_szandekozik_felallni_a_szekbol__kerdezi_Schilling_Arpad_Vidnyanszky_Attilatol","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:14","title":"„Mikor szándékozik felállni a székből?” – kérdezi Schilling Árpád Vidnyánszky Attilától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország támogatni fogja az Egyesült Államok közel-keleti politikáját az Európai Unióban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán azt követően, hogy kedden Washingtonban találkozott Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök vejével és főtanácsadójával, aki jelentős szerepet játszott az új közel-keleti békemegállapodás kidolgozásában.\r

","shortLead":"Magyarország támogatni fogja az Egyesült Államok közel-keleti politikáját az Európai Unióban – közölte Szijjártó Péter...","id":"20200916_szijjarto_peter_jared_kushner_washington_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7c7b3f-ab5f-4baa-8fed-e237bc2f5353","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_szijjarto_peter_jared_kushner_washington_targyalas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:17","title":"Szijjártó megnyugtatta Trumpékat: Magyarország támogatja a Közel-Kelet-politikájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]